Во второй половине 2024 года Дания передаст Украине еще одну партию истребителей F-16, - министр обороны Поульсен

Во второй половине 2024 года Дания передаст Украине еще одну партию истребителей F-16.

Об этом заявил министр обороны Дании Троэльс Лунд Поульсен, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на DR.

По словам министра, первые самолеты были переданы Украине в августе 2024 года. Их количество не разглашается, а в целом Дания обязалась поставить нашей стране 19 истребителей.

"Во второй половине 2024 года Дания поставит дополнительное количество самолетов F-16", - подтвердил Поульсен, впрочем количества и точных сроков он не назвал.

Также читайте: Четверо украинских пилотов начали обучение на F-16 в Румынии

Ранее Цензор.НЕТ сообщал, что Зеленский на "Рамштайн" сделает предложения по увеличению количества F-16 для Украины. Премьер Дании Фредериксен заявляла, что Дания была готова передать Украине F-16 еще в начале российского вторжения.

Также сообщалось, что украинские истребители F-16 оснащены системами раннего предупреждения о ракетном нападении.

Напомним, что 4 августа в День Воздушных сил президент Украины Владимир Зеленский официально подтвердил, что F-16 уже в Украине.

Ранее издание The Economist писало, что первые обещанные Украине самолеты F-16 уже в нашем государстве, партия из 10 истребителей прибыла в последний день июля.