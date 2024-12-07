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Друга партія F-16 від Данії вже в Україні, - Зеленський

f-16 в Україні

Друга партія F-16 для України від Данії вже в Україні.

Про це повідомив у телеграм-каналі президент України Володимир Зеленський, інформує Цензор.НЕТ.

"Це лідерство в захисті життя, яке вирізняє Данію. Надані данцями літаки з першої партії вже збивають російські ракети і рятують наших людей, нашу інфраструктуру. Зараз наш повітряний щит посилений додатково. Якби всі партнери були саме такими рішучими, вже б вдалось унеможливити російський терор. Метте, дякую тобі, твоїй команді і всьому данському народові!" - зауважив глава держави.

Також читайте: F-16 знищили сім ворожих крилатих ракет дві ночі тому, - Зеленський

Раніше повідомлялося, що Данія передасть Україні ще дві партії винищувачів F-16.

F-16 в Україні

31 липня видання Bloomberg повідомило, що Україна отримала першу поставку обіцяних союзниками винищувачів F-16.

У неділю, 4 серпня, у День Повітряних сил президент України Володимир Зеленський офіційно підтвердив, що F-16 вже в Україні.

Також повідомлялося, що у другій половині 2024 року Данія передасть Україні ще одну партію винищувачів F-16.

Автор: 

Данія (769) Зеленський Володимир (23803) F16 F-16 (673)


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Топ коментарі
+43
Для чого давати в публічну площину те що цікавить касапів.Агент "Буратіно" виконав завдання ФСБ.
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07.12.2024 10:15
+31
Цікаво - і звідки ж рашисти свого часу знали ВСЕ про контр-наступ ЗСУ.
Цей клоун може ще сфоткається на тлі цих літаків із зазначенням місця базування ?
Зелені мародери у кремль все зливають не соромлячись - навіть піаряться на своїй зраді.
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07.12.2024 10:22
+28
і як цей ******* допоміг обороні? НІЯК! а от нашкодив добре - як мінімум будуть погрози Данії, та вдвічі більше розвідувальних БПЛА будуть нишпорить над Україною в пошуках Ф-16. Висновок: якщо щось маєш - на писди про це ворогу!
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07.12.2024 10:33
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Гарна новина...
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07.12.2024 10:12 Відповісти
Новина може і гарна, однак сюрприз для москалів був би ліпше.
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07.12.2024 10:14 Відповісти
В чому, ще пара ф-16 під Дрогобичем якось зупинить кацапський наступ
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07.12.2024 11:08 Відповісти
А якщо тебе наприклад між тією парою прив'язати із сачком, скіки Калібрів моджна наловити ?
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07.12.2024 12:22 Відповісти
Максимум хто ловиться на такі сітки перемоги,то 73% недоумки
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07.12.2024 12:45 Відповісти
А цьому гниді лише б пропіарити себе ,жа чужий рахунок !ТЕРРОРИСТИ НЕ МАЮТЬ ЗНАТИ , що їх чекає
,
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07.12.2024 14:46 Відповісти
За чужий рахунок і здати координати !
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07.12.2024 14:47 Відповісти
Для чого давати в публічну площину те що цікавить касапів.Агент "Буратіно" виконав завдання ФСБ.
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07.12.2024 10:15 Відповісти
І у чому найвеличайшого блогера **********.
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07.12.2024 10:35 Відповісти
Гадьонишу треба озвучувати тільки позитивні новини. Інакше він сяде на довічне після виборів
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07.12.2024 12:19 Відповісти
Виборів при клоуні не будє , МАФІОЗІ ОПЗЖопні прорахували всі ризики , для них програти смерті подібно , ЗеВИРОДКИ , вжє готують імітацію в « дії»
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07.12.2024 14:51 Відповісти
Якась дурня, тому що
новини також озвучують міністр оборони та прем'ер міністр Данії

Вони теж агенти?
Чиї вони агенти?
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07.12.2024 13:39 Відповісти
І ці будуть чілити на Буковеліі ?
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07.12.2024 10:15 Відповісти
Знов язикатий поперед паровоза побіг і все розсекретив. Хто там ближче до нього - подейкують, що скоч дуже добре до щетини липне.
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07.12.2024 10:16 Відповісти
В нього вибори, що йому наша війна
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07.12.2024 10:19 Відповісти
Окрім скотча є і більш надійні методи заставити заглохнути тупого виродка.
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07.12.2024 12:50 Відповісти
До них би ще "довгих" ракет
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07.12.2024 10:18 Відповісти
А тільки їх не дають чогось, бо Сушки не падають, а ефка вже одна впала
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07.12.2024 11:30 Відповісти
Зате не чути воплів " дайте нам самальотів".
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07.12.2024 12:23 Відповісти
самі вибирали... чого сердитися?! Стукай головою об стіну щоб совість не мучила!
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07.12.2024 11:22 Відповісти
Як вибрали так і пере виберемо, це Україна, а не ху...лостан. А ти мабуть добре настукав
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07.12.2024 11:46 Відповісти
Хотілось би вірити. Надіюсь, що на наступних виборах за ЗЕ! буде 85%. особливо коли голосувати будуть через яку-небудь "Дію"
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07.12.2024 12:02 Відповісти
а за арестовіча.. скільки?..
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07.12.2024 14:44 Відповісти
Тільки перевиберуться ті ж самі, бо твої свободи тільки на словах.
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07.12.2024 12:24 Відповісти
"Смєтуни" - вони такі... "смєтуни".
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07.12.2024 12:49 Відповісти
Цікаво - і звідки ж рашисти свого часу знали ВСЕ про контр-наступ ЗСУ.
Цей клоун може ще сфоткається на тлі цих літаків із зазначенням місця базування ?
Зелені мародери у кремль все зливають не соромлячись - навіть піаряться на своїй зраді.
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07.12.2024 10:22 Відповісти
і як цей ******* допоміг обороні? НІЯК! а от нашкодив добре - як мінімум будуть погрози Данії, та вдвічі більше розвідувальних БПЛА будуть нишпорить над Україною в пошуках Ф-16. Висновок: якщо щось маєш - на писди про це ворогу!
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07.12.2024 10:33 Відповісти
Датчане молодцы. Не пиз.лы как остальные. Сказали - дали. Сразу видно скандинавы. Слово дал. Слово держат
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07.12.2024 10:36 Відповісти
Байден сказал Блинкену, что самолетов не дадим
И сдержал слово
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07.12.2024 13:42 Відповісти
піаніст , проси у Трампа Ф35 , збацай йому на піаніно , він дасть
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07.12.2024 10:37 Відповісти
у трампа ще давалка не виросла..
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07.12.2024 14:50 Відповісти
На чому бацає *****-путєн для Ірану, північної Кореї, Китаю?
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07.12.2024 18:25 Відповісти
Коли вже ці F-16 будуть працювати за своїм прямим призначенням і хоча б відганяти русняві кабоносці (не кажучі навіть про збиття)? Чи може наші так звані 'партнери' знову віддали свій старий, ні на що не здатний мотлох, який не має нормальних радарів і ракет?
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07.12.2024 10:38 Відповісти
нема далекобійних ракет для Ф16
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07.12.2024 10:40 Відповісти
І літаків типу АВАКС без яких ті ракети безглузді.
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07.12.2024 10:44 Відповісти
Шведи Гріпени грозились надати
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07.12.2024 10:54 Відповісти
Без Аваксів Блок 50 може збивати цілі за120 км з аваксами на 180, просто ну навіть дадуть поки тягнули з передачею орки завдяки дирявим санкціям модернізували Су35 і в них зараз перевага по дальності 180 км без ДРЛС.

Блок 70 нам не передадуть, тому що там багато завязано на систему управління боєм і інтеграцію з іншими станціями спостереження, а ці всі системи знімають зараз при передачі, тому що вони секретні і тільки для країн НАТО та обслугововуються американськими спеціалістами.
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07.12.2024 16:24 Відповісти
Значить, КАБи будуть літати аж до побєди.
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09.12.2024 09:48 Відповісти
Так воно і було, ф16 зі знятою системою зв"язку і без дальнобійних ракет на які ми так сподівались для боротьби з носіями КАБів. Сподіваюсь що ця партія буде більш еффективною.
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07.12.2024 10:57 Відповісти
Буде так як і з Абрамсами: 30 машин з послабленним бронюванням на 1200 км ронту
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07.12.2024 11:15 Відповісти
а є якісь передумови для цього? ми поки що, як і раніше, без ДРЛВ, стодвадцятихD і без link16. Просто буде трохи менше долітати на захід країни КР. Прифронтові області будуть під КАБами щонаменше до весни.
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07.12.2024 11:25 Відповісти
Буде те саме, спроба інтеграції з Дельтою та зняті лінки і інші системи, західні представники про це заявляли ще в 22 році що інакше не буде, тому що то буде участь НАТО у війні та ескалація.

І на цьому поки добре, ф16 досить ефективні проти ракет та шахедів.
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07.12.2024 16:27 Відповісти
Звіт передано своєчасно. Головне -- фсб непотрібно шифрувальника
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07.12.2024 10:49 Відповісти
одного королівського пінгвіна із тупою, але веселою скумбрією перед роздовбаною "Мрією"...
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07.12.2024 11:10 Відповісти
І на рації, грошовому та речовому забезпеченні для "радісткі Кет" можна заощадити.
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07.12.2024 13:03 Відповісти
Хтось скаже цьому недоумку щоб закрив пельку..
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07.12.2024 11:02 Відповісти
Пес Дун і промокашка.
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07.12.2024 11:13 Відповісти
***** агов !
тобі пізда
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07.12.2024 11:15 Відповісти
Це добра новина про досягнення зелених, але де звіти про досягнення першої партії Ф-16???
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07.12.2024 11:18 Відповісти
досягнення зелених, = досягненням 73% зебілів
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07.12.2024 12:00 Відповісти
зебіле, можеш загризти свою клаву на смерть та тримай за написання гуана ерефійського з великої літери.
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07.12.2024 12:03 Відповісти
Ну і навіщо це рекламувати що б рашисти посилили удари ? ось що значить проросійський клоун при владі.
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07.12.2024 11:35 Відповісти
Вава про це своїм повідомляє
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07.12.2024 12:14 Відповісти
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07.12.2024 12:16 Відповісти
Найкращій подарунок - вибори(офлайн).
Залужний
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07.12.2024 12:28 Відповісти
а дубайська шльондра-царжарптиця як?
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07.12.2024 13:17 Відповісти
а хтось доложив ЗЕ що нова бригада 153 наразі теплою одежею забезпечена на 30%! а грошове забезпечення військових йде на на закупівлю як ви думаєте чого???? повний *******! вся бригада скоро буде в СЖЧ
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07.12.2024 12:21 Відповісти
А де Ф-16 від Нідерландів? Вже рік закінчується!
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07.12.2024 13:26 Відповісти
а каби падають падають падають! на харків, на херсон, на запоріжжя.....
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07.12.2024 13:28 Відповісти
Дивує кількість ботів, котрі думають, що росія складає плани читаючи виключно цензор
та не читає іншу пресу, та не має розвідки

Все робиться публічно, давно оприлюднені плани, скільки літаків та приблизний графік поставок.
міністр оборони та прем'ер міністр Данії також дають звіти

«Це важлива віха, що перші датські літаки F-16 прибули в Україну. Це важливий крок для підвищення бойової авіації України та створення довгострокової основи для формування ******** українських Повітряних Сил. Це, звісно, ​​також дасть українцям невдачу у війні, яка не припиняється і потребує втрат людських життів щодня», - каже міністр оборони Троелс Лунд Поульсен

https://www.facebook.com/watch/?v=983541200199079
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07.12.2024 13:57 Відповісти
і тільки вторинно перший стоїть у обороні віслюка та слідкує за зебілом у соціальних мережах де Альбертович виділив когось, що вміє писати українською за препізедента.
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07.12.2024 19:07 Відповісти
" Хоч би цей Ф-16 наші ж НЕ завалили ! "
------------------------------------------------------
Класика: -Поінформований--значить попереджений НЕБЕЗПЕКУ...
Та .чомусь. це. ажніяк. НЕ стосується наших ЗМІ та.особливо. піар--бахвальства . як самого ЗЕ--ПОБЄДОНОСЦЯ так і всієї його ЗЕ--шантрапи!!!
І це .одностайно. підмітила більшість із дописувачів... Чи .можливо в ОП--НЕвстигають все зливати в рашку...(мабуть остерігаються. що ЦРУ-шники --напічкали прослушку...) Регулярно і цілком відкрито спостерігається пронос: які проектуються новітньо-доморощені дрони. ракети з подачею їх тех. характеристик експертами; де і в яких підвалах " ЮЖ-МАША"-- .збираються їх клепати; які в/ч перекидаються на той. чи інший напрямок .для підсилення; скільки "Леопардів"--вже перекинули та скільки іще на тер. Польщі лишилось... Все це схоже на ЗРАДО-ВІЙНУ ...Оскільки за всим цим .як наслідок зрадо-ляпства.--чисельні жертви нашіх воїнів! І хто за це ВІДПОВІСТЬ ?!
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07.12.2024 14:03 Відповісти
Убівця літаків гоняється в тилу за шахедами і крилатими ракетами. Стидобіще. Всмислє США стидобіще, що нормальних дальнобійних ракет до літаків не дають. КАБами як засипали так і засипають
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07.12.2024 14:11 Відповісти
Та к якби ж за ракетами ганялися! У минулу атаку жирдяї з кабінетів навіть не дали наказу для застосування усіх можливих засобів знищення ракет! Через що АЕС вимикалися, з ризиком влаштувати Чорнобиль. І хтось покараний за такий дебілізм?
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07.12.2024 14:22 Відповісти
Технічно складно для Блок 50, тому що потрібен Авакс щоб боротись з модернізованими з допомогою західних ситем наведення Су35, привіт санкціям які працюють.

А це вже участь штатів у війні, подруге вони не хочуть нам передавати системи управління боєм без них не можливо інтегрувати з Аваксами, тому що вони секретні і може бути витік інформації та потребують прямої участі американців у наведенні а це участь у війні.
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07.12.2024 16:31 Відповісти
Молюся, щоб Зе лайно хоча би раз про себе коменти на Цензорі почитало. І хай його спаралізує під час запису наступного відосика.
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07.12.2024 14:12 Відповісти
Щоби у него стався передоз...
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07.12.2024 17:57 Відповісти
Ну як діти хочуть секретності коли всі знають хто і де зрадники. Секрет тут в тому що ефкі вже є, а каби і досі падають...
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07.12.2024 14:19 Відповісти
Блазень анонсує ракети, літаки…
то коли погаснуть агні маацкви???
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07.12.2024 15:51 Відповісти
Круто. Над Буковелю буде тепер патрулювати не один, а два винищувачі. Дякуємо нашим партнерам. А ми тут у Запоріжжі якось під кабами посидимо.
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07.12.2024 17:51 Відповісти
що, там аеродром із "чорного маршруту" зробили чи все ж таки тримають на відстані, щоб вберегти?
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07.12.2024 18:29 Відповісти
Якщо ви про Буковель, то там все гаразд. Ніякої війни нема.
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07.12.2024 18:47 Відповісти
бо бородата бабця домовилась чи тому, що з усіх околиць місцевих призвали в ЗСУ, а зебіли асфальт для вторгнення не проклали?
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07.12.2024 18:52 Відповісти
Целую партию? Все 2 штуки?
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07.12.2024 18:27 Відповісти
 
 