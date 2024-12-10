Минобороны вернуло имущественный комплекс площадью 1 700 кв. м в Киевской области

Министерство обороны Украины восстановило государственную собственность на имущественный комплекс в Киевской области.

Об этом информирует пресс-служба МОУ, передает Цензор.НЕТ.

Минобороны вернуло в государственную собственность имущественный комплекс площадью около 1 700 кв. м, расположенный на участке более 5 га возле озера в Киевской области.

Как сообщается, этот объект был незаконно приватизирован в 2017 году частными лицами, которые использовали административное влияние, финансовые ресурсы и депутатские полномочия. После завладения комплексом они обустроили на территории элитный центр отдыха с вертолетной площадкой и услугами организации охоты.

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В декабре 2024 года, благодаря упорной работе Министерства обороны, имущественный комплекс удалось вернуть в государственную собственность. Сейчас осуществлена государственная регистрация прав на этот объект, что гарантирует его использование исключительно в интересах обороноспособности страны.

По словам заместителя министра обороны Дмитрия Клименкова, за последние три года ведомство вернуло в собственность государства 14 объектов недвижимости общей площадью более 6 500 кв. м и 800 гектаров земли. Эти объекты используются для размещения военных, техники, создания центров подготовки и реабилитации.

Минобороны отмечает, что борьба с незаконным отчуждением военных объектов и земель обороны продолжается, а каждый возвращенный объект является важным вкладом в укрепление обороноспособности Украины.

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