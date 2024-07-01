Тищенко почти год ходил с проверками от имени несуществующей ВСК Верховной Рады, - движение "Чесно"

Народный избранник Николай Тищенко сообщал о проверках различных учреждений в рамках работы временно следственной комиссии по вырубке лесов даже после прекращения ее деятельности.

Об этом говорится в материале движения "Чесно", сообщает Цензор.НЕТ.

Отмечается, что в октябре 2022 года Тищенко инициировал создание временной следственной комиссии "Нацресурс". Согласно документам, эта ВСК должна была расследовать возможные факты неэффективной деятельности Госагентств лесных и водных ресурсов и Госэкоинспекции.

В рамках деятельности упомянутой ВСК Тищенко отчитывался в соцсетях, как он проводит выездные заседания, проверяет лесхозы и расследует незаконную вырубку лесов. Для своей комиссии он даже изготовил униформу. "Чесно" отмечает, что она похожа на ту, которую носят правоохранители.

После того, как в начале мая 2023 года Верховная Рада не утвердила промежуточный отчет лесной комиссии, она прекратила свою деятельность. Несмотря на это Тищенко продолжал ездить "с проверками" в различные учреждения, прикрываясь ВСК. Об этом нардеп активно информировал в своих соцсетях.

Журналисты отмечают, что члены ВСК, предъявив удостоверение нардепа и по поручению комиссии могут беспрепятственно заходить в любые учреждения независимо от их формы собственности и режима секретности. Но Тищенко делал это уже не будучи официально членом ни одной комиссии.

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В частности, в июле 2023 года Тищенко сообщил, что вместе с Нацполицией разоблачил ботоферму в одном из киевских офисов. Парламентарий заявлял, что эту информацию он узнал якобы благодаря обращению граждан в ВСК "Нацресурс".

Также журналисты отмечают, что в течение года Тищенко регулярно писал о разоблачении коллцентров и ботоферм в разных городах Украины в рамках работы ВСК, которая прекратила свою деятельность. Кроме этого, народный избранник сообщал о проверках объектов инфраструктуры - тоже в рамках работы недействующей ВСК.

Напомним, что 25 июня Печерский райсуд столицы избрал меру пресечения нардепу Тищенко, которого подозревают в незаконном лишении свободы человека. По решению суда он должен находиться под круглосуточным домашним арестом в течение следующих 60 суток.

Что предшествовало?

20 июня в городе Днепр группа неизвестных напала на бывшего бойца специального подразделения Kraken Дмитрия Павлова (Сын), когда тот гулял с ребенком. На кадрах видно, что к этому причастна якобы охрана народного депутата Николая Тищенко, с которой Павлов поспорил.

В скандальном видео из Днепра, на котором охрана нардепа Николая Тищенко напала на бывшего военного и незаконно его удерживала, также фигурировала помощница парламентария Эвелина Андриевская.

Утром 25 июня ГБР сообщило, что нардеп Николай Тищенко был уведомлен о подозрении по факту событий в Днепре 20 июня. В ведомстве рассказали, что депутату сообщено о подозрении по факту незаконного лишения свободы потерпевшего (ч. 2 ст. 146 УК Украины).

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