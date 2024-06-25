Тищенко під час обшуку розбив не один, а два телефони
Народний обранець Микола Тищенко розбив два свої телефони, коли правоохоронці прийшли до його помешкання для оголошення підозри.
Про це розповів прокурор під час судового засідання з обрання запобіжного заходу депутату в Печерському райсуді, пише "Укрінформ", повідомляє Цензор.НЕТ.
Сторона обвинувачення заявила, що під час вручення підозри Тищенко знищив два свої мобільні телефони. Прокурор просив долучити до матеріалів справи відео, на якому парламентар розбиває об стіл свої гаджети.
"Він ударяє телефон об кам’яний стіл. Таким чином, спочатку його псуючи, а потім знищуючи. Спочатку це був один телефон, а потім – інший. Після того, як він один раз вдарив, він його зламав майже навпіл, а потім кидав на підлогу і на стіл", - розповів прокурор.
Також повідомляється, що прокурор попросив суд задовольнити клопотання прокуратури про обрання запобіжного заходу Тищенку та зобов’язати його здати паспорти для виїзду за кордон, а також не покидати місце проживання без дозволу слідства.
Нагадаємо, що сьогодні, 25 червня, Печерський районний суд Києва обирає запобіжний захід народному депутату Миколі Тищенку, який підозрюється у незаконному позбавленні волі колишнього військовослужбовця спеціального підрозділу Kraken Дмитра Павлова (Син).
Вранці народному обранцю було повідомлено про підозру.
Раніше у мережі опублікували відеозапис із фрагментом процесуальних дій під час обшуку у помешканні народного депутата Миколи Тищенка. На кадрах видно, як депутат розбиває свій телефон, щоб не надавати його як речовий доказ.
- Три!
- Пиши «три»
(с)
Навіть з чіпа,знятого з розломаної плати. ПЗЗ і магніт не зітре.
Щоб знищити у зламаному телефоні,потрібно мати друів і там.
Друзі,яке це зроблять у обох випадках є тільки в СБУ.
Тож все впирається в політичну волю зє.
чому його не пристрелили ?
Цим цирком наріду просто замилюють очі та відволікають від серйозних проблем
Правохоронні органи повідпускали злодіів ще й з більш серйозними злочинами, а тут тищенко навіть не бився, просто стояв поруч, і таке шоу, а оплата за шоу буде пізніше! Особисто я не бачу нічого у тому, що він розбив телефон, його телефон, хоче б"є, хоче не б"є! Цілий цирк влаштуали!
так що тут навіть без варіантів!
бо він шманав дніпровські офіси.
а офіси обично шманають російські агенти, тіпа куницького і дмитрука.
росія не знає, як боротися з дніпровськими офісами , які витягують гроші з її громадян - то вона своїй агентурі в Україні дає це завдання.