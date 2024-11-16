Дания предлагает союзникам финансировать производство оружия на территории Украины через единый фонд

Йоаким, принц Датский, призвал союзников поддержать производство вооружения внутри Украины вместо закупки старого оборудования по всему миру. Для этого Дания предлагает создать общий фонд как единый ресурс для сбора средств и контролируемого использования собранных денег на промышленно-оборонный комплекс внутри Украины.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Голос Америки.

По словам Йоакима, Украине нужно новое оружие и развитие военно-промышленного потенциала, и именно на эти две цели направлено его предложение.

"При всем уважении к доброй воле по помощи Украине, предоставление ей слишком много разного оборудования не поможет украинской самообороне. Это фактически загромоздит ее. Также важно поддерживать ее оборонно-промышленную базу, чтобы то, что будет производиться непосредственно в Украине, могло попадать сразу на фронт", - сказал принц Йоаким, который с прошлого года работает в должности атташе по вопросам оборонной промышленности посольства Дании в США.

По мнению военного дипломата Дании, Европа осознает собственную медлительность в вопросе закупки вооружения Украины в ходе ее противостояния российской агрессии. В частности, поэтому европейцы, убежден он, заинтересованы в развитии вооруженной промышленности на территории Украины.

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По его словам, Министерство обороны Дании создало условия для того, чтобы любой, кто хочет предоставить ресурсы Украине, мог сделать это через специальную программу. Использование средств при этом будет мониториться на всем пути - от производственных линий до конечного пользователя на фронте.

Принц Иоаким является пятым в очереди наследования датского престола после четырех детей своего старшего брата короля Фредерика X. Он окончил высшую военную образовательную программу в École Militaire во Франции и стал первым датским офицером, получившим там специальное образование. С мая прошлого года он является атташе по вопросам оборонной промышленности посольства Дании в США.

Предложение Дании относительно фонда для финансирования ВПК Украины принц озвучил во время конференции по вопросам безопасности в Вашингтоне.

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