Сообщено о подозрении 4 российским митрополитам, способствовавшим захвату храмов на оккупированных территориях Украины, - СБУ

Служба безопасности собрала масштабную доказательную базу на четырех высокопоставленных российских клириков, которые распространяют кремлевский режим на временно оккупированной части территории Украины.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.

Как отмечается, все они - члены священного синода РПЦ.

В частности это:

глава Санкт-Петербургской митрополии - митрополит Варсонофий (Анатолий Судаков);

председатель отдела внешних церковных связей РПЦ - митрополит Антоний (Антон Севрюк);

управляющий Коломницкой епархией, патриарший наместник московской митрополии - митрополит Крутицкий (Георгий Пономарев);

управляющий делами московской патриархии - митрополит Дионисий (Петр Порубай).

По материалам дела, в течение 2022-2023 годов они способствовали захвату имущества украинских церквей на левобережье Херсонщины, а также в Крыму и временно оккупированных районах Запорожской и Луганской областей.

Для этого фигуранты под руководством патриарха Гундяева обеспечили решение российского синода по "присоединению" украинских религиозных общин в состав РПЦ.

"Таким образом российские клирики захватили храмы, церковные сооружения и землю Джанкойской, Бердянской, Ровеньковской и Херсонской епархий и назначили там подконтрольных москве епископов.

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В дальнейшем ставленники страны-агрессора навязывали верующим кремлевские нарративы, в которых благословляли войну РФ против Украины и оправдывали преступления оккупантов", - отмечают в СБУ.

Подозрения

На основании собранных доказательств Судакову, Севрюку, Порубаю и Пономареву заочно сообщено о подозрении по ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 110 Уголовного кодекса Украины (пособничество в совершении умышленных действий с целью изменения границ территории или государственной границы Украины, по предварительному сговору группой лиц, которые привели к другим тяжким последствиям).

Сейчас продолжаются комплексные меры для привлечения злоумышленников к ответственности за преступления против нашего государства.