Данія передасть Україні ще дві партії винищувачів F-16, - прем’єрка Фредеріксен
Україна вже отримала від Данії шість винищувачів F-16. Загалом Києву має надійти 19 цих літаків.
Про це заявила прем'єр-міністерка Данії Метте Фредеріксен на спільній пресконференції з президентом України Володимиром Зеленським, передає Цензор.НЕТ.
Вона зазначила, що немає жодних змін у планах Данії щодо передачі Україні певної кількості винищувачів F-16.
Країна доставила шість F-16, це була тільки перша партія.
Фредеріксен нагадала, що з серпня 2023 року Данію залучено до підготовки українських пілотів для польотів на цих винищувачах.
"Це було складно, але ми змогли досягти успіху в навчанні. Тому, процес триває. І потім ще буде партія і ще одна наступна партія. Загалом буде 19 (літаків - ред.), як ми сказали на самому початку", - додала прем'єрка.
Фредеріксен пообіцяла, що Данія залишиться непохитною у підтримці України. Вона відстоює позицію, що саме наша країна має перемогти у війні.
F-16 в Україні
31 липня видання Bloomberg повідомило, що Україна отримала першу поставку обіцяних союзниками винищувачів F-16.
У неділю, 4 серпня, у День Повітряних сил президент України Володимир Зеленський офіційно підтвердив, що F-16 вже в Україні.
Також повідомлялося, що у другій половині 2024 року Данія передасть Україні ще одну партію винищувачів F-16.
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Фактично, попит на застарілий F-16 настільки високий, що Lockheed подвоює щорічне виробництво до 48 літаків (у 2023 році було 24, а у 2024 році очікується близько 36).
На Туреччину, Болгарію, Бахрейн, Марокко, Йорданію, Словаччину та Тайвань припадає основна частина існуючих замовлень на F-16 Block 70/72.