Поліція встановила причетних до нападу на ексвійськового у Дніпрі за участю Тищенка. ФОТОрепортаж
Поліція встановила осіб, які причетні до катування та незаконного позбавлення волі ексвійськового Дмитра Павлова (Сина) у Дніпрі. Йдеться про інцидент, в якому фігурував народний обранець Микола Тищенко.
Про це повідомила Нацполіція, інформує Цензор.НЕТ.
Як розповіли у поліції, 20 червня на проспекті Дмитра Яворницького, що в центрі Дніпра, група чоловіків у балаклавах та камуфляжі без розпізнавальних знаків завдала потерпілому тілесні ушкодження та одягнули на нього кайданки.
Одразу після скоєння злочину правоохоронці допитали потерпілого і свідків події та встановили декількох людей, які можуть бути причетні до правопорушення. Слідчі та розшукові заходи проводились на території пʼяти областей.
Повідомляється, що одного з активних учасників подій затримали на Дніпропетровщині. За місцем проживання фігурантів поліціянти вилучили речові докази, зокрема зброю та одяг.
За фактом конфлікту поліція за процесуального керівництва Дніпропетровської обласної прокуратури розпочала два кримінальні провадження – за незаконне позбавлення волі та катування.
Також у Нацполіції додали, що в результаті опрацювання доказів "була визначена процесуальна роль у злочині народного депутата, який брав участь у подіях".
Напад на ексвійськового у Дніпрі 20 червня
Нагадаємо, 20 червня у місті Дніпро група невідомих напала на колишнього бійця спеціального підрозділу Kraken Дмитра Павлова (Син), коли той гуляв із дитиною. На кадрах видно що до цього причетна нібито охорона народного депутата Миколи Тищенка, з яким Павлов посперечався.
Згодом у Офісі генпрокурора розповіли, що за даними слідства, група осіб, перебуваючи 20 червня 2024 року у м. Дніпро, діючи за вказівкою народного депутата України та за попередньою змовою між собою, із застосуванням фізичної сили та спецзасобів протиправно позбавили волі колишнього військовослужбовця ЗСУ.
При цьому вони завдали потерпілому тілесні ушкодження та незаконно утримували протягом певного часу.
25 червня генеральний прокурор повідомив про підозру чинному народному депутату України Миколі Тищенку за фактом незаконного позбавлення волі людини (ч. 2 ст. 146 КК України). Печерський районний суд Києва обирає йому запобіжний захід.
купка підарів напали як шакали на ветерана це посягання на честь народу
Вопрос "чем все закончится? " - открыт.
А так, це просто шоу. От коли посадять, тоді можно казати що норм.
Мені чомусь здається, що амбали на відео були к "койоті", а не у тому, що на фото.
Схоже на те, що офіційну належність тих биків до силових структур мабуть треба буде встановлювати більш ретельно. Зокрема, хто і на якпй підставі видав дозвіл на предмет, схожий на пістолет, який зображений на фото?
проходив повз колцентр,
А чому всі мовчать про реальне побиття воїна в Києві,вигулював свою собачку, у відпустці, уродами, яким не сподобалася його стрижка ....Люди, як вами легко маніпулювати....
хоча поряд була дружина з коляскою.
Хтось тут з адекватних людей зробив би щось подібне ?
Видно рекетир тищенко(в миру-катлєта), їм забороняв це робити, тому це ще одна стаття з ККУ… В Україні 11 років війна, ОСОБЛИВИЙ ПЕРІОД, а вони порушують Закони !!
Як, точно отой єрмак з ОПУ, так принципово підібрав собі оточення, то катлєти, то джек-пот, і усі вони, з купою «невідомо де отриманих грошей» по квартирах розсованих…
Мабуть, вони, дуже хотіли задонатити їх для Захисту України, у якій їм, так ЛЕГКО і ВЕСЕЛО, красти гроші під час ВІЙНИ !!
Так це тільки у них, з оточення єрмака Оманського! А що ж тоді казати, про нього самого та його родичів і послиць??
З ким поведешся, таких грошей і «наберешся!!!
Слава Захисникам України та їх Родинам!!