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Данія передасть Україні ще дві партії винищувачів F-16, - прем’єрка Фредеріксен

Прем’єр-міністерка Данії Метте Фредеріксен

Україна вже отримала від Данії шість винищувачів F-16. Загалом Києву має надійти 19 цих літаків.

Про це заявила прем'єр-міністерка Данії Метте Фредеріксен на спільній пресконференції з президентом України Володимиром Зеленським, передає Цензор.НЕТ.

Вона зазначила, що немає жодних змін у планах Данії щодо передачі Україні певної кількості винищувачів F-16.

Країна доставила шість F-16, це була тільки перша партія. 

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Зеленський зустрівся з прем’єркою Данії Фредеріксен: говорили про фінансування українського оборонного виробництва та другий Саміт миру

Фредеріксен нагадала, що з серпня 2023 року Данію залучено до підготовки українських пілотів для польотів на цих винищувачах.

"Це було складно, але ми змогли досягти успіху в навчанні. Тому, процес триває. І потім ще буде партія і ще одна наступна партія. Загалом буде 19 (літаків - ред.), як ми сказали на самому початку", - додала прем'єрка.

Фредеріксен пообіцяла, що Данія залишиться непохитною у підтримці України. Вона відстоює позицію, що саме наша країна має перемогти у війні.

Читайте також: Данія надасть 130 млн євро для ОПК України, - Фредеріксен 

F-16 в Україні

31 липня видання Bloomberg повідомило, що Україна отримала першу поставку обіцяних союзниками винищувачів F-16.

У неділю, 4 серпня, у День Повітряних сил президент України Володимир Зеленський офіційно підтвердив, що F-16 вже в Україні.

Також повідомлялося, що у другій половині 2024 року Данія передасть Україні ще одну партію винищувачів F-16.

Автор: 

Данія (769) Фредеріксен Метте (88) F16 F-16 (673)


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Топ коментарі
+18
Маленькие страны последнее отдают а все эти сраные "гегемоны" и "планетарные жандармы" обсираются перед путлером
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19.11.2024 19:24
+16
Данцям черговий респект...
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19.11.2024 19:16
+14
Дякуємо народу і уряду Данії ! ви справжні друзі !
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19.11.2024 19:31
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Mange tak!!!
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19.11.2024 19:15 Відповісти
Данцям черговий респект...
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19.11.2024 19:16 Відповісти
Маленькие страны последнее отдают а все эти сраные "гегемоны" и "планетарные жандармы" обсираются перед путлером
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19.11.2024 19:24 Відповісти
Чим ближче країна до рашки,тим більше знає і відчуває небезпеку
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19.11.2024 20:06 Відповісти
Придурок, онипотому и отдают, что знают, бегемоты их защитят, если понадобится.
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19.11.2024 20:16 Відповісти
Чого людей обзиваєте?
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19.11.2024 20:30 Відповісти
глупости не люблю. но погорячился, признаю.
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20.11.2024 04:00 Відповісти
Дякуємо народу і уряду Данії ! ви справжні друзі !
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19.11.2024 19:31 Відповісти
так уже нема куди складати
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19.11.2024 19:33 Відповісти
кого, навчаних пилотив?
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19.11.2024 19:57 Відповісти
А толку от тех винищувачів если антиэскалаторы дальнобойных ракет к ним так и не дали а кабы продолжают лететь десятками каждый день
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19.11.2024 19:34 Відповісти
Ну і де вони? Збивають шахеди?
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19.11.2024 19:34 Відповісти
останній раз 10 крилатих збили
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19.11.2024 19:36 Відповісти
З цим чудово пораються Міги
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19.11.2024 21:45 Відповісти
Відмовитися і віддати взад ?
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19.11.2024 19:37 Відповісти
Дякуємо Королівству!
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19.11.2024 19:35 Відповісти
To be or not to be , that is The Question
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19.11.2024 19:38 Відповісти
Дякую Данії за підтримку!
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19.11.2024 19:36 Відповісти
Мені ввижається що яйця мають тільки датчани...
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19.11.2024 19:45 Відповісти
У липні 2024 року видання Breaking Defense процитувало компанію Lockheed Martin, яка заявила, що оборонний підрядник передбачає потенційні 300 експортних замовлень у майбутньому (для довідки, вже виготовлено понад 4 000 F-16). Незважаючи на те, що F-16 перебуває на озброєнні вже півстоліття, попит залишається високим (хоча останні ітерації сімейства - це світ, відмінний від початкових серійних моделей). Серед інших переваг нового Block 70/72 у порівнянні з попередніми версіями є збільшення годин нальоту до 12 000 годин - на 4 000 годин більше, ніж у старих F-16 Fighting Falcons.

Фактично, попит на застарілий F-16 настільки високий, що Lockheed подвоює щорічне виробництво до 48 літаків (у 2023 році було 24, а у 2024 році очікується близько 36).
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19.11.2024 19:59 Відповісти
Інші військово-повітряні сили знімають з озброєння свої F-16, щоб звільнити місце для наступного покоління винищувачів (Данія, Нідерланди, Норвегія, Бельгія, і поступово ВПС США переходять на F-35).

На Туреччину, Болгарію, Бахрейн, Марокко, Йорданію, Словаччину та Тайвань припадає основна частина існуючих замовлень на F-16 Block 70/72.
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19.11.2024 20:04 Відповісти
Дякую! 🇩🇰
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19.11.2024 20:00 Відповісти
Чому F-16 має давати Данія, яких в неї кіт наплакав, а не США, яких в них тисячі?!
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19.11.2024 20:02 Відповісти
Дякуємо Даніє. Бажано ще ракети до них, щоб хлопці могли збивати кацапів під час підльоту для скиду КАБів.
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19.11.2024 20:31 Відповісти
Ці літаки трішечки ліпші за "кукурузники". Літак взагалі то непоганий, але... Нам дають їх з найбіднішою комплектацією. Нам не дають такої комплектації, з допомогою якої наші пілоти могли б вражати цілі за 50-60 км . !
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19.11.2024 21:26 Відповісти
Якщо не подобаються літаки, які дають, то візьміть інші і замість ракет, які вражають ціла на 50-60 км. прицепіть асфальт, якого Боневтік за три роки наробив багато за 500 мільярдів.
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20.11.2024 11:02 Відповісти
 
 