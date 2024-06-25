УКР
24 406 83

Поліція встановила причетних до нападу на ексвійськового у Дніпрі за участю Тищенка. ФОТОрепортаж

Поліція встановила осіб, які причетні до катування та незаконного позбавлення волі ексвійськового Дмитра Павлова (Сина) у Дніпрі. Йдеться про інцидент, в якому фігурував народний обранець Микола Тищенко.

Про це повідомила Нацполіція, інформує Цензор.НЕТ.

Як розповіли у поліції, 20 червня на проспекті Дмитра Яворницького, що в центрі Дніпра, група чоловіків у балаклавах та камуфляжі без розпізнавальних знаків завдала потерпілому тілесні ушкодження та одягнули на нього кайданки.

Одразу після скоєння злочину правоохоронці допитали потерпілого і свідків події та встановили декількох людей, які можуть бути причетні до правопорушення. Слідчі та розшукові заходи проводились на території пʼяти областей.

Повідомляється, що одного з активних учасників подій затримали на Дніпропетровщині. За місцем проживання фігурантів поліціянти вилучили речові докази, зокрема зброю та одяг.

За фактом конфлікту поліція за процесуального керівництва Дніпропетровської обласної прокуратури розпочала два кримінальні провадження – за незаконне позбавлення волі та катування.

Також у Нацполіції додали, що в результаті опрацювання доказів "була визначена процесуальна роль у злочині народного депутата, який брав участь у подіях".

Напад на ексвійськового у Дніпрі 20 червня

Нагадаємо, 20 червня у місті Дніпро група невідомих напала на колишнього бійця спеціального підрозділу Kraken Дмитра Павлова (Син), коли той гуляв із дитиною. На кадрах видно що до цього причетна нібито охорона народного депутата Миколи Тищенка, з яким Павлов посперечався.

Згодом у Офісі генпрокурора розповіли, що за даними слідства, група осіб, перебуваючи 20 червня 2024 року у м. Дніпро, діючи за вказівкою народного депутата України та за попередньою змовою між собою, із застосуванням фізичної сили та спецзасобів протиправно позбавили волі колишнього військовослужбовця ЗСУ.

При цьому вони завдали потерпілому тілесні ушкодження та незаконно утримували протягом певного часу.

25 червня генеральний прокурор повідомив про підозру чинному народному депутату України Миколі Тищенку за фактом незаконного позбавлення волі людини (ч. 2 ст. 146 КК України). Печерський районний суд Києва обирає йому запобіжний захід.

Читайте також: Тищенко під час обшуку розбив не один, а два телефони

Автор: 

Дніпро (3355) напад (1155) Нацполіція (15438) Тищенко Микола (353)
25.06.2024 19:22
+25
Якщо це не клоунада, це дуже добре .
купка підарів напали як шакали на ветерана це посягання на честь народу
25.06.2024 19:06
+25
Так дерьмак дав дозвіл катлету покарати, видно заніс мало
показати весь коментар
25.06.2024 19:11
Якщо це не клоунада, це дуже добре .
купка підарів напали як шакали на ветерана це посягання на честь народу
25.06.2024 19:06
Вірите в казки ?)
25.06.2024 19:08
Іноді не вірю
25.06.2024 19:11
Полагаю, перфоманс нардепа-котлеты сильно подпортил ваечатление Евросоюза накануне конференции по вступлению туда Украины,отсюда и вся эта движуха прокуратуры+озабоченность Ермака.
Вопрос "чем все закончится? " - открыт.
25.06.2024 20:17
Тим самим як і завжди. Яскраві затримання, багато розмов і.... через пів року в Іспанії, чи в кацапстані.
показати весь коментар
26.06.2024 10:25
Так дерьмак дав дозвіл катлету покарати, видно заніс мало
25.06.2024 19:11
Потрібно карати всіх хто нападає і катує незаконно, незалежно на кого, на ветерана чи цивільного. В Україні має бути Закон, а не поняття і поділ за поняттями.
25.06.2024 19:30
Безумовно! Але в часи війни з підарами особливо тригерить напади угрупувань на ветеранів
25.06.2024 19:36
Не плутайте різні речі - по понятіям і по бєспрєдєлу.
26.06.2024 14:36
Був коля-котлєта, а став колян-свістулька,. через якого д'Єрмак пар спускає 😂👍
25.06.2024 19:37
Якщо б такі покарання були частіше і з реальними сроками. А карати є кого. То був б норм.
А так, це просто шоу. От коли посадять, тоді можно казати що норм.
25.06.2024 20:51
Подставных сейчас закроют... Делов то)
25.06.2024 19:06
Ану хто уважний.
Мені чомусь здається, що амбали на відео були к "койоті", а не у тому, що на фото.
25.06.2024 19:07
показати весь коментар
Та це звичайні рекетири на чолі з кольою, ну, і як же без поліції, яка в долі. Той Павлов опиниася не у тому місці і не у той час, та ще й не зручне запитання поставив. Але скільки мотузці не витись, а кінець таки буде
25.06.2024 19:12
Бажано щоб один кінець мотузки був на гілляці,а другий - на катлетиній шиї
25.06.2024 19:41
Ці вже не звичайні, бо один з депутатським мандатом ВР, а другий з ксивою поліцейського.
26.06.2024 00:08
А чого він голий і в бур'янах?
25.06.2024 19:12
Шкода квасолю й цибулю повитоптували на вгороді
25.06.2024 19:15
авжеж, невдобно вийшло - пикою в цибулю і без ста грамів 😂👍
25.06.2024 19:41
Хотів вернути все в зад і побіг ховатися там, де мама знайшла. 😊
25.06.2024 22:53
Згадаєш мої слова - адвокатами буде зроблено все щоб вивести все це як "ексцес виконавця" А "Катлєта" - "не при ділах"! Він не розумів що відбувається і навіть не здогадувався про те що його охоронець вчиняє злочин!
26.06.2024 09:43
І всє еті ублюдкі навєрна тяжело бальниє паетаму нє на вайнє ілі імєют бронь от мобілізации...
25.06.2024 19:13
І шо кумовство не допомогло? - Не вірю! скоріш за все розігрують шоу щоб відволікти нарід від серйозних проблем!
25.06.2024 19:15
Проблема не забарилася:чергове розслідування журналістів про аферу з підставними компаніями на закупівлі мінобороною фляг для ЗСУ
25.06.2024 20:37
Знову фляги? Це ж було вже! (с)
26.06.2024 10:51
То ж було при резнікові,а тепер при наступному мародері ((
26.06.2024 10:59
ТЦК не уволили???, тоже прибежали под дудочку.....
25.06.2024 19:15
А докторів хто бити буде?
25.06.2024 19:21
25.06.2024 19:22
🤣🤣🤣
25.06.2024 19:43
Ой, мамо, а мавпочка читати вміє!
25.06.2024 22:27
Навряд. Це бородате гузно сиділо в горах Кавказу, пасло овець і кіз, а букварем, якого йому дали батьки-вівцеводи, підтирав собі тухес.
26.06.2024 09:07
Попа як у Кім , доплигався. Ці ухилянти вкрай знахабніли.Тцк молодці, що таке відловлюють.👍
25.06.2024 19:24
.. посмотрите - как фронтовику руки крутят !!..
25.06.2024 19:39
Це мабуть боєць приватної військової компанії, яких у Україні сотні і які поки що мають ліцензії "охоронних компаній", надають легальні послуги охорони. А куди ще влаштуватися ще не старому, повному сил, пенсіонеру силових структур? За деякими оцінками таких бійців ПВК в тилу України близько 50 тис.
25.06.2024 20:12
На сьогодні котлета не зміг надати договір співпраці з охоронною компанією-за даними журналістів ці бики не належать офіційно до ліцензованого охоронного агенства
25.06.2024 20:40
Так це ж звичайні тітушки.Таких добіса.
25.06.2024 22:20
На відео злочину був зафіксований щонайменше один фігурант у безрукавці "Поліція" (у цивільному), який на момент вчинення злочину офіційно працював у правоохоронному органі, отримуючи заробітну платню та інше забезпечення коштом державного бюджету України.
Схоже на те, що офіційну належність тих биків до силових структур мабуть треба буде встановлювати більш ретельно. Зокрема, хто і на якпй підставі видав дозвіл на предмет, схожий на пістолет, який зображений на фото?
25.06.2024 23:28
Цей пістолет належить котлеті,він має дозвіл на зброю.А правдивість ніхто не встановить.Голова Нацполу Вигівським зашкварений в останньому відео Бігус-інфо: незаконне збагачення,торгівля пальним без ліцензії((замгенпрокурора Вербицький відсторонений-незаконне збагачення((там в структурах повна жопа,абсолютна дискредитація+скандал зі зливами інфи в НАБУ.
25.06.2024 23:53
Мабуть, в цій історії не все так просто.
25.06.2024 19:54
А хто тут ще пам'ятає подібну історію з Куніцьким, там також ексвоїн (випадково)
проходив повз колцентр,
А чому всі мовчать про реальне побиття воїна в Києві,вигулював свою собачку, у відпустці, уродами, яким не сподобалася його стрижка ....Люди, як вами легко маніпулювати....
25.06.2024 20:37
Справи відбулись майже одночасно,тільки там 17річний мажорчік,якого відпустили на підписку,в обох випадках легкі тілесні
25.06.2024 20:45
Ну як що в цій справі інкримінують катування, то в тій справі мені важко уявити, як вони спустили на легкі тілесні 😡
25.06.2024 20:59
Якби були середні,то його б не випустили,на 21.00 ця потвора вже вдома,а так поночував би пару діб в СІЗО,його адвокати легко все розрулили і під домашній арешт в теплу хатку
25.06.2024 21:20
Якби були середні,то його б не випустили,на 21.00 ця потвора вже вдома,а так поночував би пару діб в СІЗО,його адвокати легко все розрулили і під домашній арешт в теплу хатку
25.06.2024 21:28
Кот - с NEVA beach чи с крымско-меотидских болот ... Ляха муха , кацапы уже бегуть с Крыма. скоро отожмем... АААА?
26.06.2024 16:02
Голый пiрс у Ленiнградi,то не вiд АВРОРЫ.
Невский берег та й у лазнi грiЕ помiдори.
Хто це нишком у куточку калачем зкрутився?
То КИЦЯН вже валер*яни вiд пуза обпився.
А 4 раз заскочив , та й не забарився:
РОСIЯНЦI вiн в iнетi щойно уклонився.
Любi друзi то й скажiть: що вам заважаЕ
Украiну полюбити - а не басурманiв
26.06.2024 16:18
Раз на Невском берегу

случилась оказия.

Кот в чего-то наступил,

прервалась фантазия:



О еде своей насущной,

да с кусочком мяса

И какой - теперь мурлыкать:

вышибло оказией.



Его ушки - на макушке,

хвост скрутился бубликом.

И усы все вдруг обвисли,

лапками задергал он.



Лоб его прихорошился

хохолком-Авророю.

Вот что значит ловеласки

к граблям он- с любовию.

В грабли Кот с икрою ходит

погурманить с кофе.

Лишь о них сердечный вспомнит ,

одолим он комой.

А4 раз их встретит,

Lorelei заводит...ACHTUNG...

Россиянку видит бренно,

то к HELEN (шифрую) воспрянет.

Каламбурно в голове , (БуранМихальРосичПаниАкула)

мысль несется молнией:

INTEGRALы, ЛЬВIВ, krim4anin,

ALWAIS, баста: КОМА...
26.06.2024 16:22
LORELEINIC - кто встретит повесьте табличку от преданной старушки, дайте аминазину и допишите: «МЕРЗКИЙ». Або припнiть, най навкруги угорки шаруе.
26.06.2024 16:24
ЭТО КТО, ЭТО КТО,.... у компьютера сидит?

От старушки он, противный, чувства к LORELEI таит,

Это злобный старикашка реваншизмом все горит.

То весь Крым хотит отдать он- все Украину кроит.

Мерзким, злобным старикашкам в Украине места нет.

На свежи трусы сменивши, во Сибирь иди тужить.

P.S. Гарна в нас таки - слив*янка, гарнi вуйни тут - не там.

Глупе сало, що без хлiба, ним гидуе й басурман.
26.06.2024 16:27
Я з тих, кому модери *поклали* штук 40 ніків. Вибачте, це випадковий збіг.
26.06.2024 20:20
вибачте, але шо то за воїн та собака яких лупцюють 17 літні сцикуни?
26.06.2024 09:24
Вам би до лікаря звернутися, психотерапевта. Може ще допоможе, хоть якось..
26.06.2024 10:30
Варто щиро "подякувати" виборцям подібного лайна і каклєт!!!
25.06.2024 20:03
Шановний бомонд, не забудьте ст. 28 ККУ. Там весело про вчинення злочину групою осіб ...
25.06.2024 20:09
Тищенко звісно скотина і імбєцил як і всі в "слузі зеленого урода", але який мотив доколупуватися до чоловіка з коляскою і дитиною? Історія мутна..
25.06.2024 20:14
У отуївшого бидла та бандюка шукати мотиви? Я добре знаю КК та КПК, тут просто тупізм отуєвшого урОда.
25.06.2024 20:21
"Котлєта" просто "пішов по бєспрєделу" Вирішив "побикувать" на всю Україну - але "нарвався"
(До речі - другий онук Сергійовича вирішив піти стежкою брата! Готується до вступу до того ж ліцею Буде кому нашими відновленими ВМС командувать)
26.06.2024 09:55
Там все навпаки, людина з дитиною на руках, пішла з'ясовувати в екіпірованих, і озброєних людей, що вони тут роблять,
хоча поряд була дружина з коляскою.
Хтось тут з адекватних людей зробив би щось подібне ?
25.06.2024 20:42
Ну головне, що ви адекватний!
25.06.2024 22:29
Знаю,що потерпілий рік!!!перебував в полоні,дивує що Кракен не реагує на ситуацію
25.06.2024 23:57
Невже бичатня не розрахувала свої сили?
25.06.2024 20:23
На ЮТУБІ щойно зявився відос як Катлєта тренує суд та прокурорів.
25.06.2024 20:25
Зеленський і Єрмак всралися реально - запахло розправою над всією Зе владою
25.06.2024 20:32
треба
26.06.2024 00:13
Купка підорів керує країною,а клоун грає роль прєзідєнта.
25.06.2024 21:10
Не дарма ж модними у них є гейпрайди!
26.06.2024 16:56
цікавий факт:помічниця підозра Андрієвська-рідна сестра відомоі колаборанти"міс дно"губатоі андрієвькоі,зірки ТТоку
25.06.2024 21:31
* днр*підора
25.06.2024 21:32
Показуха ОПГ дєрмака і не більше.
25.06.2024 21:37
События связаны с крышеванием колл-центра в Днепре.
25.06.2024 21:51
А коли посадять тих ТЦКшникiв, що викрадали та катували людей до смертi ? Чи то таке собi ?
26.06.2024 00:21
То таке собі, бо то ж були просто звичайні люди, нікому не відомі. Хто про них згадає?
26.06.2024 11:00
Класическое ОПГ под крышей ОП. Коля в этом ремесле не новичёк , он "работал " по спицальности в 90 годах .Вот что надо знать по "партию" слуга народа , и её главного.
26.06.2024 09:47
Щось отих, вгодованих кнурів, так і НЕБАЧИЛИ, а ні у ТЦК, а ні на медкомісії, за місцем їх реєстрації!?!?
Видно рекетир тищенко(в миру-катлєта), їм забороняв це робити, тому це ще одна стаття з ККУ… В Україні 11 років війна, ОСОБЛИВИЙ ПЕРІОД, а вони порушують Закони !!
Як, точно отой єрмак з ОПУ, так принципово підібрав собі оточення, то катлєти, то джек-пот, і усі вони, з купою «невідомо де отриманих грошей» по квартирах розсованих…
Мабуть, вони, дуже хотіли задонатити їх для Захисту України, у якій їм, так ЛЕГКО і ВЕСЕЛО, красти гроші під час ВІЙНИ !!
Так це тільки у них, з оточення єрмака Оманського! А що ж тоді казати, про нього самого та його родичів і послиць??

З ким поведешся, таких грошей і «наберешся!!!

Слава Захисникам України та їх Родинам!!
26.06.2024 10:27
