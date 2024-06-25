Поліція встановила причетних до нападу на ексвійськового у Дніпрі за участю Тищенка. ФОТОрепортаж

Поліція встановила осіб, які причетні до катування та незаконного позбавлення волі ексвійськового Дмитра Павлова (Сина) у Дніпрі. Йдеться про інцидент, в якому фігурував народний обранець Микола Тищенко.

Про це повідомила Нацполіція, інформує Цензор.НЕТ.

Як розповіли у поліції, 20 червня на проспекті Дмитра Яворницького, що в центрі Дніпра, група чоловіків у балаклавах та камуфляжі без розпізнавальних знаків завдала потерпілому тілесні ушкодження та одягнули на нього кайданки.

Одразу після скоєння злочину правоохоронці допитали потерпілого і свідків події та встановили декількох людей, які можуть бути причетні до правопорушення. Слідчі та розшукові заходи проводились на території пʼяти областей.

Повідомляється, що одного з активних учасників подій затримали на Дніпропетровщині. За місцем проживання фігурантів поліціянти вилучили речові докази, зокрема зброю та одяг.

За фактом конфлікту поліція за процесуального керівництва Дніпропетровської обласної прокуратури розпочала два кримінальні провадження – за незаконне позбавлення волі та катування.

Також у Нацполіції додали, що в результаті опрацювання доказів "була визначена процесуальна роль у злочині народного депутата, який брав участь у подіях".

Напад на ексвійськового у Дніпрі 20 червня

Нагадаємо, 20 червня у місті Дніпро група невідомих напала на колишнього бійця спеціального підрозділу Kraken Дмитра Павлова (Син), коли той гуляв із дитиною. На кадрах видно що до цього причетна нібито охорона народного депутата Миколи Тищенка, з яким Павлов посперечався.

Згодом у Офісі генпрокурора розповіли, що за даними слідства, група осіб, перебуваючи 20 червня 2024 року у м. Дніпро, діючи за вказівкою народного депутата України та за попередньою змовою між собою, із застосуванням фізичної сили та спецзасобів протиправно позбавили волі колишнього військовослужбовця ЗСУ.

При цьому вони завдали потерпілому тілесні ушкодження та незаконно утримували протягом певного часу.

25 червня генеральний прокурор повідомив про підозру чинному народному депутату України Миколі Тищенку за фактом незаконного позбавлення волі людини (ч. 2 ст. 146 КК України). Печерський районний суд Києва обирає йому запобіжний захід.

