Друга партія F-16 від Данії вже в Україні, - Зеленський
Друга партія F-16 для України від Данії вже в Україні.
Про це повідомив у телеграм-каналі президент України Володимир Зеленський, інформує Цензор.НЕТ.
"Це лідерство в захисті життя, яке вирізняє Данію. Надані данцями літаки з першої партії вже збивають російські ракети і рятують наших людей, нашу інфраструктуру. Зараз наш повітряний щит посилений додатково. Якби всі партнери були саме такими рішучими, вже б вдалось унеможливити російський терор. Метте, дякую тобі, твоїй команді і всьому данському народові!" - зауважив глава держави.
Раніше повідомлялося, що Данія передасть Україні ще дві партії винищувачів F-16.
F-16 в Україні
31 липня видання Bloomberg повідомило, що Україна отримала першу поставку обіцяних союзниками винищувачів F-16.
У неділю, 4 серпня, у День Повітряних сил президент України Володимир Зеленський офіційно підтвердив, що F-16 вже в Україні.
Також повідомлялося, що у другій половині 2024 року Данія передасть Україні ще одну партію винищувачів F-16.
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новини також озвучують міністр оборони та прем'ер міністр Данії
Вони теж агенти?
Чиї вони агенти?
Цей клоун може ще сфоткається на тлі цих літаків із зазначенням місця базування ?
Зелені мародери у кремль все зливають не соромлячись - навіть піаряться на своїй зраді.
И сдержал слово
Блок 70 нам не передадуть, тому що там багато завязано на систему управління боєм і інтеграцію з іншими станціями спостереження, а ці всі системи знімають зараз при передачі, тому що вони секретні і тільки для країн НАТО та обслугововуються американськими спеціалістами.
І на цьому поки добре, ф16 досить ефективні проти ракет та шахедів.
тобі пізда
Залужний
та не читає іншу пресу, та не має розвідки
Все робиться публічно, давно оприлюднені плани, скільки літаків та приблизний графік поставок.
міністр оборони та прем'ер міністр Данії також дають звіти
«Це важлива віха, що перші датські літаки F-16 прибули в Україну. Це важливий крок для підвищення бойової авіації України та створення довгострокової основи для формування ******** українських Повітряних Сил. Це, звісно, також дасть українцям невдачу у війні, яка не припиняється і потребує втрат людських життів щодня», - каже міністр оборони Троелс Лунд Поульсен
https://www.facebook.com/watch/?v=983541200199079
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Та .чомусь. це. ажніяк. НЕ стосується наших ЗМІ та.особливо. піар--бахвальства . як самого ЗЕ--ПОБЄДОНОСЦЯ так і всієї його ЗЕ--шантрапи!!!
І це .одностайно. підмітила більшість із дописувачів... Чи .можливо в ОП--НЕвстигають все зливати в рашку...(мабуть остерігаються. що ЦРУ-шники --напічкали прослушку...) Регулярно і цілком відкрито спостерігається пронос: які проектуються новітньо-доморощені дрони. ракети з подачею їх тех. характеристик експертами; де і в яких підвалах " ЮЖ-МАША"-- .збираються їх клепати; які в/ч перекидаються на той. чи інший напрямок .для підсилення; скільки "Леопардів"--вже перекинули та скільки іще на тер. Польщі лишилось... Все це схоже на ЗРАДО-ВІЙНУ ...Оскільки за всим цим .як наслідок зрадо-ляпства.--чисельні жертви нашіх воїнів! І хто за це ВІДПОВІСТЬ ?!
А це вже участь штатів у війні, подруге вони не хочуть нам передавати системи управління боєм без них не можливо інтегрувати з Аваксами, тому що вони секретні і може бути витік інформації та потребують прямої участі американців у наведенні а це участь у війні.
то коли погаснуть агні маацкви???