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Дания выделит 130 млн евро для ОПК Украины, - Фредериксен

Фредеріксен: Данія надасть Україні 130 млн євро

Премьер-министр Дании Метте Фредериксен сообщила о предоставлении Украине 130 миллионов евро для оборонно-промышленного комплекса.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио Свобода, об этом Фредериксен заявила во время совместного брифинга с президентом Украины Владимиром Зеленским в Киеве 19 ноября.

Премьер Дании отметила, что украинский опыт очень важен, и остальные европейские страны должны учиться на нем.

"Есть многому, чему остальная Европа может научиться у вас, и для меня важно, чтобы наша собственная промышленность не только в Дании, но и во всех соседних странах могла приехать в Украину, учиться на вашем опыте и вашей способности расширять и развивать ваши производственные линии", - сказала Фредериксен.

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Автор: 

Дания (581) ОПК (141) Фредериксен Метте (78)


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Гроші котові під хвіст !
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19.11.2024 18:55 Ответить
ні. данці свої кошти проконтролюють. спиз...ять наші, власне, зелений дурник якось про це прямо бовкнув ("крадемо з наших").
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19.11.2024 19:02 Ответить
 
 