Страны Северной Европы хотят в дальнейшем инвестировать в оборонную промышленность Украины, - заявление саммита
Участники саммита Украина - Северная Европа заявили о своей заинтересованности в дальнейшем развитии сотрудничества с оборонной промышленностью Украины.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в совместном заявлении саммита Украина - Северная Европа.
В заявлении также указано, что страны Северной Европы уже выделили 195 миллионов евро на закупки в оборонной промышленности Украины. Сверхприбыли от обездвиженных российских активов могут быть одним из возможных источников финансирования таких инициатив.
"Страны Северной Европы приветствуют соглашение об использовании сверхприбылей от обездвиженных активов России для предоставления кредита в виде макрофинансовой помощи Украине и считают, что активы России должны оставаться обездвиженными до тех пор, пока Россия не прекратит свою агрессивную войну и не возместит Украине ущерб, нанесенный войной. Страны Северной Европы будут продолжать давление на Россию и ограничивать ее способность вести агрессивную войну против Украины, в частности с помощью санкций и международных мер против теневого флота, который транспортирует российскую нефть в обход санкций", - говорится в заявлении.
Як повідомляє Bloomberg, у новому обʼєднанні братимуть участь шість держав: Канада, Фінляндія, Швеція, Норвегія, Данія та Ісландія. Усі вони також є членами Арктичної ради, до якої входить і Росія. І саме факт її присутності змусив країни шукати нові формати взаємодії, але вже без РФ. Тим паче, що всі шість держав тепер є членами НАТО.
Під час зустрічі очільників МЗС Канади, Фінляндії, Швеції, Норвегії, Данії та Ісландії у фокусі їхньої уваги була й російсько-українська війна. Міністри засудили дії Росії та пообіцяли непохитну підтримку оборони України. Також вони підтвердили зобовʼязання надавати Україні довгострокову військову та гуманітарну допомогу, підкреслюючи критичну потребу протистояти російській агресії.
Окрім того, Оттава має на меті довести Вашингтону свою надійність як партнера у сфері оборони. Особливо на тлі заяв Трампа про те, що США не підтримуватимуть країни, які не виконуються свої фінансові зобовʼязання в НАТО.
Правда, у ІІ Світову про саамських кулеметників не було чуть - німці захопили порти на північному узбережжі Скандінавії, і Норвегія "впала, як стигла груша"...
А якщо серйозно - то північне узбережжя Канади "голе"... І "крижаний щит" його вже не прикриє... А ні серйозних військових баз, ні іншої військової інфраструктури там нема... Доріг - теж... Забезпечення баз може буть здійснене лише водою - і тільки у літню навігацію та повітряним транспортом - бо наземної сітки доріг теж нема... Оборонять таку протяжність берегової лінії зараз можна, реально, лише авіацією та ракетними військами. Навіть флот не допоможе - бо зв"язаний льодовою обстановкою... Так що - "ПРОБЛЕМА"...
тобто не арктична держава.