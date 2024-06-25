УКР
Тищенко під час обшуку розбив не один, а два телефони

Народний обранець Микола Тищенко розбив два свої телефони, коли правоохоронці прийшли до його помешкання для оголошення підозри.

Про це розповів прокурор під час судового засідання з обрання запобіжного заходу депутату в Печерському райсуді, пише "Укрінформ", повідомляє Цензор.НЕТ.

Сторона обвинувачення заявила, що під час вручення підозри Тищенко знищив два свої мобільні телефони. Прокурор просив долучити до матеріалів справи відео, на якому парламентар розбиває об стіл свої гаджети.

"Він ударяє телефон об кам’яний стіл. Таким чином, спочатку його псуючи, а потім знищуючи. Спочатку це був один телефон, а потім – інший. Після того, як він один раз вдарив, він його зламав майже навпіл, а потім кидав на підлогу і на стіл", - розповів прокурор.

Також повідомляється, що прокурор попросив суд задовольнити клопотання прокуратури про обрання запобіжного заходу Тищенку та зобов’язати його здати паспорти для виїзду за кордон, а також не покидати місце проживання без дозволу слідства.

Нагадаємо, що сьогодні, 25 червня, Печерський районний суд Києва обирає запобіжний захід народному депутату Миколі Тищенку, який підозрюється у незаконному позбавленні волі колишнього військовослужбовця спеціального підрозділу Kraken Дмитра Павлова (Син).

Вранці народному обранцю було повідомлено про підозру.

Раніше у мережі опублікували відеозапис із фрагментом процесуальних дій під час обшуку у помешканні народного депутата Миколи Тищенка. На кадрах видно, як депутат розбиває свій телефон, щоб не надавати його як речовий доказ.

Читайте також: На сайті Верховної Ради з’явилася петиція про позбавлення Тищенка депутатських повноважень

+25
Таких людей не повинно бути пои владі у нормальній здоровій країні. Я не ідеалізую західні країни. В них є багато своїх недоліків. Але існування подібних персонажів на верхах влади запорука подальшого жебрацього існування України, і це в кращому випадку, якщо вдасться вижити державі з такими політиками взагалі.
25.06.2024 18:34 Відповісти
+23
Зараз трохи потягають перед камерами, а з часом все це діло підзабудуть та тихцем відправлять Коляна за кордон, аби не крутився перед очима. Звісно, офіційно скажуть, що уявлення не мають, як він опинився в якийсь Угорщині чи Австрії і на тому все скінчиться.
25.06.2024 18:32 Відповісти
+11
Всі повідомлення зберігаються на серверах мобільного зв'язку й їх можна роздрукувати. Коля не знає про це бо трохи недорозвинений мабудь.
25.06.2024 18:40 Відповісти
Про мішок грошей як відмітний знак чесного депутата, який танцює, ще не запитали?
25.06.2024 18:30 Відповісти
- «Вино. Разбила… две бутылки».
- Три!
- Пиши «три»
(с)
25.06.2024 19:59 Відповісти
невже котлету піджарять?
25.06.2024 18:31 Відповісти
О, эпопея с мобилами, есть чем заняться, кули...
25.06.2024 18:31 Відповісти
сліди, що ведуть в опу замітає?
25.06.2024 18:31 Відповісти
Добре,що лише телефони побив.А міг би й тих слєдаків в шкарпеточках обісцяти.
25.06.2024 18:31 Відповісти
питання - чому дозволили розбити два тлф.?
25.06.2024 21:20 Відповісти
Почалася вистава політтехнологі
25.06.2024 18:31 Відповісти
А де він дів телефон доя з'вязку із Зеленьським ?
25.06.2024 18:32 Відповісти
Они по пейджеру...
25.06.2024 18:33 Відповісти
Значит, он вдвойне дебил. Восстановить данные специалистам не составит труда. Надо было в унитазе утопить.
25.06.2024 18:32 Відповісти
Каналізацію не будуть розбирати!😂😂
25.06.2024 18:40 Відповісти
25.06.2024 18:32 Відповісти
Як Насірова, загорнули в одіялко, а згодом розгорнули
25.06.2024 19:37 Відповісти
Просто, как кусок хозяйственного мыла. Лярды давно в офшорах, на многих, и знают на кого, и когда итд. И не первая оперетка эта и не 100-первая! Для нас лапша на ухи-каплаухи хуторянские. Два смартфона разбил!!! Это же надо?! И понеслась залипуха! Отак взял и разбил!!! Та он у себя дома, мог точно и в дыню дать этим. Под домашний арест..... . Поздно хлопцы кинулись мы прозревать. Тут иная тема---фронт ползёт, по всей линии длинной. Догадались в какую сторону? Ото вам и кидают ,,каклету,, с макухи прелой! Ешьте!
25.06.2024 20:39 Відповісти
Народний обранець? Це такий жарт
25.06.2024 18:32 Відповісти
?
25.06.2024 18:33 Відповісти
Ні. Їх всіх вибрали в основному люди добровільно.
25.06.2024 18:35 Відповісти
Як і Гітлера,Чаушеску,Мадуро,Орбана,Зеленського.
25.06.2024 18:38 Відповісти
"У тебя там не закрытый, а открытый перелом. Пошли спать, Сеня."
25.06.2024 18:33 Відповісти
- Все, все, чтo нажил непoсильным трудoм, все же пoгиблo! 3 магнитoфoна, 3 кинoкамеры заграничных, 3 пoртсигара отечественных, куртка замшевая - три куртки. И oни еще бoрются за пoчетнoе звание дoма высoкoй культуры быта! А?©️
25.06.2024 18:33 Відповісти
25.06.2024 18:34 Відповісти
Трохи більше розкрию думку. В західних країнах ЄС такі персонажі не можуть прийти до влади апріорі. Це важко просто уявити.
25.06.2024 18:43 Відповісти
Берлусконі і Трамп тихенько посміхаються ...
25.06.2024 18:49 Відповісти
Там кремль протягнув, принаймні Трампа
25.06.2024 19:39 Відповісти
Це винятки. І їх система працюючи видаляє з тіла країни, якщо вони починають творити щось не те.
25.06.2024 20:49 Відповісти
Проходять і такі завдяки піарщикам та іміджмейкерам,але не надовго. Виборці-мажоритарники можуть позбавити мандата за два тижні.
25.06.2024 19:39 Відповісти
Телефони бив а міг би и морди поліціі - яка стояла з відкритим ротом
25.06.2024 18:36 Відповісти
Навіщо так напружувався?! Все виймається з телефону на відповідному обладнані!
Навіть з чіпа,знятого з розломаної плати. ПЗЗ і магніт не зітре.
25.06.2024 18:36 Відповісти
25.06.2024 18:40 Відповісти
І це теж! Але є одне але! Щоб знищіти на серверах потрібно мати друів,які можуть це зробити.
Щоб знищити у зламаному телефоні,потрібно мати друів і там.
Друзі,яке це зроблять у обох випадках є тільки в СБУ.
Тож все впирається в політичну волю зє.
25.06.2024 18:51 Відповісти
а може там порнушка з його мамкою
25.06.2024 19:43 Відповісти
Воно тупе й цього не знає.
25.06.2024 19:58 Відповісти
Він нікого не вбив. Ви про що, літне загострення?
25.06.2024 18:41 Відповісти
А третий где? Глубоко спрятал?
25.06.2024 18:40 Відповісти
А як думаєш навіщо йому попакакукім?
25.06.2024 18:56 Відповісти
злісний спротив владі під час воєнного стану
чому його не пристрелили ?
25.06.2024 18:43 Відповісти
Схоже зе-шапіто вирішило торохи зняти невдоволеність та напругу суспільства та розважити, влаштували шоу з тищенко.
Цим цирком наріду просто замилюють очі та відволікають від серйозних проблем
Правохоронні органи повідпускали злодіів ще й з більш серйозними злочинами, а тут тищенко навіть не бився, просто стояв поруч, і таке шоу, а оплата за шоу буде пізніше! Особисто я не бачу нічого у тому, що він розбив телефон, його телефон, хоче б"є, хоче не б"є! Цілий цирк влаштуали!
25.06.2024 18:45 Відповісти
Та тут гра серйозніша: схоже, Захід вирішив обрізати крилця найвеличнішого кажана, дескридитувавши найбличже оточення. Не дарма ж єрмак першим почав відхрещуватись від кума. І тут таке побутове запитання: то коля теж #ид? Бо якщо ні, то як єврей став хрещеним батьком християнській дитині? Так можна хіба? Нє, те, що вони тут сало їдять, то таке, але ж віра, віру ж не жують, нє?
25.06.2024 18:52 Відповісти
#иди окупували Україну не хуже каціпів!
25.06.2024 19:05 Відповісти
Що до побутового питання... Воно така так! Своїх синів він назвав, Данііл та Давид,
так що тут навіть без варіантів!
25.06.2024 19:54 Відповісти
Не виключено, що він з тих жидів у яких була причина змінювати прізвище
25.06.2024 19:56 Відповісти
В них кумир гроші і влада. Національність там думаю не грає ролі.
25.06.2024 20:51 Відповісти
Петущара Оболонський настільки тупий шо не розуміє шо специ витягнуть з тіх телефонів ВСЕ.
25.06.2024 18:46 Відповісти
А що ж там такого у тих телепончіках? І розбитий смартфон, то таке - на серверах оператора усе можна віднайти. Але реакція показова - замести сліди, знищити докази. А докази, мабуть, дуже серйозні. І не тільки дзвінки, а може і фото, і відео. катлєта, вочевидь, не боровся з ботофермами, а збирав податі, або відверто рекетирив, як він це робив на Оболоні у 90-ті. У Дніпрі просто наштовхнувся на не байдужого кракенівця, і погорів. Слідкуємо, що буде далі
25.06.2024 18:47 Відповісти
Ага, просто так взяв і наткнувся. Не Ви, не я, а каклєтос.
25.06.2024 20:01 Відповісти
А наручники дегенерату було слабо вдягнути? А, вибачте, це ж САМА ЗЄЛЕНА КАКЛЄТА недоторкана! ((
25.06.2024 18:47 Відповісти
Коклєта ще й тупа🤣, він що, думає шо як шо розбити телефон, з нього неможна витягнути інфу?
25.06.2024 18:53 Відповісти
Там мабуть компроматів не на один термін і не тільки для нього
25.06.2024 19:06 Відповісти
Нда-а .. Страшно й уявити рівень IQ виборців котрі голосували за обрання депутатом - оболонського гопника .
25.06.2024 18:59 Відповісти
на фоні тищенка навіть яник - це "проффесор"-інтелектуал
25.06.2024 19:01 Відповісти
Якщо ви хочете знати, яке тяжке майбутне очікує на содоля та тищенка, подумайте, як зараз страждають по тюрмах та каторгах баканов та резніков
25.06.2024 19:04 Відповісти
высер северный
25.06.2024 19:08 Відповісти
#уйло центральний
25.06.2024 19:20 Відповісти
Ви праві, це шоу для плебса бо воно дуже розгніване, щоб на когось скинули трохи негативу
25.06.2024 19:09 Відповісти
а толку , щас любой школьник может прочитать инфу с смартафона с разбитым экраном
25.06.2024 19:06 Відповісти
И не жалко ему их. Наверное долларов по 300 каждый.🙁
25.06.2024 19:30 Відповісти
Ті самі "катлєти"?
25.06.2024 19:41 Відповісти
ну да. А на середній полиці борошно.
25.06.2024 19:53 Відповісти
Аргентинське?
25.06.2024 20:11 Відповісти
колумбійське. У "Велюрі" з нього пундики роблять, тому така гарна виручка.
25.06.2024 20:31 Відповісти
25.06.2024 22:19 Відповісти
наши люди в кухонных шкафах деньги не держат
25.06.2024 19:42 Відповісти
це не кухонна шафа. Це кладовка, де люди зазвичай зберігають консервацію.
25.06.2024 19:52 Відповісти
Це фейк,видаліть краще. В інету як годину спростовано (в твіттері тому ж)
26.06.2024 00:22 Відповісти
так, але це не відміняє того, що він мерзотник.
26.06.2024 05:01 Відповісти
Можна розбити всі телефони,але інфа зберігається , звідки про це знати такому ідіоту? Ото наголосували в 19- му ! Хоч би ще краіну не втратити !
25.06.2024 19:55 Відповісти
Де зберігається? В *телеграмі*, *вайбері*? Чи Ви думаєте, колян смски слав?
25.06.2024 20:04 Відповісти
Шапіто...
25.06.2024 20:09 Відповісти
Я не вірю у наше кривосуддя.Таке кручене бидло втече .
25.06.2024 20:09 Відповісти
там в нього можуть бути зв'язки з росією.

бо він шманав дніпровські офіси.

а офіси обично шманають російські агенти, тіпа куницького і дмитрука.

росія не знає, як боротися з дніпровськими офісами , які витягують гроші з її громадян - то вона своїй агентурі в Україні дає це завдання.
25.06.2024 20:22 Відповісти
Імбецил
25.06.2024 20:31 Відповісти
 
 