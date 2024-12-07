Друга партія F-16 від Данії вже в Україні, - Зеленський

Друга партія F-16 для України від Данії вже в Україні.

Про це повідомив у телеграм-каналі президент України Володимир Зеленський, інформує Цензор.НЕТ.

"Це лідерство в захисті життя, яке вирізняє Данію. Надані данцями літаки з першої партії вже збивають російські ракети і рятують наших людей, нашу інфраструктуру. Зараз наш повітряний щит посилений додатково. Якби всі партнери були саме такими рішучими, вже б вдалось унеможливити російський терор. Метте, дякую тобі, твоїй команді і всьому данському народові!" - зауважив глава держави.

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Раніше повідомлялося, що Данія передасть Україні ще дві партії винищувачів F-16.

F-16 в Україні

31 липня видання Bloomberg повідомило, що Україна отримала першу поставку обіцяних союзниками винищувачів F-16.

У неділю, 4 серпня, у День Повітряних сил президент України Володимир Зеленський офіційно підтвердив, що F-16 вже в Україні.

Також повідомлялося, що у другій половині 2024 року Данія передасть Україні ще одну партію винищувачів F-16.