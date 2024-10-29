Країни Північної Європи хочуть надалі інвестувати в оборонну промисловість України, - заява саміту
Учасники саміту Україна – Північна Європа заявили про свою зацікавленість у подальшому розвитку співпраці з оборонною промисловістю України.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться у спільній заяві саміту Україна – Північна Європа.
У заяві також зазначено, що країни Північної Європи вже виділили 195 мільйонів євро на закупівлі в оборонній промисловості України. Надприбутки від знерухомлених російських активів можуть бути одним із можливих джерел фінансування таких ініціатив.
"Країни Північної Європи вітають угоду про використання надприбутків від знерухомлених активів Росії для надання кредиту у вигляді макрофінансової допомоги Україні та вважають, що активи Росії мають залишатися знерухомленими доти, доки Росія не припинить свою агресивну війну та не відшкодує Україні збитків, завданих війною. Країни Північної Європи продовжуватимуть тиск на Росію та обмежуватимуть її здатність вести агресивну війну проти України, зокрема за допомогою санкцій та міжнародних заходів проти тіньового флоту, який транспортує російську нафту в обхід санкцій", - сказано у заяві.
Як повідомляє Bloomberg, у новому обʼєднанні братимуть участь шість держав: Канада, Фінляндія, Швеція, Норвегія, Данія та Ісландія. Усі вони також є членами Арктичної ради, до якої входить і Росія. І саме факт її присутності змусив країни шукати нові формати взаємодії, але вже без РФ. Тим паче, що всі шість держав тепер є членами НАТО.
Під час зустрічі очільників МЗС Канади, Фінляндії, Швеції, Норвегії, Данії та Ісландії у фокусі їхньої уваги була й російсько-українська війна. Міністри засудили дії Росії та пообіцяли непохитну підтримку оборони України. Також вони підтвердили зобовʼязання надавати Україні довгострокову військову та гуманітарну допомогу, підкреслюючи критичну потребу протистояти російській агресії.
Окрім того, Оттава має на меті довести Вашингтону свою надійність як партнера у сфері оборони. Особливо на тлі заяв Трампа про те, що США не підтримуватимуть країни, які не виконуються свої фінансові зобовʼязання в НАТО.
Правда, у ІІ Світову про саамських кулеметників не було чуть - німці захопили порти на північному узбережжі Скандінавії, і Норвегія "впала, як стигла груша"...
А якщо серйозно - то північне узбережжя Канади "голе"... І "крижаний щит" його вже не прикриє... А ні серйозних військових баз, ні іншої військової інфраструктури там нема... Доріг - теж... Забезпечення баз може буть здійснене лише водою - і тільки у літню навігацію та повітряним транспортом - бо наземної сітки доріг теж нема... Оборонять таку протяжність берегової лінії зараз можна, реально, лише авіацією та ракетними військами. Навіть флот не допоможе - бо зв"язаний льодовою обстановкою... Так що - "ПРОБЛЕМА"...
тобто не арктична держава.