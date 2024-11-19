Данія надасть 130 млн євро для ОПК України, - Фредеріксен

Премʼєр-міністерка Данії Метте Фредеріксен повідомила про надання України 130 мільйонів євро для оборонно-промислового комплексу.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо Свобода, про це Фредеріксен заявила під час спільного брифінгу з президентом України Володимиром Зеленським у Києві 19 листопада.

Премʼєрка Данії зазначила, що український досвід є дуже важливим, і решта європейських країн мають навчатися на ньому.

"Є багато чого, чому решта Європи може навчитися у вас, і для мене важливо, щоб наша власна промисловість не тільки в Данії, але й у всіх сусідніх країнах могла приїхати в Україну, вчитися на вашому досвіді й вашій здатності розширювати та розвивати ваші виробничі лінії", – сказала Фредеріксен.

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