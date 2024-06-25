УКР
Новини
"Поверніть мені мої гроші, я їх заробляв оцими руками", - Тищенко на суді. ВIДЕО

Нардеп Микола Тищенко просив у слідчих залишити йому гроші, знайдені під час обшуку.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

"Залиште мені мої гроші. Мені не буде за що жити, а це не смішно, я їх заробляв 30 років оцими руками. І ні в кого нічого не взяв. І цим пишаюсь, і мій батько пишається, і моя родина",  - заявив Тищенко.

Нагадаємо, що Генеральний прокурор України повідомив про підозру чинному народному депутату України за фактом незаконного позбавлення волі людини (ч. 2 ст. 146 КК України).

За даними слідства, група осіб, перебуваючи 20 червня 2024 року у м. Дніпро, діючи за вказівкою народного депутата України та за попередньою змовою між собою, із застосуванням фізичної сили та спецзасобів протиправно позбавили волі колишнього військовослужбовця ЗСУ.

При цьому вони завдали потерпілому тілесних ушкоджень та незаконно утримували протягом певного часу.

Офісом Генпрокурора погоджено клопотання щодо обрання народному депутату запобіжного заходу у вигляді цілодобового домашнього арешту.

Також додамо, що поліція вже встановила осіб, які причетні до катування та незаконного позбавлення волі ексвійськового Дмитра Павлова у Дніпрі.

Автор: 

суд (11820) Тищенко Микола (353)
Топ коментарі
+70
В углу плакал Паниковский.
- Отдайте мне мои деньги, - шепелявил он, - я совсем бедный. Я год не был в бане. Я старый. Меня девушки не любят. (с)
25.06.2024 20:27 Відповісти
+54
Да вони реально клоуни. Приколісти. ЧУВАК твоє щастя що ти живий - під час війни за набагато менше нормальні б розстріляли по тихому і всі справи
25.06.2024 20:27 Відповісти
+40
Кончене чмо.
25.06.2024 20:29 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Сторінка 2 з 2
Да не волнуйся,отдадут,надо же лохам скормить сказочку про борьбу за справедливость,подержат и все вернут.
25.06.2024 21:46 Відповісти
Отдадут, но не всю сумму. Часть удержат в свой карман.
25.06.2024 21:54 Відповісти
Никаких карманов,на складе вещдоков орудует банда мышей.
25.06.2024 22:00 Відповісти
Мыши жрут наркоту, деньги тырят еноты.
25.06.2024 22:15 Відповісти
Угу..а золото-брюлікі сороки з єнотами тирять..
25.06.2024 22:38 Відповісти
Ага!
Брюліки та лали тирять тарганиська.
Пошукайте в тирнетах відео з тими нахабами. То вони лише виглядають звичайними жучилами. А насправді...
26.06.2024 10:43 Відповісти
Коля-тупой и жадный отморозок.
25.06.2024 21:52 Відповісти
Воно навіть не усвідомлює, яке ж воно тупе.
25.06.2024 21:54 Відповісти
Но просто прикиньте в уме, сколько там наличного бабла и переведите это в дроны, станции РЭБ, тепловизоры, в конце концов - дефицитные снайперские патроны крупного калибра и вы увидите фуру, а возможно, и не одну, груженую всем тем, что на фронте просто край, как необходимо. А мы собираем по 1000-2000 гривен из того, что можем оторвать от своих потребностей. И никто - не жужжит, сколько такая сумма занимает в его доходах. А тут - пещерка Аладдина, но зеленые вообще не по этим делам.
25.06.2024 22:06 Відповісти
Це не просто реб або дрони. Реб і дрон дорівнює життя. Життя як солдата так і цивільного. Оце склад не бабла а склад життів. І немає різниці крадені ці гроші чи не крадені. В теперішніх умовах гроші це не якість життя. А саме або життя, або не життя. Оце скільки пакованів, стільки життів лежить там у нього. Тому під час війни, на мою думку, закони дикого заходу або середньовіччя більш гуманні в першу чергу для самих цивільних. А ви йому браслетик дайте. В якому батарейки сядуть і не буде як їх зарядити бо не буде світла. Ха ха ха.
25.06.2024 23:20 Відповісти
При цьому вони завдали потерпілому тілесних ушкоджень та незаконно утримували протягом певного часу...

Це про ТЦК?
25.06.2024 22:06 Відповісти
Манька, а чому під ненависним прапором? Де срєпний аквафреш
26.06.2024 06:22 Відповісти
Вот так живёшь, живёшь, котлеты жаришь, отдыхаешь на Тайланде, а потом раз и приуныл чота...
25.06.2024 22:22 Відповісти
Не кисло Коля прокачался, от зарплаты до зарплаты...
25.06.2024 22:23 Відповісти
цікаво, для чого зєрмаки влаштовують це шоу з котлетищенко. що хочуть під шумок здати, вкрасти, обмежити?
25.06.2024 22:27 Відповісти
Та це не "шоу" Просто "Коля" "пашёл па беспределу" Не по чину "рота роззявив" Навіть д"Єрмак "ахренел" від нахабства і не кинувся його захищать та "дистанціювався" від нього!
26.06.2024 04:24 Відповісти
Може й так. Але, крім Колі-каклєти ще марянку безглузду випустили. Підозріло
26.06.2024 09:42 Відповісти
І оцим гемороєм на обличчі, що у людей зветься ротом.
Шкура на рилі так натягнута, що, здається, ось-ось лусне і звідти вилізе ЧУЖООООЙ!
25.06.2024 22:34 Відповісти
Гдє ж я тєпєрь харчєватса буду?
25.06.2024 22:42 Відповісти
Якзазвичай - бенефіс кацапських комментів. Але це як паприка у бограчі. Це ознака 100% попадання у ворога. Котлета протухла, мавр має бути жертвою для очищення потужньо заблюваного мундира ЗЕполеона
PS*(дЄрмак однако не дурний - але працює невпинно на Кремль, чувак хоче корону і служити ПУ, але історія підсказує за принципом Чін-Гіз-Хана: ворог знесе твою голову негайно, бо ти не ЛІдер. дЄрмак - читай історію і зрозумієш те що досі не знаєш - тобі немає місця в Україні.)
25.06.2024 22:54 Відповісти
Думаєш, д,Ермак вміє читати? Тоді-би бубочка не взяв-би цього кнура в свою коМАНДУ.
26.06.2024 09:30 Відповісти
Ну просто неандерталець!!!
Таке москальське сміття є народним депутатом ?
Ну скільки ще смертей нам треба щоб ми почали обнулювати таке вороже нам падло .
Якийсь суд ще , закон . Сміх крізь сльози !
Вони не просто підсміховуються з нас , вони відкрито регочуть нам в лице . А ми маємо поховати найдорожчих і обтертися від їхніх плювків ???
25.06.2024 23:28 Відповісти
за що ж мі ваівалі, за що жі мі страдалі, за що ж мі пралівалі сваю кровь, оні жі там гуляють ані жі там пірують а ми жє подавай им синавьов..
25.06.2024 23:34 Відповісти
Это всем нада показывать!
Что б каждый "электоратовец" услышал своим организмом, за каких лохов их держат "слуги"
25.06.2024 23:29 Відповісти
Микола не встиг відмити бабло , що лежало вдома через
свій ресторани,,Велюд"- засада 😊
25.06.2024 23:51 Відповісти
ВелюР, так правильно
25.06.2024 23:52 Відповісти
На перед заробляты гроші.
26.06.2024 00:31 Відповісти
Жаба душить Колю. Жаба. Це природньо для гниди
26.06.2024 00:46 Відповісти
Та ша, ша, ну ограбят тебя немножко. Че так орать типа последнее? Карманные деньги забрали, а он кипишует.
26.06.2024 00:51 Відповісти
ОТ БАНДИТ !)
26.06.2024 02:38 Відповісти
Нехай працює дістанційно
26.06.2024 04:44 Відповісти
Ко-Ка, це тобі не ревізор
26.06.2024 05:14 Відповісти
ГНИДА
26.06.2024 05:22 Відповісти
ЗЕбанута.
26.06.2024 09:32 Відповісти
Смотрю на это и гордость распирает!За мудрый нарит,за альтернативно умных избирателей!Это их лицо,это их интиллект,это их креатура.И понимаю Европу,где нас - бычье,жлобье,убогий совок только и ждут.
26.06.2024 06:23 Відповісти
Ці руки нікого не били...
Ці ноги нічого не крали ...
26.06.2024 06:28 Відповісти
По ходу кличка Котлета не о том. Котлета бабла. В ящиках, небрежно валяются миллионы евро и долларов. Сколько скрысили на гуманитарке? На откатах ТЦК, на таможенниках, на помощи?
А потом все удивляются почему Украину воспринимают как самую коррумпированную страну
Америка, где выборы? Этим тупо выгодно воевать вечно. Time опять деферамбы ермаку исполняет. Саммит мира его заслуга. За эти левые бабосы и покупают такие статьи https://time.com/6991211/andriy-yermak-peace-in-ukraine/
26.06.2024 08:02 Відповісти
Цікаво,а скільки серед тих,хто зараз пише такі правильні коментарі,проголосували в 19 році за зелене сміття? Очевидно ж,що таких не мало. Добре,якщо прозріли,тоді шанс для України ще є!
26.06.2024 08:05 Відповісти
Я не голосувала . Порох / Голос.
26.06.2024 09:15 Відповісти
В 19 році цензор ставив на відьму з косою, бабу Бздюлю Мошонку. Мене декілька раз забанили за наїзди на стару відьму, прийшлось міняти нікнейми. Потім за мої пости проти блазня і ***** цензор забанив мій айпішник і посля цього не маю можливості війти з ФБ і Х. Тепер заходжу через гугл, на якому за мої пости проти ***** і блазня вже забанили мій нік Котяра Бегемот. Але це не проблема, в інеті є масса можливостей обійти прикацаплених і ЗЕбанутих модерів з цензора, було-б бажання.
26.06.2024 09:40 Відповісти
В мене 4 акка в перманенті)))
26.06.2024 10:51 Відповісти
Ведана?)
26.06.2024 11:12 Відповісти
Юля ж неадекватная, ее выбрать это блин ваащее.
26.06.2024 11:00 Відповісти
А казав же багатьом,подивитесь яке лайно приведете до влади,порохоботом обзивали.
А тепер жеріть не обляпайтесь поки не розірве.
26.06.2024 08:32 Відповісти
26.06.2024 08:33 Відповісти
угу. він гроші чесно вкрав. поража нахабна поведінка - увіровали у власне безсмертя?
26.06.2024 09:02 Відповісти
Була Котлета з капустою, а тепер буде Котлета без капусти.
26.06.2024 09:04 Відповісти
Гроші віддати тому військовому та на ЗСУ.
26.06.2024 09:13 Відповісти
Ще б майно конфіскувати..
26.06.2024 10:52 Відповісти
Ага ці граблі нічого не згрібали .
26.06.2024 09:32 Відповісти

Йой! Та що ж це діється на білому світі?! Чесного фраєра Колю Катлєту кинули на бабло?!
Чи то не фраєра...
Чи то не чесного...
Чи то не кинули...
Чи то не на бабло...
Та менше з тим. Дрібниця, а приємно.
26.06.2024 10:40 Відповісти
всьо шо нажито непосильним трудом
26.06.2024 10:51 Відповісти
Арештовані кошти кримінального походження конфіскувати на FPV для бійців на передовій, як це зробили на початку вторгнення
26.06.2024 11:15 Відповісти
катлета!протухни!
26.06.2024 13:26 Відповісти
Сторінка 2 з 2
 
 