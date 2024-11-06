США провели испытание межконтинентальной баллистической ракеты Minuteman III. ФОТО
Во время президентских выборов Соединенные Штаты провели испытания межконтинентальной баллистической ракеты Minuteman III.
Об этом сообщило Командование глобальных ударов Воздушных сил США, информирует Цензор.НЕТ.
Так, 5 ноября в 23:01 по тихоокеанскому времени с авиабазы в Калифорнии запустили невооруженную межконтинентальную баллистическую ракету Minuteman III.
"Этот испытательный запуск является частью рутинных и периодических мероприятий, призванных продемонстрировать, что ядерные силы сдерживания Соединенных Штатов являются безопасными, надежными и эффективными для сдерживания угроз XXI века и успокоения наших союзников", - говорится в сообщении.
В командовании отметили, что такие испытания происходили уже более 300 раз и не являются результатом текущих мировых событий.
Носитель межконтинентальной баллистической ракеты преодолел около 4200 миль (более 6,7 тыс. км) до испытательного полигона противоракетной обороны имени Рональда Рейгана, расположенного на Маршалловых островах.
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Перевірено.
Піззьож.
Як щодо іншого у їх заяві не знаю.
Чтобы не подумали.
https://www.tagesschau.de/ausland/uswahl/uswahl-trump-project2025-100.html
Хто не знає німецьку може в андроїді через вбудований гугл перекладач почитати.
Оце був би крок, який безболісно для світу припинив би цю війну і купірував би решту терористичних бажань для декого