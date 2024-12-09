Україна отримає гаубиці Caesar від Франції та Данії на рік раніше

Франція та Данія пришвидшать передачу Україні самохідних артилерійських установок Caesar.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Міноборони Данії.

Початково заплановані на 2026 рік постачання будуть здійснені вже у 2025 році.

Як повідомляється, це стало можливим завдяки додатковим коштам, виділеним для закупівлі озброєння Збройним силам України. Зокрема, міністр оборони Данії Троельс Лунд Поульсен наголосив, що оборонна промисловість змогла швидко адаптуватися до потреб України.

"Оборонна промисловість показала, що вона може надати те, що необхідно Україні. Тому уряд збільшить промисловий пул, щоб останні контракти могли бути підписані цього року", - зазначив Поульсен.

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Данія вже виділила 2,6 млрд данських крон (понад 360 млн доларів), і найближчим часом ця сума зросте. Крім того, прискориться постачання боєприпасів до установок Caesar.

Про установки Caesar

Caesar - це сучасна самохідна артилерійська установка французького виробництва. Вона відзначається мобільністю, точністю та вогневою міццю. Завдяки своїй універсальності Caesar може ефективно діяти в різних умовах, включаючи пустелі та гори.

Головною перевагою установки є її здатність швидко розгортатися, наносити удари й миттєво змінювати позицію, уникаючи вогню противника. Caesar оснащена автоматизованою системою управління вогнем, що значно підвищує ефективність її застосування на полі бою.

Україна вже отримала частину установок Caesar від Данії минулого року, і вони відіграють важливу роль у забезпеченні артилерійської підтримки на фронті.

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