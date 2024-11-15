Данія пропонує союзникам фінансувати виробництво зброї на території України через єдиний фонд

Йоакім, принц Данський, закликав союзників підтримати виробництво озброєння усередині України замість закуповування старого обладнання довкола світу. Для цього Данія пропонує створити спільний фонд як єдиний ресурс для збору коштів та контрольованого використання зібраних грошей на промислово-оборонний комплекс всередині України.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Голос Америки.

За словами Йоакіма, Україні потрібна нова зброя і розвиток військово-промислового потенціалу, і саме на ці дві цілі спрямована його пропозиція.

"З усією повагою до доброї волі з допомоги Україні, надання їй занадто багато різного обладнання не допоможе українській самообороні. Це фактично захарастить її. Також важливо підтримувати її оборонно-промислову базу, щоб те, що вироблятиметься безпосередньо в Україні, могло потрапляти одразу на фронт", – сказав принц Йоакім, який з минулого року працює на посаді аташе з питань оборонної промисловості посольства Данії у США.

На думку військового дипломата Данії, Європа усвідомлює власну повільність у питанні закупівлі озброєння України у ході її протистояння російській агресії. Зокрема, тому європейці, переконаний він, зацікавлені у розбудові збройної промисловості на території України.

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За його словами, Міністерство оборони Данії створило умови для того, щоб будь-хто, хто хоче надати ресурси Україні, міг зробити це через спеціальну програму. Використання коштів при цьому моніториметься всьому шляху від виробничих ліній до кінцевого користувача на фронті.

Принц Йоакім є п'ятий у черзі спадкоємства данського престолу після чотирьох дітей свого старшого брата короля Фредеріка X. Він закінчив найвищу військову освітню програму в École Militaire у Франції і став першим данським офіцером, який отримав там спеціальну освіту. З травня минулого року він є аташе з питань оборонної промисловості посольства Данії у США.

Пропозицію Данії стосовно фонду для фінансування ВПК України принц озвучив під час безпекової конференції у Вашингтоні.

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