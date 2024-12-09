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Новости
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Сообщено о подозрении 4 российским митрополитам, способствовавшим захвату храмов на оккупированных территориях Украины, - СБУ

підозра російським митрополитам

Служба безопасности собрала масштабную доказательную базу на четырех высокопоставленных российских клириков, которые распространяют кремлевский режим на временно оккупированной части территории Украины.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.

Как отмечается, все они - члены священного синода РПЦ.

В частности это:

  • глава Санкт-Петербургской митрополии - митрополит Варсонофий (Анатолий Судаков);
  • председатель отдела внешних церковных связей РПЦ - митрополит Антоний (Антон Севрюк);
  • управляющий Коломницкой епархией, патриарший наместник московской митрополии - митрополит Крутицкий (Георгий Пономарев);
  • управляющий делами московской патриархии - митрополит Дионисий (Петр Порубай).

По материалам дела, в течение 2022-2023 годов они способствовали захвату имущества украинских церквей на левобережье Херсонщины, а также в Крыму и временно оккупированных районах Запорожской и Луганской областей.

Для этого фигуранты под руководством патриарха Гундяева обеспечили решение российского синода по "присоединению" украинских религиозных общин в состав РПЦ.

"Таким образом российские клирики захватили храмы, церковные сооружения и землю Джанкойской, Бердянской, Ровеньковской и Херсонской епархий и назначили там подконтрольных москве епископов.

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В дальнейшем ставленники страны-агрессора навязывали верующим кремлевские нарративы, в которых благословляли войну РФ против Украины и оправдывали преступления оккупантов", - отмечают в СБУ.

Подозрения

На основании собранных доказательств Судакову, Севрюку, Порубаю и Пономареву заочно сообщено о подозрении по ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 110 Уголовного кодекса Украины (пособничество в совершении умышленных действий с целью изменения границ территории или государственной границы Украины, по предварительному сговору группой лиц, которые привели к другим тяжким последствиям).

Сейчас продолжаются комплексные меры для привлечения злоумышленников к ответственности за преступления против нашего государства.

Автор: 

РПЦ (744) СБУ (19890)


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Уявляю, як корчитиме рузьгих мікрополитів від тієї підозри!
Так їм, падлюкам, і треба!
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09.12.2024 13:23 Ответить
А де митропилити УПЦМП, які благословили захоплення? Чи вони не є співучасниками? А де онуфрій, який не засудив захоплення і тільки бачить переходи парафій УПЦМП в ПЦУ? Купа питань і нуль відповідей!
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09.12.2024 13:34 Ответить
Ой, ***! Для чого такі понти колотити?
Ви спочатку виженіть кацапських попів з України! А то тільки здалеку комусь кулаками погрожуєте.
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09.12.2024 13:57 Ответить
Бородаті чорти!
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09.12.2024 14:02 Ответить
Навіщо чекати було коли ті території окупують? Проведіть рейди по московським церквам на поки ще не окупованих територіях!
Чи у вас толерантність понад усе?
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09.12.2024 14:56 Ответить
 
 