Страны Северной Европы хотят в дальнейшем инвестировать в оборонную промышленность Украины, - заявление саммита

Участники саммита Украина - Северная Европа заявили о своей заинтересованности в дальнейшем развитии сотрудничества с оборонной промышленностью Украины.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в совместном заявлении саммита Украина - Северная Европа.

В заявлении также указано, что страны Северной Европы уже выделили 195 миллионов евро на закупки в оборонной промышленности Украины. Сверхприбыли от обездвиженных российских активов могут быть одним из возможных источников финансирования таких инициатив.

"Страны Северной Европы приветствуют соглашение об использовании сверхприбылей от обездвиженных активов России для предоставления кредита в виде макрофинансовой помощи Украине и считают, что активы России должны оставаться обездвиженными до тех пор, пока Россия не прекратит свою агрессивную войну и не возместит Украине ущерб, нанесенный войной. Страны Северной Европы будут продолжать давление на Россию и ограничивать ее способность вести агрессивную войну против Украины, в частности с помощью санкций и международных мер против теневого флота, который транспортирует российскую нефть в обход санкций", - говорится в заявлении.

