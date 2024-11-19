Дания передаст Украине еще две партии истребителей F-16, - премьер Фредериксен
Украина уже получила от Дании шесть истребителей F-16. В целом Киеву должно поступить 19 этих самолетов.
Об этом заявила премьер-министр Дании Метте Фредериксен на совместной пресс-конференции с президентом Украины Владимиром Зеленским, передает Цензор.НЕТ.
Она отметила, что нет никаких изменений в планах Дании по передаче Украине определенного количества истребителей F-16.
Страна доставила шесть F-16, это была только первая партия.
Фредериксен напомнила, что с августа 2023 года Дания привлечена к подготовке украинских пилотов для полетов на этих истребителях.
"Это было сложно, но мы смогли достичь успеха в обучении. Поэтому, процесс продолжается. И потом еще будет партия и еще одна следующая партия. Всего будет 19 (самолетов. - Ред.), как мы сказали в самом начале", - добавила премьер.
Фредериксен пообещала, что Дания останется непоколебимой в поддержке Украины. Она отстаивает позицию, что именно наша страна должна победить в войне.
F-16 в Украине
31 июля издание Bloomberg сообщило, что Украина получила первую поставку обещанных союзниками истребителей F-16.
В воскресенье, 4 августа, в День Воздушных сил президент Украины Владимир Зеленский официально подтвердил, что F-16 уже в Украине.
Также сообщалось, что во второй половине 2024 года Дания передаст Украине еще одну партию истребителей F-16.
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Фактично, попит на застарілий F-16 настільки високий, що Lockheed подвоює щорічне виробництво до 48 літаків (у 2023 році було 24, а у 2024 році очікується близько 36).
На Туреччину, Болгарію, Бахрейн, Марокко, Йорданію, Словаччину та Тайвань припадає основна частина існуючих замовлень на F-16 Block 70/72.