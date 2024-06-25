"Поверніть мені мої гроші, я їх заробляв оцими руками", - Тищенко на суді. ВIДЕО

Нардеп Микола Тищенко просив у слідчих залишити йому гроші, знайдені під час обшуку.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

"Залиште мені мої гроші. Мені не буде за що жити, а це не смішно, я їх заробляв 30 років оцими руками. І ні в кого нічого не взяв. І цим пишаюсь, і мій батько пишається, і моя родина", - заявив Тищенко.

Нагадаємо, що Генеральний прокурор України повідомив про підозру чинному народному депутату України за фактом незаконного позбавлення волі людини (ч. 2 ст. 146 КК України).

За даними слідства, група осіб, перебуваючи 20 червня 2024 року у м. Дніпро, діючи за вказівкою народного депутата України та за попередньою змовою між собою, із застосуванням фізичної сили та спецзасобів протиправно позбавили волі колишнього військовослужбовця ЗСУ.

При цьому вони завдали потерпілому тілесних ушкоджень та незаконно утримували протягом певного часу.

Офісом Генпрокурора погоджено клопотання щодо обрання народному депутату запобіжного заходу у вигляді цілодобового домашнього арешту.

Також додамо, що поліція вже встановила осіб, які причетні до катування та незаконного позбавлення волі ексвійськового Дмитра Павлова у Дніпрі.