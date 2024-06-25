"Верните мне мои деньги, я их зарабатывал этими руками", - Тищенко на суде. ВИДЕО
Нардеп Николай Тищенко просил у следователей оставить ему деньги, найденные во время обыска.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ.
"Оставьте мне мои деньги. Мне не за что будет жить, а это не смешно, я их зарабатывал 30 лет этими руками. И ни у кого ничего не взял. И этим горжусь и мой отец гордится, и моя семья", - заявил Тищенко.
Напомним, что Генеральным прокурором Украины сообщено о подозрении действующему народному депутату Украины по факту незаконного лишения свободы человека (ч. 2 ст. 146 УК Украины).
По данным следствия, группа лиц, находясь 20 июня 2024 года в г. Днепр, действуя по указанию народного депутата Украины и по предварительному сговору между собой, с применением физической силы и спецсредств противоправно лишила свободы бывшего военнослужащего ВСУ.
При этом они нанесли потерпевшему телесные повреждения и незаконно удерживали в течение определенного времени.
Офисом Генпрокурора согласовано ходатайство об избрании народному депутату меры пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста.
Также добавим, что полиция уже установила лиц, причастных к пыткам и незаконному лишению свободы экс-военного Дмитрия Павлова в Днепре.
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Брюліки та лали тирять тарганиська.
Пошукайте в тирнетах відео з тими нахабами. То вони лише виглядають звичайними жучилами. А насправді...
Це про ТЦК?
Шкура на рилі так натягнута, що, здається, ось-ось лусне і звідти вилізе ЧУЖООООЙ!
PS*(дЄрмак однако не дурний - але працює невпинно на Кремль, чувак хоче корону і служити ПУ, але історія підсказує за принципом Чін-Гіз-Хана: ворог знесе твою голову негайно, бо ти не ЛІдер. дЄрмак - читай історію і зрозумієш те що досі не знаєш - тобі немає місця в Україні.)
Таке москальське сміття є народним депутатом ?
Ну скільки ще смертей нам треба щоб ми почали обнулювати таке вороже нам падло .
Якийсь суд ще , закон . Сміх крізь сльози !
Вони не просто підсміховуються з нас , вони відкрито регочуть нам в лице . А ми маємо поховати найдорожчих і обтертися від їхніх плювків ???
Что б каждый "электоратовец" услышал своим организмом, за каких лохов их держат "слуги"
свій ресторани,,Велюд"- засада 😊
Ці ноги нічого не крали ...
А потом все удивляются почему Украину воспринимают как самую коррумпированную страну
Америка, где выборы? Этим тупо выгодно воевать вечно. Time опять деферамбы ермаку исполняет. Саммит мира его заслуга. За эти левые бабосы и покупают такие статьи https://time.com/6991211/andriy-yermak-peace-in-ukraine/
А тепер жеріть не обляпайтесь поки не розірве.
Йой! Та що ж це діється на білому світі?! Чесного фраєра Колю Катлєту кинули на бабло?!
Чи то не фраєра...
Чи то не чесного...
Чи то не кинули...
Чи то не на бабло...
Та менше з тим. Дрібниця, а приємно.