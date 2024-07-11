РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
7610 посетителей онлайн
Новости
11 705 30

Тищенко скрывает миллионное состояние. Оно записано на бывшую жену, - СМИ. ВИДЕО

Образы бывшей жены нардепа Николая Тищенко неоднократно привлекали внимание СМИ. Только один образ Аллы Барановской стоит примерно 800 тысяч гривен.

Как передает Цензор.НЕТ, в материале ТСН рассказывается, откуда такие деньги, и почему Тищенко с женой не стесняются демонстрировать богатство.

Как отмечается, в прошлом году в разгар войны Алла Барановская открыла роскошный салон красоты Clipse.Uzhgorod в элитном жилом комплексе "Silver Park". По данным расследователей, в этом ЖК Тищенко имеет и жилье, но оформлено оно на подставных людей, как и салон. Риэлтеры оценили вложения Тищенко в салон красоты примерно в 700 тысяч долларов - такие деньги он пустил в собственный бизнес сразу после проведения благотворительных мероприятий в Варшаве, Нью-Йорке, Праге. Вечера по сбору пожертвований проходили под прикрытием фонда "Дорога мира". Доллары с богачей собирали, конечно, на помощь Украине, но похоже, что вместо благотворительности пожертвования пошли в карман нардепа и его уже бывшей жены Аллы Барановской, сообщало LB.ua.

Стоит отметить, что несмотря на публичные заявления о том, что все свое состояние он зарабатывал в течение долгих лет собственным трудом, на самом деле Тищенко предпочитает скрывать элитное имущество.

Также читайте: Тищенко почти год ходил с проверками от имени несуществующей ВСК Верховной Рады, - движение "Чесно"

Отмечается, что ценную недвижимость он оформлял на подставных людей не только в Ужгороде, но и в Киеве. Известно, что по похожей схеме приобрел квартиру и паркоместа в элитном ЖК PecherSKY. Журналисты выяснили, что хоть недвижимостью и пользуется сам нардеп с семьей, но официально она принадлежит семье Ситак. В то же время Тищенко с женой все равно не стесняются демонстрировать лакшери-жизнь даже во время войны.

Да, с Барановской он уже развелся, но в СМИ активно распространяется версия о том, что это фиктивный развод. А официальное завершение супружеской жизни Тищенко использовал, опять же, с единственной целью - скрыть состояние. Свою версию журналисты подтверждают тем, что именно в конце прошлого года чиновников заставили снова обнародовать электронные декларации. И Тищенко задекларировал, среди прочего, еще 12 миллионов гривен и указал, что это якобы подарок от Барановской. Расстаться они успели именно перед публичным открытием деклараций.

Кроме того, расследователи освещали причастность Тищенко и к другим роскошным заведениям, таким как отель "Бристоль", комплекс "Киликия", разоблачили даже его связь с похоронным бизнесом. Так, фирма ритуальных услуг "Сяйво" аффилирована с помощником нардепа Зинченко через его жену Светлану Андриенко. Тищенко получает доходы с бизнесов, которые ему якобы не принадлежат, и пользуется жильем и машинами, оформленными также не на него - при этом продолжает заявлять, что честно заработал все свои деньги.

Читайте также: Помощница Тищенко создала общественную организацию, одноименную с ВСК Верховной Рады, - движение "Честно"

Как отмечается, до сих пор публикации журналистов-расследователей так и не стали поводом для того, чтобы за эти сделки взялись правоохранители.

"Ситуация стремительно меняется, от Николая Тищенко уже открестился его влиятельный кум Ермак - возможно, это станет сигналом для следователей о том, что "крыши" у Тищенко уже нет, и можно смело браться за разоблачение его коррупционных схем", - говорится в материале.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Пока Тищенко невозможно лишить депутатских полномочий, – депутаты относительно петиции на сайте Рады

Напомним, сейчас Николай Тищенко находится под круглосуточным домашним арестом.

20 июня в городе Днепр группа неизвестных напала на бывшего бойца специального подразделения Kraken Дмитрия Павлова (Сын), когда тот гулял с ребенком. На кадрах видно, что к этому причастна якобы охрана народного депутата Николая Тищенко, с которым Павлов поспорил.

В скандальном видео из Днепра, на котором охрана нардепа Николая Тищенко напала на бывшего военного и незаконно его удерживала, также фигурировала помощница парламентария Эвелина Андриевская.

Утром 25 июня ГБР сообщило, что нардеп Николай Тищенко был уведомлен о подозрении по факту событий в Днепре 20 июня. В ведомстве рассказали, что депутату сообщено о подозрении по факту незаконного лишения свободы потерпевшего (ч. 2 ст. 146 УК Украины).

В среду, 3 июля, Киевский апелляционный суд решил оставить народного депутата Николая Тищенко под круглосуточным домашним арестом.

Автор: 

имущество (358) Тищенко Николай (338)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+15
І потекло, зелене лайно з бандюка, тищенка-катлєти, по усіх щаблях органів державної влади…, де прилаштовані, оті «дивні посадовці» від єрмака+зеленського!!
Повна, злочинна бездіяльність/саботаж, стефанчука+зеленського+шмигаля, разом з їх попередниками з 2019 року, під повним патронатом Оманського ларьочника від тадеєва, дають криваві, наслідки для України та Українців!!
Схема діяльності Бакая з ДУС, тільки значно вдосконалена і кривава…
показать весь комментарий
11.07.2024 13:46 Ответить
+14
ТА ВИ ШО!
РЕКЄТІР ПРИХОВУЄ МІЛІОНІ СТАТКИ!
ЯКА НЕСПОДИВОНКА!
А ви наприклад Безуглу копніть, або когось любого зі слуг, шо прийшли у ВР у дирявих шкарпетках, ото де буде несподиванка.
показать весь комментарий
11.07.2024 13:48 Ответить
+13
показать весь комментарий
11.07.2024 13:41 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Нехилии в неі прикид - на 800тис - все нажите Тищенком каторжаною працею на дрони
показать весь комментарий
11.07.2024 13:41 Ответить
показать весь комментарий
11.07.2024 13:41 Ответить
показать весь комментарий
11.07.2024 13:44 Ответить
І потекло, зелене лайно з бандюка, тищенка-катлєти, по усіх щаблях органів державної влади…, де прилаштовані, оті «дивні посадовці» від єрмака+зеленського!!
Повна, злочинна бездіяльність/саботаж, стефанчука+зеленського+шмигаля, разом з їх попередниками з 2019 року, під повним патронатом Оманського ларьочника від тадеєва, дають криваві, наслідки для України та Українців!!
Схема діяльності Бакая з ДУС, тільки значно вдосконалена і кривава…
показать весь комментарий
11.07.2024 13:46 Ответить
ТА ВИ ШО!
РЕКЄТІР ПРИХОВУЄ МІЛІОНІ СТАТКИ!
ЯКА НЕСПОДИВОНКА!
А ви наприклад Безуглу копніть, або когось любого зі слуг, шо прийшли у ВР у дирявих шкарпетках, ото де буде несподиванка.
показать весь комментарий
11.07.2024 13:48 Ответить
Безмозгла ще їх потрібна , але вони і її зільють , на все свій час.
показать весь комментарий
11.07.2024 13:53 Ответить
Як зазначається, минулого року в розпал війни Алла Барановська відкрила розкішний салон краси Clipse.Uzhgorod в елітному житловому комплексі "Silver Park".
=========

При цьому якомусь умовному Петру легко заблокують картку після переказу 250$ і з вимогою терміново підтвердити, де він узяв таку величезну суму.
А зараз думають, скільки переказів з картки на картку тому Петру дозволити
показать весь комментарий
11.07.2024 13:49 Ответить
А якщо решту "халімонів з арахаміями" взяти за тепле вим'я?
показать весь комментарий
11.07.2024 13:50 Ответить
https://www.google.com/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fgalka.if.ua%2Fmy-pochaly-vykoriniuvaty-iz-sertsia-ukrainy-mafioznu-hidru-nardep-tyshchenko-proviv-zasidannia-tsk-u-frankivsku-foto%2F&psig=AOvVaw2BVDDQAJIW39NiSwaADjgi&ust=1720781361507000&source=images&cd=vfe&opi=89978449&ved=0CBQQjhxqFwoTCNik86HonocDFQAAAAAdAAAAABAE Ми почали викорінювати із серця України мафіозну гідру"
показать весь комментарий
11.07.2024 13:50 Ответить
Наші герої
показать весь комментарий
11.07.2024 14:01 Ответить
Чмошника шашличного впізнав, а поруч з ним шо за одоробло?
показать весь комментарий
11.07.2024 19:07 Ответить
Як виявилось, Евеліна Андрієвська з 2015 року перебуває в списку злочинців проти національної безпеки України, миру, безпеки людини та міжнародного права "Миротворець".
показать весь комментарий
11.07.2024 19:57 Ответить
Ну i дрючельник у неi 🤢
показать весь комментарий
12.07.2024 00:51 Ответить
Якщо тищенко стільки вкрав , то уявіть скільки зеля з дєрмаком . Батон вивозив грузовиками , а ці мабуть потягами ...
показать весь комментарий
11.07.2024 13:51 Ответить
суховантажами через Чорне море
показать весь комментарий
11.07.2024 15:02 Ответить
Растов не прiнiмает! 😬
показать весь комментарий
12.07.2024 00:48 Ответить
Ви всі не розумієте! Просто мітболи дуже прибуткові!
Не те що якісь там примітивні катлєти
показать весь комментарий
11.07.2024 14:00 Ответить
***, не може Бути!
Хтоб міг подумати!
показать весь комментарий
11.07.2024 14:07 Ответить
Віддайте йому його гроші...Йому не буде на що жити...І це не смішно...Він ті гроші заробляв он тими руками...
показать весь комментарий
11.07.2024 14:08 Ответить
І інших країни мусять фінансувати українське військове виробництво.
Навіщо?
показать весь комментарий
11.07.2024 14:27 Ответить
..ничего нового,всей родне с конфискацией...
показать весь комментарий
11.07.2024 14:33 Ответить
Як не буває колишніх СБУшників КГДшників - так і не буває колишніх дружиН.......
показать весь комментарий
11.07.2024 14:52 Ответить
Тю, яка проблема? То не він, а колишня дружина виходить приховує. І напевне ніфіга не задекларовано все. Хіба не можна впаяти ухилення від сплати податків (бо ж заробила на все це сама, а податки сплатити забула), і посадити на десять рочків з конфіскацією.
показать весь комментарий
11.07.2024 15:00 Ответить
Чув поварів не вистачає в ЗСУ. Ось туди цю котлену треба направити, бо боєць з нього некудишній, а котлети може готувати, сподіваємося. Все ж таки краще за грати, але цього ні коли не буде....
показать весь комментарий
11.07.2024 15:16 Ответить
Вечер в хату. Шо за кипиш? Харе бакланить и на Коляна батон крошить, он четкий пацан, зуб даю. Косяков не порет, на общак дает, пацанов уважает, живет по понятиям.
показать весь комментарий
11.07.2024 15:17 Ответить
Не може буть!! Хто б міг таке про нього подумать у дев'ятнадцятому році!
показать весь комментарий
11.07.2024 15:23 Ответить
Та щось не віриться. Малувато наговорили. У зама керівника обласних офісів ліси України більше знаходять, а вони навіть ні на кого не переводять ні майно ні бабло. А навіщо? Угода із слідством. І там заберуть 100 лямів. Ніби. Пустить фішку, що перерахував тіпа ще на ЗСУ 5 лямів. І на тому кінець. Всі фірми, пілорами залишаються. А про зброю навіть і не згадують в кінці, хоча спочатку завжди фігурує. Потім кудись випаровується. А коля щось на рівні звичайного єгєря зараз. Щось мільчають зараз коклєти. Ха ха ха.
показать весь комментарий
11.07.2024 16:21 Ответить
Каклета гавкає... Караван это ресторан...
показать весь комментарий
11.07.2024 23:05 Ответить
Тищенко походу наступил на мозоль офисникам что за него так взялись конкретно. Раньше типа не замечали
показать весь комментарий
13.07.2024 17:05 Ответить
 
 