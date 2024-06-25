УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
9281 відвідувач онлайн
Новини
4 790 35

"Слуга народу" не підтримує жодних зв’язків із Тищенком, - речниця фракції Палійчук

У Слузі народу відхрестилися від Тищенка

У фракції "Слуга народу" заявили, що не підтримують жодних зв'язків із Миколою Тищенком.

Про це повідомила речниця фракції Юлія Палійчук, передає Цензор.НЕТ.

Вона нагадала, що Тищенко не є ані членом партії "Слуга народу", ані членом фракції у ВР.

"Рішення про його виключення було ухвалене 27 січня 2023 року, про що ми повідомляли офіційно. З того часу фракція не підтримує жодних звʼязків з Тищенком. З січня минулого року він є позафракційним і несе особисту відповідальність за свої дії та висловлювання", - додала Палійчук.

Нагадаємо,20 червня у місті Дніпро група невідомих напала на колишнього бійця спеціального підрозділу Kraken Дмитра Павлова (Син), коли той гуляв із дитиною. На кадрах видно що до цього причетна нібито охорона народного депутата Миколи Тищенка, з яким Павлов посперечався.

У скандальному відео з Дніпра, на якому охорона нардепа Миколи Тищенка напала на колишнього військового та незаконно його утримувала, також фігурувала помічниця парламентарія Евеліна Андрієвська.

25 червня нардепу було повідомлено про підозру.

Читайте: Кум Єрмака Тищенко звинуватив голову "Слуги народу" Шуляк: "Партія перестала бути президентською". ФОТО

Автор: 

Слуга народу (2847) Тищенко Микола (353)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+20
показати весь коментар
25.06.2024 15:28 Відповісти
+17
показати весь коментар
25.06.2024 15:26 Відповісти
+15
показати весь коментар
25.06.2024 15:26 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Так якщо він не працюе на « Слуг»- гоніть його!

навіще ці заяви?

Не ваш? Так викидайте на сміття!
показати весь коментар
25.06.2024 15:25 Відповісти
Яким чином? Зі "слуг" його виключили, а обирався він за мажоритаркою...
показати весь коментар
25.06.2024 15:34 Відповісти
»Була б людина а стаття знайдеться»…

Було б побажання - знайшли б захід за 20 мінут…
показати весь коментар
25.06.2024 15:39 Відповісти
До сліз....
показати весь коментар
25.06.2024 15:25 Відповісти
То він з "місяця впав"
показати весь коментар
25.06.2024 15:25 Відповісти
показати весь коментар
25.06.2024 15:28 Відповісти
Це іпсо та фотошоп.
показати весь коментар
25.06.2024 15:31 Відповісти
Цікаво, де зараз оця подруга простроченого:

Від'їдає губи десь "в європах" на вкраденій гуманітарці мабуть.
показати весь коментар
25.06.2024 15:39 Відповісти
Мабуть вже народила дитину і відновилася на посаді через суд, як і хотіла...
показати весь коментар
25.06.2024 15:49 Відповісти
Невже гуманітарка скінчилася? Біда...
показати весь коментар
25.06.2024 16:09 Відповісти
Не зміг себе пересилити клацнути "мені подобається"
показати весь коментар
25.06.2024 16:36 Відповісти
слга народа с детства против тищенко
показати весь коментар
25.06.2024 15:26 Відповісти
показати весь коментар
25.06.2024 15:26 Відповісти
показати весь коментар
25.06.2024 15:26 Відповісти
показати весь коментар
25.06.2024 15:27 Відповісти
Його взагалі підкинули.
показати весь коментар
25.06.2024 15:32 Відповісти
Тіщенко ні наш арестовіч, ,баканов,резнік. Клоуни
показати весь коментар
25.06.2024 15:32 Відповісти
Не звизди, брехлива ****** - Тищенко ваш іманентний сіамський вилупок, жлобсько-бидлячий фейс-лейбл вашої партії разом з Арахамією і Єрмаком.
показати весь коментар
25.06.2024 15:35 Відповісти
Фсё!!!! Почали відхрещуватись, і пішов злив свого ж. А може він і не депутат зовсім, а може він і не кум Єрмака?
показати весь коментар
25.06.2024 15:36 Відповісти
Чекаємо,що з "котлєти" зроблять фарш...або хоч відбивну...
показати весь коментар
25.06.2024 15:37 Відповісти
показати весь коментар
25.06.2024 15:37 Відповісти
показати весь коментар
25.06.2024 15:38 Відповісти
показати весь коментар
25.06.2024 15:41 Відповісти
показати весь коментар
25.06.2024 15:55 Відповісти
И вабсче мы не знаем, кто это...
показати весь коментар
25.06.2024 15:58 Відповісти
Навіть інтимних ?????
показати весь коментар
25.06.2024 16:06 Відповісти
Тищенко щойно заявив, що в такі "вояжі" він їздить "лише з відому "голови фракції, голови Ради, голови комітету". Щойно дивився відео.
показати весь коментар
25.06.2024 16:17 Відповісти
В недалекому майбутньому. У фракції "Слуга народу" заявили, що не підтримують жодних зв'язків із Володимиром Зеленським.
показати весь коментар
25.06.2024 16:17 Відповісти
не пропоет петух сегодня, как ты трижды отречешься, что не знаешь Меня. (Мф.26,34; Мк.14,30; Ин.13,38).
показати весь коментар
25.06.2024 16:40 Відповісти
Це ж класика Савецкого періоду: «Да - был ли мальчик-то, может, мальчика-то и не было?».
показати весь коментар
25.06.2024 17:43 Відповісти
Мы его ни в нашу песочницу не пускаем, ни палочки не даём. Но если он со своими прийдёт, тогда другое дело
показати весь коментар
25.06.2024 18:34 Відповісти
Вы его суки зелетвари в депутаты притащили... вам и отвечать.
показати весь коментар
25.06.2024 19:52 Відповісти
 
 