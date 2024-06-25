УКР
4 228 39

На сайті Верховної Ради з’явилася петиція про позбавлення Тищенка депутатських повноважень

На сайті Верховної Ради України з'явилась петиція із закликом позбавити депутатських повноважень народного обранця Миколу Тищенка.

Відповідна петиція оприлюднена на сайті українського парламенту, інформує Цензор.НЕТ.

Петицію створили 24 червня. Її автор Андрій Шевердєєв.

У тексті петиції зазначається, що нардеп Тищенко "істотно шкодить роботі парламенту", а також те, що його дії "завдають шкоди іміджу нашої країни". Автор документу також наголошує на "аморальному поводженні, рейдерстві, рекеті" й зловживанні службовим становищем народного обранця.

"Неприпустимим є його зловживання статусом, перевищення службових повноважень та рекет. Країна не може дозволити собі такого представника. Обов'язком кожного депутата є чесне та відповідальне служіння народу", - йдеться у документі.

Наразі петиція набрала понад 21 тисячу голосів із 25 тисяч необхідних. 

Що передувало?

20 червня у місті Дніпро група невідомих напала на колишнього бійця спеціального підрозділу Kraken Дмитра Павлова (Син), коли той гуляв із дитиною. На кадрах видно що до цього причетна нібито охорона народного депутата Миколи Тищенка, з яким Павлов посперечався.

У скандальному відео з Дніпра, на якому охорона нардепа Миколи Тищенка напала на колишнього військового та незаконно його утримувала, також фігурувала помічниця парламентарія Евеліна Андрієвська.

Вранці 25 червня ДБР повідомило, що нардеп Микола Тищенко був повідомлений про підозру за фактом подій у Дніпрі 20 червня. У відомстві розповіли, що депутату повідомлено про підозру за фактом незаконного позбавлення волі потерпілого (ч. 2 ст. 146 КК України).

Наразі Печерський районний суд Києва обирає запобіжний захід народному депутату Миколі Тищенку, який підозрюється у незаконному позбавленні волі колишнього військовослужбовця.

Читайте також: Поліцейського Писаренка, який брав участь в інциденті з ексвійськовим та охороною нардепа Тищенка у Дніпрі, звільнили зі служби, - ЗМІ

 

Тищенко Микола (353)
Топ коментарі
+8
Как, согласно украинского законодательства, избиратели (которые и выбрали этого депутата) могут отозвать обосравшегося (не раз, причем) депутата? Н И К А К !
Законы пишут и принимают депутататы. А пчелы против меда не бывают.
показати весь коментар
25.06.2024 17:13 Відповісти
+8
Я вас запевняю,що Колян Катлєта буде потужно ''сидіти'' в тюрмі разом з Коломойським. Це все цирк для розумово недієздатних бобіків.
показати весь коментар
25.06.2024 17:23 Відповісти
+7
Д'єрмак ще більше шкодить! Де петиція?
показати весь коментар
25.06.2024 17:09 Відповісти
Д'єрмак ще більше шкодить! Де петиція?
показати весь коментар
25.06.2024 17:09 Відповісти
Не підкажете, чого саме його можна позбавити?
Офіційно, він не має повноважень ані для зняття МО, Головкома, міністрів, ... ані для провадження зовнішньополітичної діяльності
показати весь коментар
25.06.2024 17:13 Відповісти
Отож. Влаштувався "сірим кардиналом". Всім рулить, формально взяткі гладкі.
показати весь коментар
25.06.2024 17:16 Відповісти
Він мордяки б'є "втиху".
показати весь коментар
25.06.2024 18:14 Відповісти
д'Єрмак ніхто і ви його не позбавите ніяк і ні від чого
показати весь коментар
25.06.2024 19:51 Відповісти
д'Єрмак ніхто і ви його не позбавите ніяк і ні від чого
показати весь коментар
25.06.2024 19:53 Відповісти
"Ноу нейм" - безіменна курва кремля 😕
показати весь коментар
25.06.2024 19:55 Відповісти
КаКлєта вже і свого кума задовбав (дєрьмака) шо той дав команду фас на колю
показати весь коментар
25.06.2024 17:09 Відповісти
Коли чийсь бультерʼєр накоїв біди, то відповідає хазяїн
показати весь коментар
25.06.2024 17:11 Відповісти
Та в нас пристрелюють таких собак, хоча треба хазяїв. Бо так виховали
показати весь коментар
25.06.2024 17:13 Відповісти
Господар: дЄрмак чи зєлєнский ? Як їх прибити, щоб "собак" у Раді було менше ?
показати весь коментар
25.06.2024 18:15 Відповісти
Вам покварталити захотілось? То до напряму до головного знбуїна звертайтесь
показати весь коментар
25.06.2024 18:26 Відповісти
Чесно, як це ? Жодного кварталу та геніального актора 21 століття я не бачив, не слухав. Лише "круті" заяви громадянина зєлЯнскаВО про Україну, про її народ. Я вже звертався через соцмережі до цього громадянина. Але відповіді не сподівався почути, бо гімно зрозуміло, що він ГІМНО світового масштабу.
показати весь коментар
25.06.2024 23:17 Відповісти
Как, согласно украинского законодательства, избиратели (которые и выбрали этого депутата) могут отозвать обосравшегося (не раз, причем) депутата? Н И К А К !
Законы пишут и принимают депутататы. А пчелы против меда не бывают.
показати весь коментар
25.06.2024 17:13 Відповісти
так хтось подавав петицію про розробку законодавства по відкликанню дупутата?
показати весь коментар
25.06.2024 18:57 Відповісти
ермак с клоуном по тихому сливают своего кума,неожиданно для котлеты. Так же они пытались сдать Украину в 2022 году по оманским договорам.
показати весь коментар
25.06.2024 17:14 Відповісти
У вас буде поповнення у лавах ? Не здивуюсь).
показати весь коментар
25.06.2024 17:24 Відповісти
Котлету пустили на "прожарку"
показати весь коментар
25.06.2024 17:19 Відповісти
"Адвокати нардепа Тищенка просять про закрите засідання. Посилаються на те, що під час засідання буде озвучено персональні дані учасників кримінальної справи. Прокурор у свою чергу подав клопотання щодо проведення засідання у відкритому режимі."
Якого дідька лисого? Цей "народний обранець" повинен відкрито відповідати перед своїми виборцями.
показати весь коментар
25.06.2024 17:19 Відповісти
Скажіть, будь ласка, чому ДБР, СБУ... знімає взуття тільки в Коломойського та Тищенка?
показати весь коментар
25.06.2024 17:45 Відповісти
Показово, що не адвокат, а адвокати - до#уя ж у колі дєньог
показати весь коментар
25.06.2024 19:06 Відповісти
Знаєте, я зовсім не переймаюсь з приводу того, що у людей є гроші. Є дуже багато багатих людей, і це насправді добре для країни. Але мене бісить, коли ці статки отримані шляхом обману та корупції.
показати весь коментар
26.06.2024 09:16 Відповісти
Я вас запевняю,що Колян Катлєта буде потужно ''сидіти'' в тюрмі разом з Коломойським. Це все цирк для розумово недієздатних бобіків.
показати весь коментар
25.06.2024 17:23 Відповісти
Для розумово недієздатних ЗЕлебобіків
показати весь коментар
25.06.2024 17:42 Відповісти
Або по тихій воді за пару зелених лямів вирвуть і викинуть куди подалі, що б мовчав. Або влаштують ДТП.
показати весь коментар
25.06.2024 19:44 Відповісти
Обыскиватели таки сняли мешты! Как у Святого Бенджамина. Вот как бывает, когда сам Цюцюрон там за Горбатого.!
показати весь коментар
25.06.2024 17:52 Відповісти
Колян простий зачумлений паяц , тупий в медицинскому сенсі , він ніхто !
А ось "5 / 6 ефективних меннеджерів" з ОП , на кшталт татарова , шурми , та прочіх тімошенков , які ******* гроші системно , які руйнують Державність фундаментально , цілеспрямовано , знищують конституційнисть , верховенство права , які перетворюють державні інституції в ракови пухлини тотальної корупції , які приводять на ключові посади відвертих зрадників , крадіїв або профнепридатних маріонеток..я вже не згадую спаплюжени імідж страни в очах партнерів ********* , саме серед вишезгаданого кубла уйобків треба проводити тотальну санітарну вирубку !
Але ж хто це буде робити ?
А катлета то ***** , наріду дали іграшку , пар трохи спустити із котла суспільства.
Сурьозні рєбята в цей час торбят гроши як не всебе - 24/7
Це зірковий час для них , перемога лише заважатиме - той банді ***** не буде , безкарність розбещчує
показати весь коментар
25.06.2024 17:53 Відповісти
Так і отож. А проти Порошенка 75,3% населення. Тобто, у всьому винен Порох, що у війську немає пороху, бо крадуть ушльопани зелені.
показати весь коментар
25.06.2024 19:46 Відповісти
Позбавляти депутатських повноважень там потрібно відсотків 85--90 та, відповідно, відкривати кримінальні провадження. Вони на те заслуговують.
показати весь коментар
25.06.2024 18:08 Відповісти
не вийде. Виборці 219-го виборчого округу будуть нести цей хрест до кінця війни. Хоча виборцям давно *****, бо їх давно вже хрестами придавило, і вони до цього звикли.
показати весь коментар
25.06.2024 18:22 Відповісти
А петицію на сайті презідента про звільненя єрмака, єрмак не оприлюднює?
показати весь коментар
25.06.2024 18:31 Відповісти
А єрмак в рот води набрав???
показати весь коментар
25.06.2024 18:37 Відповісти
позорника гоніть. вже таким рєшалам не місце у ******** країні. вони повинні стати вимирающи видом.
показати весь коментар
25.06.2024 18:59 Відповісти
Що там коля на Закарпатті наприхоплюван/набудував? Агов, хлопці з полонини, ватри розралювати ще не розучились? Ну, буває - вітер іскри поніс, полум'я розгорілось, усе як по класику
показати весь коментар
25.06.2024 18:59 Відповісти
Головне питання - а чи досить буде політичної волі у зеленого планктону довести ту петицію до фінального кінця? Поки виглядає ця петиція від заброньованого цирку, як черговий хайп.
показати весь коментар
25.06.2024 20:55 Відповісти
Та хоч десять ржачних піарних петицій. Закону нема. Зашпілить Гундос відосик, де побідкається про погані закони прийняті папєрєдніками, що не дозволяють йому ефективно керувати як бажає.
показати весь коментар
25.06.2024 21:11 Відповісти
В першу чергу треба гнати ішака. Не буде ішака - зникне і ця приблуда.
показати весь коментар
25.06.2024 21:46 Відповісти
 
 