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Новости Помощь Украине
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Дания передаст Украине еще две партии истребителей F-16, - премьер Фредериксен

Прем’єр-міністерка Данії Метте Фредеріксен

Украина уже получила от Дании шесть истребителей F-16. В целом Киеву должно поступить 19 этих самолетов.

Об этом заявила премьер-министр Дании Метте Фредериксен на совместной пресс-конференции с президентом Украины Владимиром Зеленским, передает Цензор.НЕТ.

Она отметила, что нет никаких изменений в планах Дании по передаче Украине определенного количества истребителей F-16.

Страна доставила шесть F-16, это была только первая партия.

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Фредериксен напомнила, что с августа 2023 года Дания привлечена к подготовке украинских пилотов для полетов на этих истребителях.

"Это было сложно, но мы смогли достичь успеха в обучении. Поэтому, процесс продолжается. И потом еще будет партия и еще одна следующая партия. Всего будет 19 (самолетов. - Ред.), как мы сказали в самом начале", - добавила премьер.

Фредериксен пообещала, что Дания останется непоколебимой в поддержке Украины. Она отстаивает позицию, что именно наша страна должна победить в войне.

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F-16 в Украине

31 июля издание Bloomberg сообщило, что Украина получила первую поставку обещанных союзниками истребителей F-16.

В воскресенье, 4 августа, в День Воздушных сил президент Украины Владимир Зеленский официально подтвердил, что F-16 уже в Украине.

Также сообщалось, что во второй половине 2024 года Дания передаст Украине еще одну партию истребителей F-16.

Автор: 

Дания (581) Фредериксен Метте (78) F-16 (548)


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Топ комментарии
+18
Маленькие страны последнее отдают а все эти сраные "гегемоны" и "планетарные жандармы" обсираются перед путлером
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19.11.2024 19:24
+16
Данцям черговий респект...
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19.11.2024 19:16
+14
Дякуємо народу і уряду Данії ! ви справжні друзі !
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19.11.2024 19:31
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Правила форума Совет форумчан
Mange tak!!!
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19.11.2024 19:15 Ответить
Данцям черговий респект...
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19.11.2024 19:16 Ответить
Маленькие страны последнее отдают а все эти сраные "гегемоны" и "планетарные жандармы" обсираются перед путлером
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19.11.2024 19:24 Ответить
Чим ближче країна до рашки,тим більше знає і відчуває небезпеку
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19.11.2024 20:06 Ответить
Придурок, онипотому и отдают, что знают, бегемоты их защитят, если понадобится.
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19.11.2024 20:16 Ответить
Чого людей обзиваєте?
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19.11.2024 20:30 Ответить
глупости не люблю. но погорячился, признаю.
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20.11.2024 04:00 Ответить
Дякуємо народу і уряду Данії ! ви справжні друзі !
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19.11.2024 19:31 Ответить
так уже нема куди складати
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19.11.2024 19:33 Ответить
кого, навчаних пилотив?
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19.11.2024 19:57 Ответить
А толку от тех винищувачів если антиэскалаторы дальнобойных ракет к ним так и не дали а кабы продолжают лететь десятками каждый день
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19.11.2024 19:34 Ответить
Ну і де вони? Збивають шахеди?
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19.11.2024 19:34 Ответить
останній раз 10 крилатих збили
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19.11.2024 19:36 Ответить
З цим чудово пораються Міги
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19.11.2024 21:45 Ответить
Відмовитися і віддати взад ?
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19.11.2024 19:37 Ответить
Дякуємо Королівству!
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19.11.2024 19:35 Ответить
To be or not to be , that is The Question
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19.11.2024 19:38 Ответить
Дякую Данії за підтримку!
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19.11.2024 19:36 Ответить
Мені ввижається що яйця мають тільки датчани...
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19.11.2024 19:45 Ответить
У липні 2024 року видання Breaking Defense процитувало компанію Lockheed Martin, яка заявила, що оборонний підрядник передбачає потенційні 300 експортних замовлень у майбутньому (для довідки, вже виготовлено понад 4 000 F-16). Незважаючи на те, що F-16 перебуває на озброєнні вже півстоліття, попит залишається високим (хоча останні ітерації сімейства - це світ, відмінний від початкових серійних моделей). Серед інших переваг нового Block 70/72 у порівнянні з попередніми версіями є збільшення годин нальоту до 12 000 годин - на 4 000 годин більше, ніж у старих F-16 Fighting Falcons.

Фактично, попит на застарілий F-16 настільки високий, що Lockheed подвоює щорічне виробництво до 48 літаків (у 2023 році було 24, а у 2024 році очікується близько 36).
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19.11.2024 19:59 Ответить
Інші військово-повітряні сили знімають з озброєння свої F-16, щоб звільнити місце для наступного покоління винищувачів (Данія, Нідерланди, Норвегія, Бельгія, і поступово ВПС США переходять на F-35).

На Туреччину, Болгарію, Бахрейн, Марокко, Йорданію, Словаччину та Тайвань припадає основна частина існуючих замовлень на F-16 Block 70/72.
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19.11.2024 20:04 Ответить
Дякую! 🇩🇰
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19.11.2024 20:00 Ответить
Чому F-16 має давати Данія, яких в неї кіт наплакав, а не США, яких в них тисячі?!
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19.11.2024 20:02 Ответить
Дякуємо Даніє. Бажано ще ракети до них, щоб хлопці могли збивати кацапів під час підльоту для скиду КАБів.
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19.11.2024 20:31 Ответить
Ці літаки трішечки ліпші за "кукурузники". Літак взагалі то непоганий, але... Нам дають їх з найбіднішою комплектацією. Нам не дають такої комплектації, з допомогою якої наші пілоти могли б вражати цілі за 50-60 км . !
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19.11.2024 21:26 Ответить
Якщо не подобаються літаки, які дають, то візьміть інші і замість ракет, які вражають ціла на 50-60 км. прицепіть асфальт, якого Боневтік за три роки наробив багато за 500 мільярдів.
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20.11.2024 11:02 Ответить
 
 