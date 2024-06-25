"Слуга народу" не підтримує жодних зв’язків із Тищенком, - речниця фракції Палійчук

У фракції "Слуга народу" заявили, що не підтримують жодних зв'язків із Миколою Тищенком.

Про це повідомила речниця фракції Юлія Палійчук, передає Цензор.НЕТ.

Вона нагадала, що Тищенко не є ані членом партії "Слуга народу", ані членом фракції у ВР.

"Рішення про його виключення було ухвалене 27 січня 2023 року, про що ми повідомляли офіційно. З того часу фракція не підтримує жодних звʼязків з Тищенком. З січня минулого року він є позафракційним і несе особисту відповідальність за свої дії та висловлювання", - додала Палійчук.

Нагадаємо,20 червня у місті Дніпро група невідомих напала на колишнього бійця спеціального підрозділу Kraken Дмитра Павлова (Син), коли той гуляв із дитиною. На кадрах видно що до цього причетна нібито охорона народного депутата Миколи Тищенка, з яким Павлов посперечався.

У скандальному відео з Дніпра, на якому охорона нардепа Миколи Тищенка напала на колишнього військового та незаконно його утримувала, також фігурувала помічниця парламентарія Евеліна Андрієвська.

25 червня нардепу було повідомлено про підозру.

