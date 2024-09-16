УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
9382 відвідувача онлайн
Новини
1 899 12
Данія (723) F16 F-16 (638)

У другій половині 2024 року Данія передасть Україні ще одну партію винищувачів F-16, - міністр оборони Поульсен

Данія передасть Україні додаткові f-16

У другій половині 2024 року Данія передасть Україні ще одну партію винищувачів F-16.

Про це заявив міністр оборони Данії Троельс Лунд Поульсен, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на DR.

За словами міністра, перші літаки було передано Україні в серпні 2024 року. Їхня кількість не розголошується, а загалом Данія зобов'язалася поставити нашій країні 19 винищувачів.

"У другій половині 2024 року Данія поставить додаткову кількість літаків F-16", - підтвердив Поульсен, втім кількості та точних термінів він не назвав.

Також читайте: Четверо українських пілотів розпочали навчання на F-16 у Румунії

Раніше Цензор.НЕТ повідомляв, що Зеленський на "Рамштайні" зробить пропозиції щодо збільшення кількості F-16 для України. Прем’єрка Данії Фредеріксен заявляла, що Данія була готова передати Україні F-16 ще на початку російського вторгнення.

Також повідомлялося, що українські винищувачі F-16 оснащені системами раннього попередження про ракетний напад.

Нагадаємо, що 4 серпня у День Повітряних сил президент України Володимир Зеленський офіційно підтвердив, що F-16 вже в Україні.

Раніше видання The Economist писало, що перші обіцяні Україні літаки F-16 вже в нашій державі, партія з 10 винищувачів прибула в останній день липня.

Автор: 
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у X/Twitter
Топ коментарі
+5
Швидше б вже друга половина 2024го. А, чекайте...
показати весь коментар
16.09.2024 14:51
+3
А який потужний толок може бути від п'яти літаків?
показати весь коментар
16.09.2024 15:01
+2
Есть такая партия, партия ф16 из Дании! Получить ее архиважно и архинужно!
показати весь коментар
16.09.2024 15:30
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Швидше б вже друга половина 2024го. А, чекайте...
показати весь коментар
16.09.2024 14:51 Відповісти
Підозрюю, у них якісь інші календарі
показати весь коментар
16.09.2024 15:36 Відповісти
Шось толку з них... Кацапи як швиряли по сотні Каб в день так і швиряють, шахіди як залітали аж у Луцьк так в літають...
показати весь коментар
16.09.2024 14:54 Відповісти
А який потужний толок може бути від п'яти літаків?
показати весь коментар
16.09.2024 15:01 Відповісти
А хто ж літав на тих винищувачах у Данії ?
Цим хлопцям грошики часом не потрібні ?
показати весь коментар
16.09.2024 14:56 Відповісти
Ого як ще довго чекати. Тільки дев'ятий місяць з дванадцяти.
показати весь коментар
16.09.2024 14:59 Відповісти
А зараз ще не друга половина року?
показати весь коментар
16.09.2024 15:01 Відповісти
Це по Місячному календарю.
показати весь коментар
16.09.2024 15:50 Відповісти
Мабуть до літаків потрібно встигнути вчасно підготувати достатню кількість озброєння, та все необхідне для бойового застосування проти ворога.
показати весь коментар
16.09.2024 15:08 Відповісти
Есть такая партия, партия ф16 из Дании! Получить ее архиважно и архинужно!
показати весь коментар
16.09.2024 15:30 Відповісти
Так вде йде друга половина жругої половини 2024 року
показати весь коментар
16.09.2024 16:14 Відповісти
зачекайте, ще не середина другої половини другої половини 2024 року.
показати весь коментар
17.09.2024 01:18 Відповісти
 
 