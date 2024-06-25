УКР
Новини
Поки що Тищенка неможливо позбавити депутатських повноважень, – депутати щодо петиції на сайті Ради

Тищенка наразі не позбавлять недоторканності

Народного депутата України Миколу Тищенка наразі неможливо позбавити депутатських повноважень.

Так прокоментував відповідну петицію, яка з’явилася сайті Верховної Ради, перший заступник голови комітету з питань регламенту, депутатської етики та організації роботи ВР Сергій Євтушок, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо Свобода.

"Микола Тищенко обирався по одномандатному виборчому округу і є мажоритарником, так би мовити. Механізмів відкликання депутата з посади не існує. На жаль, напевно. Ми дискутуємо на цю тему вже дуже довго - і минулого скликання, і цього. Але громадяни України не можуть відкликати народного депутата України, щоб він склав свої повноваження", - пояснив Євтушок.

Та назвав кілька пунктів законодавства, відповідно до яких депутати можуть скласти свої повноваження.

"Це у випадку смерті. Другий момент – за власної заяви. Третій – це коли народний депутат обраний по багатомандатному округу, пише заяву про вихід із фракції", - розповів член комітету ВР.

Дивіться: Тищенко просив у слідчих залишити йому гроші, знайдені під час обшуку: "Мені не буде за що жити, це не смішно, - я їх заробив оцими руками". ВIДЕО

Член комітету Комітету з питань правової політики Ігор Фріс додав, що Конституція передбачає дві умови дострокового припинення повноважень народного депутата.

"Перше – це позбавлення його громадянства або вихід добровільний з громадянства України і припинення громадянства. Не знаю, чи є у Тищенка якесь інше громадянство іншої країни. Друге – це набрання законної сили рішення суду. Якраз подібна процедура і застосовується сьогодні. Йому вручена підозра органами досудового дізнання та слідства. Кримінальне провадження здійснюється під контролем Офісу генерального прокурора, але здійснює, здається, його ДБР. Це процедурні моменти, які дозволять за умови наявності в діях Миколи складу злочину і доведення цього, до речі, в суді, а не в телевізійному ефірі, і наявності відповідного вироку суду, припинити його депутатське повноваження", - зазначив він.

Що передувало?

20 червня у місті Дніпро група невідомих напала на колишнього бійця спеціального підрозділу Kraken Дмитра Павлова (Син), коли той гуляв із дитиною. На кадрах видно що до цього причетна нібито охорона народного депутата Миколи Тищенка, з яким Павлов посперечався.

У скандальному відео з Дніпра, на якому охорона нардепа Миколи Тищенка напала на колишнього військового та незаконно його утримувала, також фігурувала помічниця парламентарія Евеліна Андрієвська.

Вранці 25 червня ДБР повідомило, що нардеп Микола Тищенко був повідомлений про підозру за фактом подій у Дніпрі 20 червня. У відомстві розповіли, що депутату повідомлено про підозру за фактом незаконного позбавлення волі потерпілого (ч. 2 ст. 146 КК України).

Наразі Печерський районний суд Києва обирає запобіжний захід народному депутату Миколі Тищенку, який підозрюється у незаконному позбавленні волі колишнього військовослужбовця.

Також читайте: "Слуга народу" не підтримує жодних зв'язків із Тищенком, - речниця фракції Палійчук

Топ коментарі
+10
показати весь коментар
25.06.2024 20:58 Відповісти
+9
Ну так поцілуйте його в сраку. Раз нічого більше не можете..
показати весь коментар
25.06.2024 21:01 Відповісти
+7
Ну от і все,відмажуть,і гроші венрнуть.
показати весь коментар
25.06.2024 20:55 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Вистава починається
показати весь коментар
25.06.2024 20:56 Відповісти
Це лише чергова дія,а вистава триває з часів отримання Незалежності України,тож запасаймося попкорном!!))
показати весь коментар
25.06.2024 21:08 Відповісти
Кожен має відповісти з власну діяльність чи бездіяльність,а попередники це минуле,з якого слід робити висновки,а не випровдовувати власні дії,попередники ,це життєвий досвід!!))
показати весь коментар
26.06.2024 11:34 Відповісти
Поки що...Поки зелені пі..раси рулять
показати весь коментар
25.06.2024 20:56 Відповісти
а в який період було інакше??можна напом,ятати??коли подібних цьому орангутанів саджали до в,язниці????
показати весь коментар
25.06.2024 22:24 Відповісти
показати весь коментар
25.06.2024 20:58 Відповісти
Якась абракадабра у назві публікації ...
показати весь коментар
25.06.2024 21:00 Відповісти
Данке, вже виправили ...
показати весь коментар
25.06.2024 22:47 Відповісти
Тож дупа як у Кім!!))
показати весь коментар
25.06.2024 21:09 Відповісти
Тищенко заявил, что не готов сложить мандат, потому что ему его дали люди.
показати весь коментар
25.06.2024 21:01 Відповісти
Та назвав кілька пунктів законодавства, відповідно до яких депутати можуть скласти свої повноваження.

"Це у випадку смерті. Другий момент - за власної заяви. Третій - це коли народний депутат обраний по багатомандатному округу, пише заяву про вихід із фракції"

Багатьох цілком би влаштував перший пункт...
показати весь коментар
25.06.2024 21:07 Відповісти
Все народ ...катлета не пройшла ...локшина підійде ...
показати весь коментар
25.06.2024 21:09 Відповісти
Тобто залишився тільки один варіант - приліт х59 в купол ВР
показати весь коментар
25.06.2024 21:09 Відповісти
Раніше було веселіше, все вирішувалося на майданах. А зараз вигадали якісь петиції. Толку від них ніякого.
показати весь коментар
25.06.2024 21:21 Відповісти
Так позбавте катлєту повноважень у випадку смерті .
показати весь коментар
25.06.2024 21:26 Відповісти
каклєта, живєє всєх живих!
показати весь коментар
25.06.2024 21:35 Відповісти
В итоге домашний арест и внезапно он оказывается в РФ и никто не может объяснить как и почему. На суд он опоздал и шел как на параде. Все ясно уже. Все порешали.
показати весь коментар
25.06.2024 21:33 Відповісти
«Це у випадку смерті»
А доволі непоганий варіант!
показати весь коментар
25.06.2024 21:44 Відповісти
ņerozumiju...čomu eto čučelo ņe za gratami ? šo ce ?
показати весь коментар
25.06.2024 22:07 Відповісти
Позбавити депутатьських повноважень можливо в разі смерті депутата! Випустіть катлєту на 10 хвилин на вулицю без охорони, і проблема вирішитьця!😁
показати весь коментар
25.06.2024 22:12 Відповісти
Поки бабло не повернуть, Катлєткін нікуди не здрисне. Він же кубишку тримав під ліжком.
показати весь коментар
25.06.2024 22:40 Відповісти
Якась дурня. - на колишніх бійців буває нападають, навіть вбивають і ніякого шуму - а тут... - швидше за все, той колишній таки мав відношення до колцентру, а колцентр платив кому треба - а коля вліз в ці фінанси, не прозондувавши стосовно даху...
показати весь коментар
25.06.2024 23:08 Відповісти
За вхід до ВРУ 100 гривень, а ось за вихід…?? Україні, невнесено репутаційну шкоду, діями отих якихось катлєт та безумних у ВРУ…
А винні у цьому, Зеленський з Разумковим, бо саме вОни ЗАВЕЛИ, оцей непотріб людський, до ВРУ !!
Вони ж, зобов'язані і підчищати, оте лайно у ВРУ, за ними!
Ось така вона, РЕАЛЬНІСТЬ сидить у ВРУ …
показати весь коментар
26.06.2024 00:27 Відповісти
показати весь коментар
26.06.2024 04:51 Відповісти
а як щодо пристрелити чи на гілляці підвісити разом з хєрмаком, татаровим і хєрманцевим, це ж не вибори, це можна і під час війни, швидко і дієво
показати весь коментар
26.06.2024 07:51 Відповісти
Закінчить він як Ківа
показати весь коментар
26.06.2024 13:43 Відповісти
"Це у випадку смерті. Другий момент - за власної заяви. Третій - це коли народний депутат обраний по багатомандатному округу, пише заяву про вихід із фракції", - розповів член комітету ВР. Джерело:

Ну так і дійте. Наполегливо запропонуйте йому написати таку заяву. А якщо не захоче, то нагадайте про Полякова, тобто скажіть, що можете застосувати перший варіант. Від такої пропозиції не мав би відмовитись.
показати весь коментар
26.06.2024 21:08 Відповісти
 
 