Зеленский встретился с премьером Дании Фредериксен: говорили о финансировании украинского оборонного производства и второй Саммит мира

В Рейкьявике президент Владимир Зеленский встретился с премьер-министром Дании Метте Фредериксен.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Офиса Президента.

Как отмечается, они отметили результативность четвертого саммита Украина - Северная Европа, в частности решение стран о финансировании украинского производства оружия, боеприпасов и дальнобойных средств по примеру Дании.

"Спасибо за ваши месседжи по поддержке "Плана победы", а также внутреннего производства оружия. Это очень важная инициатива", - отметил президент.

Зеленський та Фредеріксен

О чем речь?

По данным ОП, ключевые темы встречи - продолжение оборонной поддержки Украины и поступление оружия и техники из объявленных пакетов помощи.

Также читайте: Страны Северной Европы хотят в дальнейшем инвестировать в оборонную промышленность Украины, - заявление саммита

Владимир Зеленский и Метте Фредериксен отметили, что важно усиливать украинскую ПВО, а также отметили лидерство Дании в Коалиции военно-воздушных сил.

Кроме того, обсудили возможность подготовки и комплектования бригады ВСУ скандинавскими странами.

Среди тем встречи также - дальнейшая реализация Формулы мира и подготовка ко второму Саммиту мира. В частности, Дания является сопредседателем рабочей группы по имплементации третьего пункта Формулы мира "Энергетическая безопасность".

Отдельно президент отметил, что важно активизировать сотрудничество со странами Глобального Юга для восстановления справедливого мира.

