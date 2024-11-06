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США провели испытание межконтинентальной баллистической ракеты Minuteman III. ФОТО

Во время президентских выборов Соединенные Штаты провели испытания межконтинентальной баллистической ракеты Minuteman III.

Об этом сообщило Командование глобальных ударов Воздушных сил США, информирует Цензор.НЕТ.

Так, 5 ноября в 23:01 по тихоокеанскому времени с авиабазы в Калифорнии запустили невооруженную межконтинентальную баллистическую ракету Minuteman III.

США випробували міжконтинентальну балістичну ракету Minuteman III
США випробували міжконтинентальну балістичну ракету Minuteman III

"Этот испытательный запуск является частью рутинных и периодических мероприятий, призванных продемонстрировать, что ядерные силы сдерживания Соединенных Штатов являются безопасными, надежными и эффективными для сдерживания угроз XXI века и успокоения наших союзников", - говорится в сообщении.

В командовании отметили, что такие испытания происходили уже более 300 раз и не являются результатом текущих мировых событий.

Носитель межконтинентальной баллистической ракеты преодолел около 4200 миль (более 6,7 тыс. км) до испытательного полигона противоракетной обороны имени Рональда Рейгана, расположенного на Маршалловых островах.

Также читайте: КНДР запустила межконтинентальную баллистическую ракету в сторону Японского моря

Автор: 

испытания (380) США (27336) баллистические ракеты (424)


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Топ комментарии
+7
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06.11.2024 16:48 Ответить
+5
А в Плесецьку і ракета, і пускова шахта наказали довго жити ...

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06.11.2024 16:42 Ответить
+4
Про рутинні заходи все правильно. Такі запуски ракет спонтанно не проводять.
Як щодо іншого у їх заяві не знаю.
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06.11.2024 16:07 Ответить
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схоже, що до вступу бариги на посаду, можуть відбутися і незворотні зміни де інде.
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06.11.2024 15:57 Ответить
Це не заслуга нового президента США. Такі випробування проходять за затвердженим набагато раніше графіком.
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06.11.2024 16:02 Ответить
Цей випробувальний запуск є частиною рутинних і періодичних заходів, покликаних продемонструвати, що ядерні сили стримування Сполучених Штатів є безпечними, надійними і ефективними для стримування загроз XXI століття і заспокоєння наших союзників

Перевірено.
Піззьож.
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06.11.2024 16:03 Ответить
Про рутинні заходи все правильно. Такі запуски ракет спонтанно не проводять.
Як щодо іншого у їх заяві не знаю.
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06.11.2024 16:07 Ответить
Общая практика предупреждают всех союзников, а главное противников.
Чтобы не подумали.
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06.11.2024 16:19 Ответить
Байден ескаліруєт.
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06.11.2024 16:10 Ответить
Трамп хоче підім'яти всю владу в США під себе. В руки журналістів попав документ Projekt 2025 на 882 сторінках з планами.

https://www.tagesschau.de/ausland/uswahl/uswahl-trump-project2025-100.html

Хто не знає німецьку може в андроїді через вбудований гугл перекладач почитати.
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06.11.2024 16:26 Ответить
а хіба Трамп пише німецькою свої плани?
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07.11.2024 18:12 Ответить
Страж мира ***,под слегка заржавевшими хозяевами.
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06.11.2024 16:31 Ответить
А в Плесецьку і ракета, і пускова шахта наказали довго жити ...

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06.11.2024 16:42 Ответить
Одна надія на мощі "святої матрони" ...
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06.11.2024 16:46 Ответить
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06.11.2024 16:48 Ответить
Коли були вибори в Штатах, у Москві була глибока ніч. Чому б не вгатити болванкою по центру Червоної Площі? Це і була б відповідь Штатів на війну в Україні. "Якісь російські ППО щось там повтручались у натівські випробування". Ніхто не загинув? Так. Дупка у цапів жим-жим? Так. Навіть можна було б дати цапам компенсацію за ремонт бруківки. Найняти якусь російську строй фірму і за ціною не нового Форда вони б за добу впорались. Але цілий день цей Мінітмент стирчав би, як penis посередині моцькви(бруківка для ремонту має бути жовта і блакитна. Іншої не було )

Оце був би крок, який безболісно для світу припинив би цю війну і купірував би решту терористичних бажань для декого
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06.11.2024 17:40 Ответить
болванка в Дубаях відсиджується, і чекає коли вибори в Україні почнуться, щоб вищати з кожної праски про все пропало.
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07.11.2024 18:15 Ответить
але можна вОну х..лу подарувати, може азовців віддасть, вОна всеодно нікому не потрібна, а азовці герої.
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07.11.2024 18:16 Ответить
 
 