На сайті Верховної Ради з’явилася петиція про позбавлення Тищенка депутатських повноважень

На сайті Верховної Ради України з'явилась петиція із закликом позбавити депутатських повноважень народного обранця Миколу Тищенка.

Відповідна петиція оприлюднена на сайті українського парламенту, інформує Цензор.НЕТ.

Петицію створили 24 червня. Її автор Андрій Шевердєєв.

У тексті петиції зазначається, що нардеп Тищенко "істотно шкодить роботі парламенту", а також те, що його дії "завдають шкоди іміджу нашої країни". Автор документу також наголошує на "аморальному поводженні, рейдерстві, рекеті" й зловживанні службовим становищем народного обранця.

"Неприпустимим є його зловживання статусом, перевищення службових повноважень та рекет. Країна не може дозволити собі такого представника. Обов'язком кожного депутата є чесне та відповідальне служіння народу", - йдеться у документі.

Наразі петиція набрала понад 21 тисячу голосів із 25 тисяч необхідних.

Що передувало?

20 червня у місті Дніпро група невідомих напала на колишнього бійця спеціального підрозділу Kraken Дмитра Павлова (Син), коли той гуляв із дитиною. На кадрах видно що до цього причетна нібито охорона народного депутата Миколи Тищенка, з яким Павлов посперечався.

У скандальному відео з Дніпра, на якому охорона нардепа Миколи Тищенка напала на колишнього військового та незаконно його утримувала, також фігурувала помічниця парламентарія Евеліна Андрієвська.

Вранці 25 червня ДБР повідомило, що нардеп Микола Тищенко був повідомлений про підозру за фактом подій у Дніпрі 20 червня. У відомстві розповіли, що депутату повідомлено про підозру за фактом незаконного позбавлення волі потерпілого (ч. 2 ст. 146 КК України).

Наразі Печерський районний суд Києва обирає запобіжний захід народному депутату Миколі Тищенку, який підозрюється у незаконному позбавленні волі колишнього військовослужбовця.

