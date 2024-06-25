Поки що Тищенка неможливо позбавити депутатських повноважень, – депутати щодо петиції на сайті Ради

Народного депутата України Миколу Тищенка наразі неможливо позбавити депутатських повноважень.

Так прокоментував відповідну петицію, яка з’явилася сайті Верховної Ради, перший заступник голови комітету з питань регламенту, депутатської етики та організації роботи ВР Сергій Євтушок, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо Свобода.

"Микола Тищенко обирався по одномандатному виборчому округу і є мажоритарником, так би мовити. Механізмів відкликання депутата з посади не існує. На жаль, напевно. Ми дискутуємо на цю тему вже дуже довго - і минулого скликання, і цього. Але громадяни України не можуть відкликати народного депутата України, щоб він склав свої повноваження", - пояснив Євтушок.

Та назвав кілька пунктів законодавства, відповідно до яких депутати можуть скласти свої повноваження.

"Це у випадку смерті. Другий момент – за власної заяви. Третій – це коли народний депутат обраний по багатомандатному округу, пише заяву про вихід із фракції", - розповів член комітету ВР.

Член комітету Комітету з питань правової політики Ігор Фріс додав, що Конституція передбачає дві умови дострокового припинення повноважень народного депутата.

"Перше – це позбавлення його громадянства або вихід добровільний з громадянства України і припинення громадянства. Не знаю, чи є у Тищенка якесь інше громадянство іншої країни. Друге – це набрання законної сили рішення суду. Якраз подібна процедура і застосовується сьогодні. Йому вручена підозра органами досудового дізнання та слідства. Кримінальне провадження здійснюється під контролем Офісу генерального прокурора, але здійснює, здається, його ДБР. Це процедурні моменти, які дозволять за умови наявності в діях Миколи складу злочину і доведення цього, до речі, в суді, а не в телевізійному ефірі, і наявності відповідного вироку суду, припинити його депутатське повноваження", - зазначив він.

Що передувало?

20 червня у місті Дніпро група невідомих напала на колишнього бійця спеціального підрозділу Kraken Дмитра Павлова (Син), коли той гуляв із дитиною. На кадрах видно що до цього причетна нібито охорона народного депутата Миколи Тищенка, з яким Павлов посперечався.

У скандальному відео з Дніпра, на якому охорона нардепа Миколи Тищенка напала на колишнього військового та незаконно його утримувала, також фігурувала помічниця парламентарія Евеліна Андрієвська.

Вранці 25 червня ДБР повідомило, що нардеп Микола Тищенко був повідомлений про підозру за фактом подій у Дніпрі 20 червня. У відомстві розповіли, що депутату повідомлено про підозру за фактом незаконного позбавлення волі потерпілого (ч. 2 ст. 146 КК України).

Наразі Печерський районний суд Києва обирає запобіжний захід народному депутату Миколі Тищенку, який підозрюється у незаконному позбавленні волі колишнього військовослужбовця.

