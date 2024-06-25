"Верните мне мои деньги, я их зарабатывал этими руками", - Тищенко на суде. ВИДЕО

Нардеп Николай Тищенко просил у следователей оставить ему деньги, найденные во время обыска.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

"Оставьте мне мои деньги. Мне не за что будет жить, а это не смешно, я их зарабатывал 30 лет этими руками. И ни у кого ничего не взял. И этим горжусь и мой отец гордится, и моя семья", - заявил Тищенко.

Напомним, что Генеральным прокурором Украины сообщено о подозрении действующему народному депутату Украины по факту незаконного лишения свободы человека (ч. 2 ст. 146 УК Украины).

По данным следствия, группа лиц, находясь 20 июня 2024 года в г. Днепр, действуя по указанию народного депутата Украины и по предварительному сговору между собой, с применением физической силы и спецсредств противоправно лишила свободы бывшего военнослужащего ВСУ.

При этом они нанесли потерпевшему телесные повреждения и незаконно удерживали в течение определенного времени.

Офисом Генпрокурора согласовано ходатайство об избрании народному депутату меры пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста.

Также добавим, что полиция уже установила лиц, причастных к пыткам и незаконному лишению свободы экс-военного Дмитрия Павлова в Днепре.