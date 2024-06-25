"Поверніть мені мої гроші, я їх заробляв оцими руками", - Тищенко на суді. ВIДЕО
Нардеп Микола Тищенко просив у слідчих залишити йому гроші, знайдені під час обшуку.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ.
"Залиште мені мої гроші. Мені не буде за що жити, а це не смішно, я їх заробляв 30 років оцими руками. І ні в кого нічого не взяв. І цим пишаюсь, і мій батько пишається, і моя родина", - заявив Тищенко.
Нагадаємо, що Генеральний прокурор України повідомив про підозру чинному народному депутату України за фактом незаконного позбавлення волі людини (ч. 2 ст. 146 КК України).
За даними слідства, група осіб, перебуваючи 20 червня 2024 року у м. Дніпро, діючи за вказівкою народного депутата України та за попередньою змовою між собою, із застосуванням фізичної сили та спецзасобів протиправно позбавили волі колишнього військовослужбовця ЗСУ.
При цьому вони завдали потерпілому тілесних ушкоджень та незаконно утримували протягом певного часу.
Офісом Генпрокурора погоджено клопотання щодо обрання народному депутату запобіжного заходу у вигляді цілодобового домашнього арешту.
Також додамо, що поліція вже встановила осіб, які причетні до катування та незаконного позбавлення волі ексвійськового Дмитра Павлова у Дніпрі.
Брюліки та лали тирять тарганиська.
Пошукайте в тирнетах відео з тими нахабами. То вони лише виглядають звичайними жучилами. А насправді...
Це про ТЦК?
Шкура на рилі так натягнута, що, здається, ось-ось лусне і звідти вилізе ЧУЖООООЙ!
PS*(дЄрмак однако не дурний - але працює невпинно на Кремль, чувак хоче корону і служити ПУ, але історія підсказує за принципом Чін-Гіз-Хана: ворог знесе твою голову негайно, бо ти не ЛІдер. дЄрмак - читай історію і зрозумієш те що досі не знаєш - тобі немає місця в Україні.)
Таке москальське сміття є народним депутатом ?
Ну скільки ще смертей нам треба щоб ми почали обнулювати таке вороже нам падло .
Якийсь суд ще , закон . Сміх крізь сльози !
Вони не просто підсміховуються з нас , вони відкрито регочуть нам в лице . А ми маємо поховати найдорожчих і обтертися від їхніх плювків ???
Что б каждый "электоратовец" услышал своим организмом, за каких лохов их держат "слуги"
свій ресторани,,Велюд"- засада 😊
Ці ноги нічого не крали ...
А потом все удивляются почему Украину воспринимают как самую коррумпированную страну
Америка, где выборы? Этим тупо выгодно воевать вечно. Time опять деферамбы ермаку исполняет. Саммит мира его заслуга. За эти левые бабосы и покупают такие статьи https://time.com/6991211/andriy-yermak-peace-in-ukraine/
А тепер жеріть не обляпайтесь поки не розірве.
Йой! Та що ж це діється на білому світі?! Чесного фраєра Колю Катлєту кинули на бабло?!
Чи то не фраєра...
Чи то не чесного...
Чи то не кинули...
Чи то не на бабло...
Та менше з тим. Дрібниця, а приємно.