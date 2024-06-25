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Пока Тищенко невозможно лишить депутатских полномочий, – депутаты относительно петиции на сайте Рады

Тищенка наразі не позбавлять недоторканності

Народного депутата Украины Николая Тищенко пока невозможно лишить депутатских полномочий.

Так прокомментировал соответствующую петицию, которая появилась сайте Верховной Рады, первый заместитель главы комитета по вопросам регламента, депутатской этики и организации работы ВР Сергей Евтушок, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио Свобода.

"Николай Тищенко избирался по одномандатному избирательному округу и является мажоритарщиком, так сказать. Механизмов отзыва депутата с должности не существует. К сожалению, наверное. Мы дискутируем на эту тему уже очень долго - и во время прошлого созыва, и этого. Но граждане Украины не могут отозвать народного депутата Украины, чтобы он сложил свои полномочия", - пояснил Евтушок.

И назвал несколько пунктов законодательства, согласно которым депутаты могут сложить свои полномочия.

"Это в случае смерти. Второй момент - по собственному заявлению. Третий - это когда народный депутат избран по многомандатному округу, пишет заявление о выходе из фракции", - рассказал член комитета ВР.

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Член комитета Комитета по вопросам правовой политики Игорь Фрис добавил, что Конституция предусматривает два условия досрочного прекращения полномочий народного депутата.

"Первое - это лишение его гражданства или выход добровольный из гражданства Украины и прекращение гражданства. Не знаю, есть ли у Тищенко какое-то другое гражданство другой страны. Второе - это вступление в законную силу решения суда. Как раз подобная процедура и применяется сегодня. Ему вручено подозрение органами досудебного дознания и следствия. Уголовное производство осуществляется под контролем Офиса генерального прокурора, но осуществляет, кажется, его ГБР. Это процедурные моменты, которые позволят при условии наличия в действиях Николая состава преступления и доказательства этого, кстати, в суде, а не в телевизионном эфире, и наличии соответствующего приговора суда прекратить его депутатские полномочия", - отметил он.

Что предшествовало?

20 июня в городе Днепр группа неизвестных напала на бывшего бойца специального подразделения Kraken Дмитрия Павлова (Сын), когда тот гулял с ребенком. На кадрах видно, что к этому причастна якобы охрана народного депутата Николая Тищенко, с которой Павлов поспорил.

В скандальном видео из Днепра, на котором охрана нардепа Николая Тищенко напала на бывшего военного и незаконно его удерживала, также фигурировала помощница парламентария Эвелина Андриевская.

Утром 25 июня ГБР сообщило, что нардеп Николай Тищенко был уведомлен о подозрении по факту событий в Днепре 20 июня. В ведомстве рассказали, что депутату сообщено о подозрении по факту незаконного лишения свободы потерпевшего (ч. 2 ст. 146 УК Украины).

Сейчас Печерский районный суд Киева избирает меру пресечения народному депутату Николаю Тищенко, который подозревается в незаконном лишении свободы бывшего военнослужащего.

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Автор: 

ВР (29272) суд (25135) Тищенко Николай (337)


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Топ комментарии
+10
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25.06.2024 20:58
+9
Ну так поцілуйте його в сраку. Раз нічого більше не можете..
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25.06.2024 21:01
+7
Ну от і все,відмажуть,і гроші венрнуть.
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25.06.2024 20:55
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Ну от і все,відмажуть,і гроші венрнуть.
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25.06.2024 20:55 Ответить
Вистава починається
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25.06.2024 20:56 Ответить
Це лише чергова дія,а вистава триває з часів отримання Незалежності України,тож запасаймося попкорном!!))
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25.06.2024 21:08 Ответить
Кожен має відповісти з власну діяльність чи бездіяльність,а попередники це минуле,з якого слід робити висновки,а не випровдовувати власні дії,попередники ,це життєвий досвід!!))
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26.06.2024 11:34 Ответить
Поки що...Поки зелені пі..раси рулять
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25.06.2024 20:56 Ответить
а в який період було інакше??можна напом,ятати??коли подібних цьому орангутанів саджали до в,язниці????
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25.06.2024 22:24 Ответить
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25.06.2024 20:58 Ответить
Якась абракадабра у назві публікації ...
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25.06.2024 21:00 Ответить
Данке, вже виправили ...
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25.06.2024 22:47 Ответить
Ну так поцілуйте його в сраку. Раз нічого більше не можете..
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25.06.2024 21:01 Ответить
Тож дупа як у Кім!!))
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25.06.2024 21:09 Ответить
Тищенко заявил, что не готов сложить мандат, потому что ему его дали люди.
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25.06.2024 21:01 Ответить
Та назвав кілька пунктів законодавства, відповідно до яких депутати можуть скласти свої повноваження.

"Це у випадку смерті. Другий момент - за власної заяви. Третій - це коли народний депутат обраний по багатомандатному округу, пише заяву про вихід із фракції"

Багатьох цілком би влаштував перший пункт...
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25.06.2024 21:07 Ответить
Все народ ...катлета не пройшла ...локшина підійде ...
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25.06.2024 21:09 Ответить
Тобто залишився тільки один варіант - приліт х59 в купол ВР
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25.06.2024 21:09 Ответить
Раніше було веселіше, все вирішувалося на майданах. А зараз вигадали якісь петиції. Толку від них ніякого.
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25.06.2024 21:21 Ответить
Так позбавте катлєту повноважень у випадку смерті .
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25.06.2024 21:26 Ответить
каклєта, живєє всєх живих!
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25.06.2024 21:35 Ответить
В итоге домашний арест и внезапно он оказывается в РФ и никто не может объяснить как и почему. На суд он опоздал и шел как на параде. Все ясно уже. Все порешали.
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25.06.2024 21:33 Ответить
«Це у випадку смерті»
А доволі непоганий варіант!
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25.06.2024 21:44 Ответить
ņerozumiju...čomu eto čučelo ņe za gratami ? šo ce ?
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25.06.2024 22:07 Ответить
Позбавити депутатьських повноважень можливо в разі смерті депутата! Випустіть катлєту на 10 хвилин на вулицю без охорони, і проблема вирішитьця!😁
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25.06.2024 22:12 Ответить
Поки бабло не повернуть, Катлєткін нікуди не здрисне. Він же кубишку тримав під ліжком.
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25.06.2024 22:40 Ответить
Якась дурня. - на колишніх бійців буває нападають, навіть вбивають і ніякого шуму - а тут... - швидше за все, той колишній таки мав відношення до колцентру, а колцентр платив кому треба - а коля вліз в ці фінанси, не прозондувавши стосовно даху...
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25.06.2024 23:08 Ответить
За вхід до ВРУ 100 гривень, а ось за вихід…?? Україні, невнесено репутаційну шкоду, діями отих якихось катлєт та безумних у ВРУ…
А винні у цьому, Зеленський з Разумковим, бо саме вОни ЗАВЕЛИ, оцей непотріб людський, до ВРУ !!
Вони ж, зобов'язані і підчищати, оте лайно у ВРУ, за ними!
Ось така вона, РЕАЛЬНІСТЬ сидить у ВРУ …
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26.06.2024 00:27 Ответить
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26.06.2024 04:51 Ответить
а як щодо пристрелити чи на гілляці підвісити разом з хєрмаком, татаровим і хєрманцевим, це ж не вибори, це можна і під час війни, швидко і дієво
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26.06.2024 07:51 Ответить
Закінчить він як Ківа
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26.06.2024 13:43 Ответить
"Це у випадку смерті. Другий момент - за власної заяви. Третій - це коли народний депутат обраний по багатомандатному округу, пише заяву про вихід із фракції", - розповів член комітету ВР. Джерело:

Ну так і дійте. Наполегливо запропонуйте йому написати таку заяву. А якщо не захоче, то нагадайте про Полякова, тобто скажіть, що можете застосувати перший варіант. Від такої пропозиції не мав би відмовитись.
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26.06.2024 21:08 Ответить
 
 