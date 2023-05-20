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Новини Політика України Скандали в Слузі народу
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Слуга народу (2544) Тищенко Микола (291) Шуляк Олена (105)

Кум Єрмака Тищенко звинуватив голову "Слуги народу" Шуляк: "Партія перестала бути президентською". ФОТО

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Виключений зі "Слуги народу" нардеп Микола Тищенко, який раніше очолював Київську та Закарпатську парторганізації "СН", розкритикував голову партії Олену Шуляк за вбрання, в якому вона приїхала до будинку, що постраждав унаслідок ракетного обстрілу. З його слів, вона досить часто вдягає дороге вбрання та аксесуари. Варто зазначити, що Тищенко є кумом та довіреною особою Андрія Єрмака, голови ОП, і його критика керівництва "СН", очевидно, є спланованою атакою голови ОП.

Про це Тищенко написав у своєму телеграм-каналі, передає Цензор.НЕТ.

"Світлий костюм, туфлі та Cartier — голова партії СН приїхала зробити фото на розвалинах будинку після ракетного обстрілу.

Щоразу здається, що гірше вже не може бути — проте Олена Шуляк вміє пробивати дно знов і знов. То відкриття мосту з Кирилом Тимошенком, Олена в руках із сумкою Hermes за 25 тис. євро, то притягне до парламентської зали свій зашкварний законопроєкт під ОПЗЖ та всім розповість, що він "президентський", щоб зібрати собі голоси, то сережки Van Cleef & Arpels Alhambra за 4500€, то тепер новий білосніжний лук, як сьогодні.

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Кум Єрмака Тищенко звинуватив голову Слуги народу Шуляк: Партія перестала бути президентською 01

Слава Богу, що я більше не маю жодного стосунку до цієй партії. Адже з такою головою вона давно перестала бути Президентською.

Відео нижче мені надіслав мій друг, чия квартира сьогодні вночі була знищена російським шахедом. А Олена Шуляк приїхала в своїх коштовних туфельках на шпильці та білому костюмі.

Що тут сказати. Між звичайними людьми і Оленою — безодня. Та і не дивно, адже її народ не обирав, вона пройшла просто за списком під протеже", - розповів Тищенко.

Нагадаємо, 26 січня 2023 року посольство України в Таїланді анонсувало зустріч з народним депутатом "Слуги народу" Миколою Тищенком. Пізніше Давид Арахамія повідомив, що в СН ініціюватимуть виключення Тищенка зі складу фракції та партії "Слуга народу". Згодом стало відомо, що нардепа Тищенка виключили з політсили. Голова Верховної Ради Руслан Стефанчук запевнив, що не відправляв нардепа у відрядження до Таїланду і жодних документів щодо цього не підписував. За даними ЗМІ, Тищенко перетнув кордон із Польщею ще 24 січня.
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Топ коментарі
+98
Одне "гімно" друге "гімно" обгімнячило!
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20.05.2023 20:42
+96
Хіба когось ще дивує цей *********?
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20.05.2023 20:37
+63
це про жабу та гадюку...
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20.05.2023 20:40
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Тищенко думає що його фотосесія в Таїланді виглядала краще
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21.05.2023 11:12 Відповісти
Не бачу якоїсь особливої розкоші. Діловий літній костюм... Чи вона повинна була в робі сантехніка приїхать? давайте будемо об'ективними...
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21.05.2023 11:14 Відповісти
Навкруги смерть, горе і тут вона - уся у білому. Може ми чогось не знаємо?
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21.05.2023 11:57 Відповісти
А шо тіпа того походу як нада бо всі ми тупо як один
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21.05.2023 13:40 Відповісти
-- Це НЕ той Тищенко . що колихаючи булками рекламує на увесь Світ свої сідниці... а як запахло смаженим( війною ) воно .убоге із заячим жахом втікало з України світ за очі ?!
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21.05.2023 13:49 Відповісти
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