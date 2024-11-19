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Данія надасть 130 млн євро для ОПК України, - Фредеріксен
Премʼєр-міністерка Данії Метте Фредеріксен повідомила про надання України 130 мільйонів євро для оборонно-промислового комплексу.
Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо Свобода, про це Фредеріксен заявила під час спільного брифінгу з президентом України Володимиром Зеленським у Києві 19 листопада.
Премʼєрка Данії зазначила, що український досвід є дуже важливим, і решта європейських країн мають навчатися на ньому.
"Є багато чого, чому решта Європи може навчитися у вас, і для мене важливо, щоб наша власна промисловість не тільки в Данії, але й у всіх сусідніх країнах могла приїхати в Україну, вчитися на вашому досвіді й вашій здатності розширювати та розвивати ваші виробничі лінії", – сказала Фредеріксен.
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Євген #585735
показати весь коментар19.11.2024 18:55 Відповісти Мені подобається 0
Андрій Богатир
показати весь коментар19.11.2024 19:02 Відповісти Мені подобається 2
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