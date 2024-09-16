РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11449 посетителей онлайн
Новости
1 899 12
Дания (543) F-16 (518)

Во второй половине 2024 года Дания передаст Украине еще одну партию истребителей F-16, - министр обороны Поульсен

Данія передасть Україні додаткові f-16

Во второй половине 2024 года Дания передаст Украине еще одну партию истребителей F-16.

Об этом заявил министр обороны Дании Троэльс Лунд Поульсен, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на DR.

По словам министра, первые самолеты были переданы Украине в августе 2024 года. Их количество не разглашается, а в целом Дания обязалась поставить нашей стране 19 истребителей.

"Во второй половине 2024 года Дания поставит дополнительное количество самолетов F-16", - подтвердил Поульсен, впрочем количества и точных сроков он не назвал.

Также читайте: Четверо украинских пилотов начали обучение на F-16 в Румынии

Ранее Цензор.НЕТ сообщал, что Зеленский на "Рамштайн" сделает предложения по увеличению количества F-16 для Украины. Премьер Дании Фредериксен заявляла, что Дания была готова передать Украине F-16 еще в начале российского вторжения.

Также сообщалось, что украинские истребители F-16 оснащены системами раннего предупреждения о ракетном нападении.

Напомним, что 4 августа в День Воздушных сил президент Украины Владимир Зеленский официально подтвердил, что F-16 уже в Украине.

Ранее издание The Economist писало, что первые обещанные Украине самолеты F-16 уже в нашем государстве, партия из 10 истребителей прибыла в последний день июля.
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Топ комментарии
+5
Швидше б вже друга половина 2024го. А, чекайте...
показать весь комментарий
16.09.2024 14:51
+3
А який потужний толок може бути від п'яти літаків?
показать весь комментарий
16.09.2024 15:01
+2
Есть такая партия, партия ф16 из Дании! Получить ее архиважно и архинужно!
показать весь комментарий
16.09.2024 15:30
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Швидше б вже друга половина 2024го. А, чекайте...
показать весь комментарий
16.09.2024 14:51 Ответить
Підозрюю, у них якісь інші календарі
показать весь комментарий
16.09.2024 15:36 Ответить
Шось толку з них... Кацапи як швиряли по сотні Каб в день так і швиряють, шахіди як залітали аж у Луцьк так в літають...
показать весь комментарий
16.09.2024 14:54 Ответить
А який потужний толок може бути від п'яти літаків?
показать весь комментарий
16.09.2024 15:01 Ответить
А хто ж літав на тих винищувачах у Данії ?
Цим хлопцям грошики часом не потрібні ?
показать весь комментарий
16.09.2024 14:56 Ответить
Ого як ще довго чекати. Тільки дев'ятий місяць з дванадцяти.
показать весь комментарий
16.09.2024 14:59 Ответить
А зараз ще не друга половина року?
показать весь комментарий
16.09.2024 15:01 Ответить
Це по Місячному календарю.
показать весь комментарий
16.09.2024 15:50 Ответить
Мабуть до літаків потрібно встигнути вчасно підготувати достатню кількість озброєння, та все необхідне для бойового застосування проти ворога.
показать весь комментарий
16.09.2024 15:08 Ответить
Есть такая партия, партия ф16 из Дании! Получить ее архиважно и архинужно!
показать весь комментарий
16.09.2024 15:30 Ответить
Так вде йде друга половина жругої половини 2024 року
показать весь комментарий
16.09.2024 16:14 Ответить
зачекайте, ще не середина другої половини другої половини 2024 року.
показать весь комментарий
17.09.2024 01:18 Ответить
 
 