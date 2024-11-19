Данія передасть Україні ще дві партії винищувачів F-16, - прем’єрка Фредеріксен

Україна вже отримала від Данії шість винищувачів F-16. Загалом Києву має надійти 19 цих літаків.

Про це заявила прем'єр-міністерка Данії Метте Фредеріксен на спільній пресконференції з президентом України Володимиром Зеленським, передає Цензор.НЕТ.

Вона зазначила, що немає жодних змін у планах Данії щодо передачі Україні певної кількості винищувачів F-16.

Країна доставила шість F-16, це була тільки перша партія.

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Фредеріксен нагадала, що з серпня 2023 року Данію залучено до підготовки українських пілотів для польотів на цих винищувачах.

"Це було складно, але ми змогли досягти успіху в навчанні. Тому, процес триває. І потім ще буде партія і ще одна наступна партія. Загалом буде 19 (літаків - ред.), як ми сказали на самому початку", - додала прем'єрка.

Фредеріксен пообіцяла, що Данія залишиться непохитною у підтримці України. Вона відстоює позицію, що саме наша країна має перемогти у війні.

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F-16 в Україні

31 липня видання Bloomberg повідомило, що Україна отримала першу поставку обіцяних союзниками винищувачів F-16.

У неділю, 4 серпня, у День Повітряних сил президент України Володимир Зеленський офіційно підтвердив, що F-16 вже в Україні.

Також повідомлялося, що у другій половині 2024 року Данія передасть Україні ще одну партію винищувачів F-16.