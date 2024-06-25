Пока Тищенко невозможно лишить депутатских полномочий, – депутаты относительно петиции на сайте Рады

Народного депутата Украины Николая Тищенко пока невозможно лишить депутатских полномочий.

Так прокомментировал соответствующую петицию, которая появилась сайте Верховной Рады, первый заместитель главы комитета по вопросам регламента, депутатской этики и организации работы ВР Сергей Евтушок, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио Свобода.

"Николай Тищенко избирался по одномандатному избирательному округу и является мажоритарщиком, так сказать. Механизмов отзыва депутата с должности не существует. К сожалению, наверное. Мы дискутируем на эту тему уже очень долго - и во время прошлого созыва, и этого. Но граждане Украины не могут отозвать народного депутата Украины, чтобы он сложил свои полномочия", - пояснил Евтушок.

И назвал несколько пунктов законодательства, согласно которым депутаты могут сложить свои полномочия.

"Это в случае смерти. Второй момент - по собственному заявлению. Третий - это когда народный депутат избран по многомандатному округу, пишет заявление о выходе из фракции", - рассказал член комитета ВР.

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Член комитета Комитета по вопросам правовой политики Игорь Фрис добавил, что Конституция предусматривает два условия досрочного прекращения полномочий народного депутата.

"Первое - это лишение его гражданства или выход добровольный из гражданства Украины и прекращение гражданства. Не знаю, есть ли у Тищенко какое-то другое гражданство другой страны. Второе - это вступление в законную силу решения суда. Как раз подобная процедура и применяется сегодня. Ему вручено подозрение органами досудебного дознания и следствия. Уголовное производство осуществляется под контролем Офиса генерального прокурора, но осуществляет, кажется, его ГБР. Это процедурные моменты, которые позволят при условии наличия в действиях Николая состава преступления и доказательства этого, кстати, в суде, а не в телевизионном эфире, и наличии соответствующего приговора суда прекратить его депутатские полномочия", - отметил он.

Что предшествовало?

20 июня в городе Днепр группа неизвестных напала на бывшего бойца специального подразделения Kraken Дмитрия Павлова (Сын), когда тот гулял с ребенком. На кадрах видно, что к этому причастна якобы охрана народного депутата Николая Тищенко, с которой Павлов поспорил.

В скандальном видео из Днепра, на котором охрана нардепа Николая Тищенко напала на бывшего военного и незаконно его удерживала, также фигурировала помощница парламентария Эвелина Андриевская.

Утром 25 июня ГБР сообщило, что нардеп Николай Тищенко был уведомлен о подозрении по факту событий в Днепре 20 июня. В ведомстве рассказали, что депутату сообщено о подозрении по факту незаконного лишения свободы потерпевшего (ч. 2 ст. 146 УК Украины).

Сейчас Печерский районный суд Киева избирает меру пресечения народному депутату Николаю Тищенко, который подозревается в незаконном лишении свободы бывшего военнослужащего.

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