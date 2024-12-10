США впервые успешно перехватили баллистическую ракету средней дальности, - Пентагон
Соединенные Штаты впервые в истории осуществили успешный перехват баллистической ракеты средней дальности во время испытаний вблизи побережья острова Гуам. Цель была перехвачена ракетой Standard Missile-3 Block IIA.
Об этом заявил Пентагон, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на агентство Reuters.
Отмечается, что это первый успешный перехват баллистической ракеты средней дальности, который осуществило Агентство противоракетной обороны США. Испытания проходили у берегов острова Гуам, что находится в западной части Тихого океана.
Гуам является стратегическим военным форпостом, расположенным ближе к Китаю, чем к Гавайским островам. Он играет решающую роль в поддержании американского присутствия в регионе и сдерживании потенциальных противников.
Отмечается, что во время испытания система Aegis Guam, интегрированная с новым радаром AN/TPY-6 и вертикальной пусковой установкой, осуществила пуск ракеты Standard Missile-3 Block IIA.
Ракета, произведенная компанией RTX Corp (RTX.N), успешно перехватила запущенную с воздуха цель - баллистическую ракету средней дальности у побережья возле базы ВВС Андерсен.
Директор Агентства противоракетной обороны США генерал-лейтенант Хит Коллинз назвал это испытание "огромными коллективными усилиями", подчеркнув его важность для проверки совместной архитектуры отслеживания и интегрированных сил и средств противовоздушной и противоракетной обороны Гуама.
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Другое дело что я не думаю что ты " настоящий" кацап , ты наш подкацапник с украинским паспортом сидящий в Болгарии скорее всего. Давно выехал? Как устроился?
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І знов українські пабліки успішно підхопили ворожу інформаційно-психологічну спецоперацію: хайп із заголовками "У випадку зниження віку мобілізації до 18 років новобранців буде повністю екіпіровано і треновано - Держдеп".
По факту спікер Держдепу Метью Міллер обмежився загальною фразою: "Якщо вони [уряд України] забезпечують додаткові сили для боротьби, то ми і наші союзники готові озброїти ці сили і тренувати ці сили для вступу у війну". Ні слова ні про 18 років, ні взагалі про вік мобілізації. Тільки про "додаткові сили".
Про "18 років" заголовки запустили російські пабліки. При тому цитату Міллера вони подають вірно. Заяву про "18 років" винесено або в заголовок, або в репліки від редакції/ автора, іноді навіть з посиланням на нібито слова Міллера - так, щоб читач однозначно вирішив, що це теж точна цитата.
Але для того, щоб впіймати ворога на брехні, треба було прослухати майже 2 години брифінгу Міллера (або зловити ті 40 секунд питання і відповіді про мобілізацію в Україні - бо брифінг в основному був присвячений подіям в Сирії). Хто би тим займався...
Чи не першим заголовок про 18 років підхопив Pravda-News з посиланням на ворожий ТГ-канал "Intel Slava Z". Інші посилались на такий же ворожий "NewsFront". Старанно розігнала хвилю "Страна"/"Политика Страны". Долучились і інші помалу.
Фактично, The Kyiv Independent єдині, хто не спокусився хайпом і подав новину точно.
Знов та сама проблема: ніхто не хоче втрачати час, перевіряючи першоджерело. Навіть якщо заява дійсно серйозна за можливими наслідками.
15.4KviewsОлексій Голобуцький, https://t.me/allgolobutsky/29954?single Dec 10 at 01:37
кожану флєйтудудку. Нікагда такова нє било і вот апять. Владімір Ссанич вже й не криється, що працює на москалоту.
Це ураження ракети середньої і великої дальності відбувається на відрізку розгону на висотах 150- 200 км. Петріот не працює на цих дальностях і висотах.
Петріот буде працювати потім, після відділення 6-8-10 боєголовок, коли останні увійдуть у нижні шари атмосфери і зменшать швидкість до 2,5- 3,5 МАХа.
для чого ця "новина"? чи нинішні керманичі пентагону прогуляли ті випробування?
https://www.twz.com/43976/thaad-missile-defense-system-made-its-first-kill-defending-the-uae-during-houthi-attack
И никаких подробностей про эту цель. Это какая-то американская ракета или...?