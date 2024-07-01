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Тищенко почти год ходил с проверками от имени несуществующей ВСК Верховной Рады, - движение "Чесно"

Тищенко майже рік ходив із перевірками від імені неіснуючої ТСК Верховної Ради, - рух

Народный избранник Николай Тищенко сообщал о проверках различных учреждений в рамках работы временно следственной комиссии по вырубке лесов даже после прекращения ее деятельности.

Об этом говорится в материале движения "Чесно", сообщает Цензор.НЕТ.

Отмечается, что в октябре 2022 года Тищенко инициировал создание временной следственной комиссии "Нацресурс". Согласно документам, эта ВСК должна была расследовать возможные факты неэффективной деятельности Госагентств лесных и водных ресурсов и Госэкоинспекции.

В рамках деятельности упомянутой ВСК Тищенко отчитывался в соцсетях, как он проводит выездные заседания, проверяет лесхозы и расследует незаконную вырубку лесов. Для своей комиссии он даже изготовил униформу. "Чесно" отмечает, что она похожа на ту, которую носят правоохранители.

Тищенко майже рік ходив із перевірками від імені неіснуючої ТСК Верховної Ради, - рух "Чесно"

После того, как в начале мая 2023 года Верховная Рада не утвердила промежуточный отчет лесной комиссии, она прекратила свою деятельность. Несмотря на это Тищенко продолжал ездить "с проверками" в различные учреждения, прикрываясь ВСК. Об этом нардеп активно информировал в своих соцсетях.

Журналисты отмечают, что члены ВСК, предъявив удостоверение нардепа и по поручению комиссии могут беспрепятственно заходить в любые учреждения независимо от их формы собственности и режима секретности. Но Тищенко делал это уже не будучи официально членом ни одной комиссии.

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В частности, в июле 2023 года Тищенко сообщил, что вместе с Нацполицией разоблачил ботоферму в одном из киевских офисов. Парламентарий заявлял, что эту информацию он узнал якобы благодаря обращению граждан в ВСК "Нацресурс".

Также журналисты отмечают, что в течение года Тищенко регулярно писал о разоблачении коллцентров и ботоферм в разных городах Украины в рамках работы ВСК, которая прекратила свою деятельность. Кроме этого, народный избранник сообщал о проверках объектов инфраструктуры - тоже в рамках работы недействующей ВСК.

Напомним, что 25 июня Печерский райсуд столицы избрал меру пресечения нардепу Тищенко, которого подозревают в незаконном лишении свободы человека. По решению суда он должен находиться под круглосуточным домашним арестом в течение следующих 60 суток.

Что предшествовало?

20 июня в городе Днепр группа неизвестных напала на бывшего бойца специального подразделения Kraken Дмитрия Павлова (Сын), когда тот гулял с ребенком. На кадрах видно, что к этому причастна якобы охрана народного депутата Николая Тищенко, с которой Павлов поспорил.

В скандальном видео из Днепра, на котором охрана нардепа Николая Тищенко напала на бывшего военного и незаконно его удерживала, также фигурировала помощница парламентария Эвелина Андриевская.

Утром 25 июня ГБР сообщило, что нардеп Николай Тищенко был уведомлен о подозрении по факту событий в Днепре 20 июня. В ведомстве рассказали, что депутату сообщено о подозрении по факту незаконного лишения свободы потерпевшего (ч. 2 ст. 146 УК Украины).

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Автор: 

ВСК (459) ЧЕСНО (101) Тищенко Николай (337)


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Топ комментарии
+30
і ніхто нічго не знав нуну
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01.07.2024 17:38
+25
Бендер був авантюристом високої проби,з гострим розумом,інтелектом і певним почуттям справедливості.А Тищенко просто звиклий тупий рекетир третього ешелону чудом не пристрелений у дев"яності.І від того до краю обнаглівший,що в принципі приведе його на нари...
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01.07.2024 17:46
+20
Який президент така і партія
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01.07.2024 17:50
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Бендер був авантюристом високої проби,з гострим розумом,інтелектом і певним почуттям справедливості.А Тищенко просто звиклий тупий рекетир третього ешелону чудом не пристрелений у дев"яності.І від того до краю обнаглівший,що в принципі приведе його на нари...
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01.07.2024 17:46 Ответить
і ніхто нічго не знав нуну
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01.07.2024 17:38 Ответить
а адреси колценрів
йому давали тіпа
"правоохоронці-ухилянти"
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01.07.2024 17:39 Ответить
тищенко- еліта Нашої зеленої влади!
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01.07.2024 17:39 Ответить
****, Остап Бендер..
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01.07.2024 17:41 Ответить
Син лєйтенанта шмідта.
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01.07.2024 18:23 Ответить
Цікаво на скільки в нього збільшилися статки в наслідок таких перевірок? Тут треба перевірити.
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01.07.2024 17:41 Ответить
Марно перевіряти. У нього "отрицательные убытки". Будь хто з депутатів підтвердить і про себе також.
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01.07.2024 19:37 Ответить
Нічого дивного-проста вор крічал-дєржи вора...
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01.07.2024 17:43 Ответить
Коля-ревізор, ще той фокусник, йому аплодують усі іллюзіоністи світу ...73% тихо заздрять ...
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01.07.2024 17:44 Ответить
РУХ ЧЕСНО - це теж за гроші ЗАХОДУ хрін зна коли , раніше ніж НАБУ створили, здається після Помаранчевої.
МИ ЇХ ЧУЛИ КОЛИ? А САЙТ Є Й БУВ...
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01.07.2024 17:44 Ответить
соросята-наглядачі Лещі, аникорупціонята Шабуніни, часники... Рух утворився 29 жовтня 2011 року під час акції , почався з движухи "Фільтруємо парламент за 24 години"

скільки бабла вливали Україну і що? Пінчуки з Фіалами себе запропонували в співспонсори від України у соросячій та і іншо му движі .. Вакарчука потренували на Заході , ПРитулу ПРитулилиІ НУ І?
ГОЛОС безголосий, Часники замариновані, соросята зфабриковані - папа олігархату Кучма в добрі руки передав країну. То Пінчук Діму Кісєльва стажирував в Україні, то потім на мАЙДАН ПІШОВ, ТО З ЄРМАКОМ ЗАРАЗ МАРАФЕТИТЬ Й ТОЙ САМИЙ ФІАЛА...ПРО БЕНЮ ТА АХМЄТОВА ВЗГАЛІ МОВЧУ
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01.07.2024 17:56 Ответить
Тищенко бере приклад з кума - Єрмачка.
Єрмак вже котрий рік "ходить" усюди від імені неіснуючої державної установи і не маючи абсолютно ніяких прав.
І що?
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01.07.2024 17:46 Ответить
Бандюгой був бандюгой і залишився.
Мешканці Святошино, цеж ваш ізбраній?
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01.07.2024 17:48 Ответить
Який президент така і партія
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01.07.2024 17:50 Ответить
🤣👍
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01.07.2024 17:57 Ответить
Невже в Украiнi немае нi одного пенсiонера-письменника?
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01.07.2024 17:51 Ответить
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01.07.2024 17:51 Ответить
Сидить Коля на наступних зборах Єрмака зі СЛУГАМИ . Вичитує знову й знову кум кума - для наглядності. А той сидить й жорстко скрючені пальці двох рук зосередженно , червоний аж обливається потом, намагається між собою зліпити -перехрестити ті пальці... Гетьманцев підлабузник підбігає до Котлети , втішає - Коля , шо з тобою, та не хвилюйся ти так , то ж просто критика для інших показова... А Коля - та я от дві години зборів ваших ніяк не можу вирішити проблему - ЯК ОТІ ЇЖАКИ Ї... кохаються
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01.07.2024 18:11 Ответить
Нато чому ми не внато
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01.07.2024 17:54 Ответить
ха-ха )) Такий собі безграмотний Остап Бендер ! 😁 Беззаконно доїв беззаконників 😂
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01.07.2024 18:00 Ответить
Але як він крутив п'ятою точкою на камеру ...так професійно замануху накрутив на мільйони... " проказник"
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01.07.2024 18:02 Ответить
КАклєта може й не знав, шо комісія вже не працює. Він просто бабло косив.
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01.07.2024 18:03 Ответить
Зелені кадри - еліта.
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01.07.2024 18:06 Ответить
Колядував?
Чи то він у Дніпрі тих дубів ЗЕлених захищав, що у місцевій адміністрації кормляться?
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01.07.2024 18:10 Ответить
і ніхто нічого не зробить, коляну каклєтє!
бо кум, це святе!
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01.07.2024 18:11 Ответить
Помічниця народного депутата України Миколи Тищенка, який нещодавно потрапив у скандал через конфлікт у Дніпрі, Евеліна Андрієвська перебуває в базі Миротворець.
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01.07.2024 18:13 Ответить
То вона агент Буданова під прикриттям, чи він так підробляє, фоткаючись з бажаючими?
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01.07.2024 19:15 Ответить
Зелений шуцман Котлета інспектував водні і лісові ресурси з мовчазної згоди заводчика скумбрії- Янетряпки і головного лісника-Козиря.
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01.07.2024 18:17 Ответить
...катлєта є символом нашої влади.
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01.07.2024 18:18 Ответить
он жє сімвол- хто ж его посадіт
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01.07.2024 18:30 Ответить
Черговий друг зеленського, який викликає ревнощі, навіть, у єрмака.
Позеленівша котлета - явна ознака отруєння влади!
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01.07.2024 18:35 Ответить
Коротше: займався тим, що найкраще у нього получалось ще змолоду. )
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01.07.2024 19:06 Ответить
Простіше кажучи, займався рекетом - робив те, що вміє робити найкраще. Тут на радіо НВ хтось засумнівався, що він далекий від криміналу, бо щоб обходити закони треба мати клепки в голові. А які клепки треба мати для рекетирства? Та ніяких: прийшов - відібрав, не віддають - в пику. І відбирав у тих же таки бандюків з колцентрів - хто з них поліцію викликатиме? Ще й київського дружбана-поліціянта з собою притяг, для видимості законності. Та ну на, яка тск?
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01.07.2024 19:12 Ответить
А жаль. Недоробив таки він їх разом. Чи недообслужив...
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01.07.2024 19:14 Ответить
І що? Котлета хоч реальний депутат. Я чув є чувак, який завгосп якогось офісу, але виступає як Віце-Президент України, і всі згодні, і в божевільню ніхто не звертається.
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01.07.2024 19:53 Ответить
Чел , Коля-Котлета не ходил, он только ездил , вы забываете главного , заливая баки под завязку свои эконом класс 5-литровые моторы , за деньги государства .. И не нужно включать невидимый мороз что ни кто этого не знал. Там все котлеты...
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01.07.2024 19:57 Ответить
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01.07.2024 19:58 Ответить
Что можно сказать....
Да вся "власть" это нелигитимна изначально а теперь и просрочена еще!
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01.07.2024 21:02 Ответить
від імені неіснуючого президента - "Чесно" не хоче написати?
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01.07.2024 21:33 Ответить
Читаю "народний обранець Тищенко". Ну й народ!
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01.07.2024 21:41 Ответить
Коли твій електорат зебіли, то це нормально
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01.07.2024 22:08 Ответить
А під яку статтю підпадають ці дії? Зловживання службовим становищем? Перевищення повноважень? Шахрайство? Узурпація влади?
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01.07.2024 22:26 Ответить
От не знаю... Чи то лише мені хочеться взяти дебелого дрючка і приголубити ним від чистого серця цю істоту разів двадцять?..
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02.07.2024 01:17 Ответить
 
 