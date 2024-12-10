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США впервые успешно перехватили баллистическую ракету средней дальности, - Пентагон

США вперше провели успішне перехоплення балістичної ракети середньої дальності

Соединенные Штаты впервые в истории осуществили успешный перехват баллистической ракеты средней дальности во время испытаний вблизи побережья острова Гуам. Цель была перехвачена ракетой Standard Missile-3 Block IIA.

Об этом заявил Пентагон, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на агентство Reuters.

Отмечается, что это первый успешный перехват баллистической ракеты средней дальности, который осуществило Агентство противоракетной обороны США. Испытания проходили у берегов острова Гуам, что находится в западной части Тихого океана.

Гуам является стратегическим военным форпостом, расположенным ближе к Китаю, чем к Гавайским островам. Он играет решающую роль в поддержании американского присутствия в регионе и сдерживании потенциальных противников.

Читайте также: Делегации США и Британии обсудили войну в Украине, - Пентагон

Отмечается, что во время испытания система Aegis Guam, интегрированная с новым радаром AN/TPY-6 и вертикальной пусковой установкой, осуществила пуск ракеты Standard Missile-3 Block IIA.

Ракета, произведенная компанией RTX Corp (RTX.N), успешно перехватила запущенную с воздуха цель - баллистическую ракету средней дальности у побережья возле базы ВВС Андерсен.

Директор Агентства противоракетной обороны США генерал-лейтенант Хит Коллинз назвал это испытание "огромными коллективными усилиями", подчеркнув его важность для проверки совместной архитектуры отслеживания и интегрированных сил и средств противовоздушной и противоракетной обороны Гуама.

Смотрите также: США провели испытание межконтинентальной баллистической ракеты Minuteman III. ФОТО

Автор: 

испытания (378) Пентагон (1451) США (26564) баллистические ракеты (375)


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Топ комментарии
+12
"Держдеп наполягає на мобілізації з 18" - черговий "фактчекінґ епік фейл".
--
І знов українські пабліки успішно підхопили ворожу інформаційно-психологічну спецоперацію: хайп із заголовками "У випадку зниження віку мобілізації до 18 років новобранців буде повністю екіпіровано і треновано - Держдеп".

По факту спікер Держдепу Метью Міллер обмежився загальною фразою: "Якщо вони [уряд України] забезпечують додаткові сили для боротьби, то ми і наші союзники готові озброїти ці сили і тренувати ці сили для вступу у війну". Ні слова ні про 18 років, ні взагалі про вік мобілізації. Тільки про "додаткові сили".

Про "18 років" заголовки запустили російські пабліки. При тому цитату Міллера вони подають вірно. Заяву про "18 років" винесено або в заголовок, або в репліки від редакції/ автора, іноді навіть з посиланням на нібито слова Міллера - так, щоб читач однозначно вирішив, що це теж точна цитата.

Але для того, щоб впіймати ворога на брехні, треба було прослухати майже 2 години брифінгу Міллера (або зловити ті 40 секунд питання і відповіді про мобілізацію в Україні - бо брифінг в основному був присвячений подіям в Сирії). Хто би тим займався...

Чи не першим заголовок про 18 років підхопив Pravda-News з посиланням на ворожий ТГ-канал "Intel Slava Z". Інші посилались на такий же ворожий "NewsFront". Старанно розігнала хвилю "Страна"/"Политика Страны". Долучились і інші помалу.

Фактично, The Kyiv Independent єдині, хто не спокусився хайпом і подав новину точно.

Знов та сама проблема: ніхто не хоче втрачати час, перевіряючи першоджерело. Навіть якщо заява дійсно серйозна за можливими наслідками.

15.4KviewsОлексій Голобуцький, https://t.me/allgolobutsky/29954?single Dec 10 at 01:37
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10.12.2024 18:54
+7
Таким чином зеленський, який тіпа відповідав американцям про те, що не погодиться на їхню пропозицію зниження призовного віку до 18 років, грає з кацапським ІПСО в одну кожану флєйту дудку. Нікагда такова нє било і вот апять. Владімір Ссанич вже й не криється, що працює на москалоту.
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10.12.2024 19:30
+3
Орєшніку привіт
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10.12.2024 18:53
Комментировать
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Орєшніку привіт
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10.12.2024 18:53 Ответить
Ріторика Заходу показала хіба що здивування від відсутності будь-яких уражень цим скворєшніком і зза цього деякий час вони не могли збагнути, що рашка цим недолугим пуком хотіла сказати)
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10.12.2024 19:37 Ответить
Шо там гуглити, є супутникові знимки до і після. Різницю шукали всім Заходом декілька днів в так не знайшли.
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10.12.2024 19:50 Ответить
Це пошкодження від декількох років постійних обстрілів, киця. Москалі туди три роки поспіль іскандери всерають, хоч там давно тільки в підземних цехах робота. Навіть по прохідної від відчаю лупили.
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10.12.2024 20:11 Ответить
Козломордый, а ваши пишут что эта фоточка - фейк. Как так?
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10.12.2024 21:07 Ответить
Похибка влучання одного "мєча", як ви висловились, плюс-мінус футбольний стадіон.
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10.12.2024 19:52 Ответить
пардон, 1-5 футбольних стадіонів
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10.12.2024 19:53 Ответить
Це нічим не відрізняється від терору іскандерами, крім того, що скворєшніка три ракети.
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10.12.2024 20:09 Ответить
З точки зору ПРО - жодної різниці з 8 іскандерами нема, крім швидкості. ПУ ніхто не знищує, знищують боєголовку на фінальній траєкторії. Рубєж середньої дальності, тому його боєголовки дійсно швидші, ніж у Іскандера, але як бачимо - Thaad таку швидкість клоцає, як горішки.
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10.12.2024 20:18 Ответить
А більшість цехів Південмаша взагалі підземні...
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10.12.2024 19:54 Ответить
прожала в спам, прожміть і ви
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10.12.2024 20:12 Ответить
Киця, ти ж розумієш, що коли ти застосовуєш до звичайних дописувачів цензору термін "адмін-ресурс", то автоматично визнаєш наше народовладдя? кнопка "спам" працює автоматично по досягненню граничної кількості голосів "втопку автора"
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10.12.2024 20:22 Ответить
Оппоненту? Ты думаешь ты будешь вечно здесь разносить кацапскую пропаганду? Я на тебя подписан давно сравнительно и не увидел ещё ни одного лайка или высера который не разгонял бы кремлёвские и общие анти-украинские нарративы.

Другое дело что я не думаю что ты " настоящий" кацап , ты наш подкацапник с украинским паспортом сидящий в Болгарии скорее всего. Давно выехал? Как устроился?
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10.12.2024 21:43 Ответить
Ці мʼячі не мають жодного сенсу в безʼядерному виконанні, в них circuit error probability плюс-мінус півкилометра туди-сюди. Називається це multiple independently targetable reentry vehicle (MIRV) є у кожної ядерної країни, крім півнячої кореї і Пакистану.
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10.12.2024 19:43 Ответить
"Держдеп наполягає на мобілізації з 18" - черговий "фактчекінґ епік фейл".
--
І знов українські пабліки успішно підхопили ворожу інформаційно-психологічну спецоперацію: хайп із заголовками "У випадку зниження віку мобілізації до 18 років новобранців буде повністю екіпіровано і треновано - Держдеп".

По факту спікер Держдепу Метью Міллер обмежився загальною фразою: "Якщо вони [уряд України] забезпечують додаткові сили для боротьби, то ми і наші союзники готові озброїти ці сили і тренувати ці сили для вступу у війну". Ні слова ні про 18 років, ні взагалі про вік мобілізації. Тільки про "додаткові сили".

Про "18 років" заголовки запустили російські пабліки. При тому цитату Міллера вони подають вірно. Заяву про "18 років" винесено або в заголовок, або в репліки від редакції/ автора, іноді навіть з посиланням на нібито слова Міллера - так, щоб читач однозначно вирішив, що це теж точна цитата.

Але для того, щоб впіймати ворога на брехні, треба було прослухати майже 2 години брифінгу Міллера (або зловити ті 40 секунд питання і відповіді про мобілізацію в Україні - бо брифінг в основному був присвячений подіям в Сирії). Хто би тим займався...

Чи не першим заголовок про 18 років підхопив Pravda-News з посиланням на ворожий ТГ-канал "Intel Slava Z". Інші посилались на такий же ворожий "NewsFront". Старанно розігнала хвилю "Страна"/"Политика Страны". Долучились і інші помалу.

Фактично, The Kyiv Independent єдині, хто не спокусився хайпом і подав новину точно.

Знов та сама проблема: ніхто не хоче втрачати час, перевіряючи першоджерело. Навіть якщо заява дійсно серйозна за можливими наслідками.

15.4KviewsОлексій Голобуцький, https://t.me/allgolobutsky/29954?single Dec 10 at 01:37
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10.12.2024 18:54 Ответить
Будем виправляти чи "какая разніца"?
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10.12.2024 18:58 Ответить
Так давай починай... Чи ти тільки *********??
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10.12.2024 19:07 Ответить
Таким чином зеленський, який тіпа відповідав американцям про те, що не погодиться на їхню пропозицію зниження призовного віку до 18 років, грає з кацапським ІПСО в одну кожану флєйту дудку. Нікагда такова нє било і вот апять. Владімір Ссанич вже й не криється, що працює на москалоту.
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10.12.2024 19:30 Ответить
Так ''Патріот'' перехоплює ''балістику''. ЗСУ це довело
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10.12.2024 18:56 Ответить
Балістика вона сильно різна буває. Чим більше відстань її прольоту, тим довше вона розганяється в космосі без спротиву повітря і тим швидше летить в кінцевій траєкторії. Міжконтинентальна балістика з 1960х років літає з гіперзвуковою швидкістю 22-24 Махів, всякі кинжали 5Махів, іскандери 8 Махів, скворєшнік шось типу 12 Махів.
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10.12.2024 19:48 Ответить
Ти нерозумієш про що йде мова.
Це ураження ракети середньої і великої дальності відбувається на відрізку розгону на висотах 150- 200 км. Петріот не працює на цих дальностях і висотах.
Петріот буде працювати потім, після відділення 6-8-10 боєголовок, коли останні увійдуть у нижні шари атмосфери і зменшать швидкість до 2,5- 3,5 МАХа.
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11.12.2024 00:15 Ответить
система Іджис вперше перехопила балістичну ракету середньої дальності ще в далекому 2011 році.
для чого ця "новина"? чи нинішні керманичі пентагону прогуляли ті випробування?
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10.12.2024 19:05 Ответить
Terminal High Altitude Area Defense (THAAD) - американська система протиракетної оборони, призначена для перехоплення та знищення балістичних ракет малої, та середньої дальності в їх кінцевій фазі (зниження або повторне входження). THAAD був розгорнутий в Об'єднаних Арабських Еміратах, Ізраїлі, Румунії та Південній Кореї.

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10.12.2024 19:11 Ответить
13 жовтня 2024 року Байден доручив міністру оборони Ллойду Остіну санкціонувати розгортання батареї THAAD в Ізраїлі, щоб «допомогти зміцнити протиповітряну оборону Ізраїлю після безпрецедентних атак Ірану на Ізраїль 13 квітня та знову 1 жовтня«.
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10.12.2024 19:14 Ответить
ну ми ж не євреї. Нам того ніхто не дасть
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10.12.2024 23:39 Ответить
Це та, яка вперше в світі в бою збила балістичну ракету щє до Петріотів, киця.

https://www.twz.com/43976/thaad-missile-defense-system-made-its-first-kill-defending-the-uae-during-houthi-attack
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10.12.2024 19:58 Ответить
До речі, з петріотами вийшов обосрамс у москалів - їм навіть злили позиції в Жулянах, а усе одне пробити жодною ракетою не можуть 😁
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10.12.2024 20:00 Ответить
Потрібно уточнити - вперше від розвалу совка.🙂
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10.12.2024 19:44 Ответить
У Китаю таких ракет сотні.
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10.12.2024 19:57 Ответить
"air-launched Medium Range Ballistic Missile target"

И никаких подробностей про эту цель. Это какая-то американская ракета или...?
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11.12.2024 07:58 Ответить
 
 