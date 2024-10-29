РУС
Страны Северной Европы хотят в дальнейшем инвестировать в оборонную промышленность Украины, - заявление саммита

Скандинавські країни цікавляться інвестиціями в українську оборонку

Участники саммита Украина - Северная Европа заявили о своей заинтересованности в дальнейшем развитии сотрудничества с оборонной промышленностью Украины.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в совместном заявлении саммита Украина - Северная Европа.

В заявлении также указано, что страны Северной Европы уже выделили 195 миллионов евро на закупки в оборонной промышленности Украины. Сверхприбыли от обездвиженных российских активов могут быть одним из возможных источников финансирования таких инициатив.

"Страны Северной Европы приветствуют соглашение об использовании сверхприбылей от обездвиженных активов России для предоставления кредита в виде макрофинансовой помощи Украине и считают, что активы России должны оставаться обездвиженными до тех пор, пока Россия не прекратит свою агрессивную войну и не возместит Украине ущерб, нанесенный войной. Страны Северной Европы будут продолжать давление на Россию и ограничивать ее способность вести агрессивную войну против Украины, в частности с помощью санкций и международных мер против теневого флота, который транспортирует российскую нефть в обход санкций", - говорится в заявлении.

+1
Хай Канада бере приклад з норвежців.. Ті, перед І Світовою війною, на повному серйозі, планували організовувать оборону своїх північних кордонів на базі "летючих" кулеметних команд саамів, на оленячих та собачих упряжках, озброєних станковими кулеметами... А в Канаді є ескімоси...
Правда, у ІІ Світову про саамських кулеметників не було чуть - німці захопили порти на північному узбережжі Скандінавії, і Норвегія "впала, як стигла груша"...
А якщо серйозно - то північне узбережжя Канади "голе"... І "крижаний щит" його вже не прикриє... А ні серйозних військових баз, ні іншої військової інфраструктури там нема... Доріг - теж... Забезпечення баз може буть здійснене лише водою - і тільки у літню навігацію та повітряним транспортом - бо наземної сітки доріг теж нема... Оборонять таку протяжність берегової лінії зараз можна, реально, лише авіацією та ракетними військами. Навіть флот не допоможе - бо зв"язаний льодовою обстановкою... Так що - "ПРОБЛЕМА"...
29.10.2024 05:31 Ответить
а не хочуть допомогти особовим складом? Бо Україні воювати ніким...
29.10.2024 02:01 Ответить
Прострочений вкотрий раз таке вчудить , що перехочуть. Не даремно, що заява звучить публічно
29.10.2024 02:08 Ответить
Від слова «саміт» так тхне потужним офісним марафоном, що інтуїтивно перевірив назву сайту.
29.10.2024 02:18 Ответить
Канада і країни Північної Європи працюють над створенням коаліції для протидії зростанню активності Росії та Китаю в Арктичному регіоні.

Як повідомляє Bloomberg, у новому обʼєднанні братимуть участь шість держав: Канада, Фінляндія, Швеція, Норвегія, Данія та Ісландія. Усі вони також є членами Арктичної ради, до якої входить і Росія. І саме факт її присутності змусив країни шукати нові формати взаємодії, але вже без РФ. Тим паче, що всі шість держав тепер є членами НАТО.

Під час зустрічі очільників МЗС Канади, Фінляндії, Швеції, Норвегії, Данії та Ісландії у фокусі їхньої уваги була й російсько-українська війна. Міністри засудили дії Росії та пообіцяли непохитну підтримку оборони України. Також вони підтвердили зобовʼязання надавати Україні довгострокову військову та гуманітарну допомогу, підкреслюючи критичну потребу протистояти російській агресії.
29.10.2024 02:24 Ответить
«Довгий час Канада думала, що нас захищає наша географія. Але зараз ми повинні враховувати, що ми країна, яка стоїть перед Росією, і через зміну клімату все більше країн цікавляться Арктикою, зокрема Китай. Нам потрібно звернути увагу на цю нову реальність».

Окрім того, Оттава має на меті довести Вашингтону свою надійність як партнера у сфері оборони. Особливо на тлі заяв Трампа про те, що США не підтримуватимуть країни, які не виконуються свої фінансові зобовʼязання в НАТО.
29.10.2024 02:28 Ответить
Хай Канада бере приклад з норвежців.. Ті, перед І Світовою війною, на повному серйозі, планували організовувать оборону своїх північних кордонів на базі "летючих" кулеметних команд саамів, на оленячих та собачих упряжках, озброєних станковими кулеметами... А в Канаді є ескімоси...
Правда, у ІІ Світову про саамських кулеметників не було чуть - німці захопили порти на північному узбережжі Скандінавії, і Норвегія "впала, як стигла груша"...
А якщо серйозно - то північне узбережжя Канади "голе"... І "крижаний щит" його вже не прикриє... А ні серйозних військових баз, ні іншої військової інфраструктури там нема... Доріг - теж... Забезпечення баз може буть здійснене лише водою - і тільки у літню навігацію та повітряним транспортом - бо наземної сітки доріг теж нема... Оборонять таку протяжність берегової лінії зараз можна, реально, лише авіацією та ракетними військами. Навіть флот не допоможе - бо зв"язаний льодовою обстановкою... Так що - "ПРОБЛЕМА"...
29.10.2024 05:31 Ответить
Фінляндія все псує, у неї немає виходу до північних морів.

тобто не арктична держава.
29.10.2024 06:08 Ответить
Вони тільки все псують своєю допомогою. Зєля в Омані вже про все домовився
29.10.2024 05:17 Ответить
А ти з ВАНОЙ - ДОПОМАГАВ з усіх сил...
29.10.2024 05:33 Ответить
У пана юлєфобія головного мозгу. Це вже вирок
29.10.2024 10:11 Ответить
У мене "юлефобія" (точніше - "юлегидливість") У тебе - "юлефілія" (до нестями)... Все цілком логічно...
29.10.2024 10:27 Ответить
В останні десятиліття Захід багато вклав у курдів. Тепер це грізна прозахідна військова сила в регіоні, яка з кожним роком стає сильнішою.
29.10.2024 05:22 Ответить
Не сміши людей! "Курдська робітнича партія" (курдське ОЗУ, що займається наркотрафіками та торгівлею людьми) була створена ще в радянські часи на гроші Кремля і розвивалася та фінансувалася саме за ці кошти... Саме тому, що Ердоган зараз "тримає за горло" кацапів - виступи курдів проти турецької влади припинилися...
29.10.2024 05:38 Ответить
Збройні сили України (ЗСУ) не матимуть обмежень на використання американської зброї проти північнокорейських солдатів, якщо вони вступлять у війну на боці Росії, заявила речниця Міноборони США Сабріна Сінгх. На запитання, чи планує Вашингтон встановлювати якісь рамки у разі такої ескалації, вона відповіла: "Ні... якщо ми бачимо, що війська КНДР просуваються в бік лінії фронту, я маю на увазі, що вони є учасниками війни".
29.10.2024 07:56 Ответить
«Від стримування до стримування» - так називається книга відомих кацапських «експертів» Дмитра Треніна, Сергія Караганова та колишнього командувача Тихоокеанського флоту Сергія Авакянца, яка була презентована у Москві цього понеділка. І треба сказати, що авторам брехнi вдалося з "залякуванням" - щоправда, навряд чи в тому контексті, в якому вони його планували.
29.10.2024 08:03 Ответить
29.10.2024 10:00 Ответить
 
 