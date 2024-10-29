УКР
Країни Північної Європи хочуть надалі інвестувати в оборонну промисловість України, - заява саміту

Скандинавські країни цікавляться інвестиціями в українську оборонку

Учасники саміту Україна – Північна Європа заявили про свою зацікавленість  у подальшому розвитку співпраці з оборонною промисловістю України.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться у спільній заяві саміту Україна – Північна Європа.

У заяві також зазначено, що країни Північної Європи вже виділили 195 мільйонів євро на закупівлі в оборонній промисловості України. Надприбутки від знерухомлених російських активів можуть бути одним із можливих джерел фінансування таких ініціатив.

"Країни Північної Європи вітають угоду про використання надприбутків від знерухомлених активів Росії для надання кредиту у вигляді макрофінансової допомоги Україні та вважають, що активи Росії мають залишатися знерухомленими доти, доки Росія не припинить свою агресивну війну та не відшкодує Україні збитків, завданих війною. Країни Північної Європи продовжуватимуть тиск на Росію та обмежуватимуть її здатність вести агресивну війну проти України, зокрема за допомогою санкцій та міжнародних заходів проти тіньового флоту, який транспортує російську нафту в обхід санкцій", - сказано у заяві.

Також читайте: Міноборони запропонувало Швеції та Фінляндії підтримати українську оборонну промисловість за прикладом "данської моделі"

Данія (838) інвестиції (2157) Ісландія (94) Норвегія (827) Швеція (994) українська зброя (198)
+1
Хай Канада бере приклад з норвежців.. Ті, перед І Світовою війною, на повному серйозі, планували організовувать оборону своїх північних кордонів на базі "летючих" кулеметних команд саамів, на оленячих та собачих упряжках, озброєних станковими кулеметами... А в Канаді є ескімоси...
Правда, у ІІ Світову про саамських кулеметників не було чуть - німці захопили порти на північному узбережжі Скандінавії, і Норвегія "впала, як стигла груша"...
А якщо серйозно - то північне узбережжя Канади "голе"... І "крижаний щит" його вже не прикриє... А ні серйозних військових баз, ні іншої військової інфраструктури там нема... Доріг - теж... Забезпечення баз може буть здійснене лише водою - і тільки у літню навігацію та повітряним транспортом - бо наземної сітки доріг теж нема... Оборонять таку протяжність берегової лінії зараз можна, реально, лише авіацією та ракетними військами. Навіть флот не допоможе - бо зв"язаний льодовою обстановкою... Так що - "ПРОБЛЕМА"...
29.10.2024 05:31 Відповісти
а не хочуть допомогти особовим складом? Бо Україні воювати ніким...
29.10.2024 02:01 Відповісти
Прострочений вкотрий раз таке вчудить , що перехочуть. Не даремно, що заява звучить публічно
показати весь коментар
29.10.2024 02:08 Відповісти
Від слова «саміт» так тхне потужним офісним марафоном, що інтуїтивно перевірив назву сайту.
показати весь коментар
29.10.2024 02:18 Відповісти
Канада і країни Північної Європи працюють над створенням коаліції для протидії зростанню активності Росії та Китаю в Арктичному регіоні.

Як повідомляє Bloomberg, у новому обʼєднанні братимуть участь шість держав: Канада, Фінляндія, Швеція, Норвегія, Данія та Ісландія. Усі вони також є членами Арктичної ради, до якої входить і Росія. І саме факт її присутності змусив країни шукати нові формати взаємодії, але вже без РФ. Тим паче, що всі шість держав тепер є членами НАТО.

Під час зустрічі очільників МЗС Канади, Фінляндії, Швеції, Норвегії, Данії та Ісландії у фокусі їхньої уваги була й російсько-українська війна. Міністри засудили дії Росії та пообіцяли непохитну підтримку оборони України. Також вони підтвердили зобовʼязання надавати Україні довгострокову військову та гуманітарну допомогу, підкреслюючи критичну потребу протистояти російській агресії.
показати весь коментар
29.10.2024 02:24 Відповісти
«Довгий час Канада думала, що нас захищає наша географія. Але зараз ми повинні враховувати, що ми країна, яка стоїть перед Росією, і через зміну клімату все більше країн цікавляться Арктикою, зокрема Китай. Нам потрібно звернути увагу на цю нову реальність».

Окрім того, Оттава має на меті довести Вашингтону свою надійність як партнера у сфері оборони. Особливо на тлі заяв Трампа про те, що США не підтримуватимуть країни, які не виконуються свої фінансові зобовʼязання в НАТО.
показати весь коментар
29.10.2024 02:28 Відповісти
29.10.2024 05:31 Відповісти
Фінляндія все псує, у неї немає виходу до північних морів.

тобто не арктична держава.
29.10.2024 06:08 Відповісти
Вони тільки все псують своєю допомогою. Зєля в Омані вже про все домовився
29.10.2024 05:17 Відповісти
А ти з ВАНОЙ - ДОПОМАГАВ з усіх сил...
29.10.2024 05:33 Відповісти
У пана юлєфобія головного мозгу. Це вже вирок
29.10.2024 10:11 Відповісти
У мене "юлефобія" (точніше - "юлегидливість") У тебе - "юлефілія" (до нестями)... Все цілком логічно...
29.10.2024 10:27 Відповісти
В останні десятиліття Захід багато вклав у курдів. Тепер це грізна прозахідна військова сила в регіоні, яка з кожним роком стає сильнішою.
29.10.2024 05:22 Відповісти
Не сміши людей! "Курдська робітнича партія" (курдське ОЗУ, що займається наркотрафіками та торгівлею людьми) була створена ще в радянські часи на гроші Кремля і розвивалася та фінансувалася саме за ці кошти... Саме тому, що Ердоган зараз "тримає за горло" кацапів - виступи курдів проти турецької влади припинилися...
29.10.2024 05:38 Відповісти
Збройні сили України (ЗСУ) не матимуть обмежень на використання американської зброї проти північнокорейських солдатів, якщо вони вступлять у війну на боці Росії, заявила речниця Міноборони США Сабріна Сінгх. На запитання, чи планує Вашингтон встановлювати якісь рамки у разі такої ескалації, вона відповіла: "Ні... якщо ми бачимо, що війська КНДР просуваються в бік лінії фронту, я маю на увазі, що вони є учасниками війни".
29.10.2024 07:56 Відповісти
«Від стримування до стримування» - так називається книга відомих кацапських «експертів» Дмитра Треніна, Сергія Караганова та колишнього командувача Тихоокеанського флоту Сергія Авакянца, яка була презентована у Москві цього понеділка. І треба сказати, що авторам брехнi вдалося з "залякуванням" - щоправда, навряд чи в тому контексті, в якому вони його планували.
29.10.2024 08:03 Відповісти
29.10.2024 10:00 Відповісти
 
 