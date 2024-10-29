Країни Північної Європи хочуть надалі інвестувати в оборонну промисловість України, - заява саміту

Учасники саміту Україна – Північна Європа заявили про свою зацікавленість у подальшому розвитку співпраці з оборонною промисловістю України.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться у спільній заяві саміту Україна – Північна Європа.

У заяві також зазначено, що країни Північної Європи вже виділили 195 мільйонів євро на закупівлі в оборонній промисловості України. Надприбутки від знерухомлених російських активів можуть бути одним із можливих джерел фінансування таких ініціатив.

"Країни Північної Європи вітають угоду про використання надприбутків від знерухомлених активів Росії для надання кредиту у вигляді макрофінансової допомоги Україні та вважають, що активи Росії мають залишатися знерухомленими доти, доки Росія не припинить свою агресивну війну та не відшкодує Україні збитків, завданих війною. Країни Північної Європи продовжуватимуть тиск на Росію та обмежуватимуть її здатність вести агресивну війну проти України, зокрема за допомогою санкцій та міжнародних заходів проти тіньового флоту, який транспортує російську нафту в обхід санкцій", - сказано у заяві.

