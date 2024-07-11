Тищенко скрывает миллионное состояние. Оно записано на бывшую жену, - СМИ. ВИДЕО

Образы бывшей жены нардепа Николая Тищенко неоднократно привлекали внимание СМИ. Только один образ Аллы Барановской стоит примерно 800 тысяч гривен.

Как передает Цензор.НЕТ, в материале ТСН рассказывается, откуда такие деньги, и почему Тищенко с женой не стесняются демонстрировать богатство.

Как отмечается, в прошлом году в разгар войны Алла Барановская открыла роскошный салон красоты Clipse.Uzhgorod в элитном жилом комплексе "Silver Park". По данным расследователей, в этом ЖК Тищенко имеет и жилье, но оформлено оно на подставных людей, как и салон. Риэлтеры оценили вложения Тищенко в салон красоты примерно в 700 тысяч долларов - такие деньги он пустил в собственный бизнес сразу после проведения благотворительных мероприятий в Варшаве, Нью-Йорке, Праге. Вечера по сбору пожертвований проходили под прикрытием фонда "Дорога мира". Доллары с богачей собирали, конечно, на помощь Украине, но похоже, что вместо благотворительности пожертвования пошли в карман нардепа и его уже бывшей жены Аллы Барановской, сообщало LB.ua.

Стоит отметить, что несмотря на публичные заявления о том, что все свое состояние он зарабатывал в течение долгих лет собственным трудом, на самом деле Тищенко предпочитает скрывать элитное имущество.

Отмечается, что ценную недвижимость он оформлял на подставных людей не только в Ужгороде, но и в Киеве. Известно, что по похожей схеме приобрел квартиру и паркоместа в элитном ЖК PecherSKY. Журналисты выяснили, что хоть недвижимостью и пользуется сам нардеп с семьей, но официально она принадлежит семье Ситак. В то же время Тищенко с женой все равно не стесняются демонстрировать лакшери-жизнь даже во время войны.

Да, с Барановской он уже развелся, но в СМИ активно распространяется версия о том, что это фиктивный развод. А официальное завершение супружеской жизни Тищенко использовал, опять же, с единственной целью - скрыть состояние. Свою версию журналисты подтверждают тем, что именно в конце прошлого года чиновников заставили снова обнародовать электронные декларации. И Тищенко задекларировал, среди прочего, еще 12 миллионов гривен и указал, что это якобы подарок от Барановской. Расстаться они успели именно перед публичным открытием деклараций.

Кроме того, расследователи освещали причастность Тищенко и к другим роскошным заведениям, таким как отель "Бристоль", комплекс "Киликия", разоблачили даже его связь с похоронным бизнесом. Так, фирма ритуальных услуг "Сяйво" аффилирована с помощником нардепа Зинченко через его жену Светлану Андриенко. Тищенко получает доходы с бизнесов, которые ему якобы не принадлежат, и пользуется жильем и машинами, оформленными также не на него - при этом продолжает заявлять, что честно заработал все свои деньги.

Как отмечается, до сих пор публикации журналистов-расследователей так и не стали поводом для того, чтобы за эти сделки взялись правоохранители.

"Ситуация стремительно меняется, от Николая Тищенко уже открестился его влиятельный кум Ермак - возможно, это станет сигналом для следователей о том, что "крыши" у Тищенко уже нет, и можно смело браться за разоблачение его коррупционных схем", - говорится в материале.

Напомним, сейчас Николай Тищенко находится под круглосуточным домашним арестом.

20 июня в городе Днепр группа неизвестных напала на бывшего бойца специального подразделения Kraken Дмитрия Павлова (Сын), когда тот гулял с ребенком. На кадрах видно, что к этому причастна якобы охрана народного депутата Николая Тищенко, с которым Павлов поспорил.

В скандальном видео из Днепра, на котором охрана нардепа Николая Тищенко напала на бывшего военного и незаконно его удерживала, также фигурировала помощница парламентария Эвелина Андриевская.

Утром 25 июня ГБР сообщило, что нардеп Николай Тищенко был уведомлен о подозрении по факту событий в Днепре 20 июня. В ведомстве рассказали, что депутату сообщено о подозрении по факту незаконного лишения свободы потерпевшего (ч. 2 ст. 146 УК Украины).

В среду, 3 июля, Киевский апелляционный суд решил оставить народного депутата Николая Тищенко под круглосуточным домашним арестом.