США провели випробування міжконтинентальної балістичної ракети Minuteman III. ФОТО
Під час президентських виборів Сполучені Штати провели випробування міжконтинентальної балістичної ракети Minuteman III.
Про це повідомило Командування глобальних ударів Повітряних сил США, інформує Цензор.НЕТ.
Так, 5 листопада о 23:01 за тихоокеанським часом з авіабази у Каліфорнії запустили неозброєну міжконтинентальну балістичну ракету Minuteman III.
"Цей випробувальний запуск є частиною рутинних і періодичних заходів, покликаних продемонструвати, що ядерні сили стримування Сполучених Штатів є безпечними, надійними і ефективними для стримування загроз XXI століття і заспокоєння наших союзників", - йдеться в повідомленні.
У командуванні наголосили, що такі випробування відбувалися вже понад 300 разів та не є результатом поточних світових подій.
Носій міжконтинентальної балістичної ракети подолав близько 4200 миль (понад 6,7 тис. км) до випробувального полігону протиракетної оборони імені Рональда Рейгана, розташованого на Маршаллових островах.
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Піззьож.
Як щодо іншого у їх заяві не знаю.
Чтобы не подумали.
https://www.tagesschau.de/ausland/uswahl/uswahl-trump-project2025-100.html
Хто не знає німецьку може в андроїді через вбудований гугл перекладач почитати.
Оце був би крок, який безболісно для світу припинив би цю війну і купірував би решту терористичних бажань для декого