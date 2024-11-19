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Дания выделит 130 млн евро для ОПК Украины, - Фредериксен
Премьер-министр Дании Метте Фредериксен сообщила о предоставлении Украине 130 миллионов евро для оборонно-промышленного комплекса.
Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио Свобода, об этом Фредериксен заявила во время совместного брифинга с президентом Украины Владимиром Зеленским в Киеве 19 ноября.
Премьер Дании отметила, что украинский опыт очень важен, и остальные европейские страны должны учиться на нем.
"Есть многому, чему остальная Европа может научиться у вас, и для меня важно, чтобы наша собственная промышленность не только в Дании, но и во всех соседних странах могла приехать в Украину, учиться на вашем опыте и вашей способности расширять и развивать ваши производственные линии", - сказала Фредериксен.
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Євген #585735
показать весь комментарий19.11.2024 18:55 Ответить Мне нравится 0
Андрій Богатир
показать весь комментарий19.11.2024 19:02 Ответить Мне нравится 2
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