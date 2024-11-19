Дания выделит 130 млн евро для ОПК Украины, - Фредериксен

Премьер-министр Дании Метте Фредериксен сообщила о предоставлении Украине 130 миллионов евро для оборонно-промышленного комплекса.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио Свобода, об этом Фредериксен заявила во время совместного брифинга с президентом Украины Владимиром Зеленским в Киеве 19 ноября.

Премьер Дании отметила, что украинский опыт очень важен, и остальные европейские страны должны учиться на нем.

"Есть многому, чему остальная Европа может научиться у вас, и для меня важно, чтобы наша собственная промышленность не только в Дании, но и во всех соседних странах могла приехать в Украину, учиться на вашем опыте и вашей способности расширять и развивать ваши производственные линии", - сказала Фредериксен.

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