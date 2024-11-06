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США провели випробування міжконтинентальної балістичної ракети Minuteman III. ФОТО

Під час президентських виборів Сполучені Штати провели випробування міжконтинентальної балістичної ракети Minuteman III.

Про це повідомило Командування глобальних ударів Повітряних сил США, інформує Цензор.НЕТ.

Так, 5 листопада о 23:01 за тихоокеанським часом з авіабази у Каліфорнії запустили неозброєну міжконтинентальну балістичну ракету Minuteman III.

США випробували міжконтинентальну балістичну ракету Minuteman III
США випробували міжконтинентальну балістичну ракету Minuteman III

"Цей випробувальний запуск є частиною рутинних і періодичних заходів, покликаних продемонструвати, що ядерні сили стримування Сполучених Штатів є безпечними, надійними і ефективними для стримування загроз XXI століття і заспокоєння наших союзників", - йдеться в повідомленні.

У командуванні наголосили, що такі випробування відбувалися вже понад 300 разів та не є результатом поточних світових подій.

Носій міжконтинентальної балістичної ракети подолав близько 4200 миль (понад 6,7 тис. км) до випробувального полігону протиракетної оборони імені Рональда Рейгана, розташованого на Маршаллових островах.

Також читайте: КНДР запустила міжконтинентальну балістичну ракету в бік Японського моря

Автор: 

випробування (404) США (23607) балістичні ракети (454)


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Топ коментарі
+7
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06.11.2024 16:48 Відповісти
+5
А в Плесецьку і ракета, і пускова шахта наказали довго жити ...

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06.11.2024 16:42 Відповісти
+4
Про рутинні заходи все правильно. Такі запуски ракет спонтанно не проводять.
Як щодо іншого у їх заяві не знаю.
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06.11.2024 16:07 Відповісти
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схоже, що до вступу бариги на посаду, можуть відбутися і незворотні зміни де інде.
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06.11.2024 15:57 Відповісти
Це не заслуга нового президента США. Такі випробування проходять за затвердженим набагато раніше графіком.
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06.11.2024 16:02 Відповісти
Цей випробувальний запуск є частиною рутинних і періодичних заходів, покликаних продемонструвати, що ядерні сили стримування Сполучених Штатів є безпечними, надійними і ефективними для стримування загроз XXI століття і заспокоєння наших союзників

Перевірено.
Піззьож.
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06.11.2024 16:03 Відповісти
Про рутинні заходи все правильно. Такі запуски ракет спонтанно не проводять.
Як щодо іншого у їх заяві не знаю.
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06.11.2024 16:07 Відповісти
Общая практика предупреждают всех союзников, а главное противников.
Чтобы не подумали.
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06.11.2024 16:19 Відповісти
Байден ескаліруєт.
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06.11.2024 16:10 Відповісти
Трамп хоче підім'яти всю владу в США під себе. В руки журналістів попав документ Projekt 2025 на 882 сторінках з планами.

https://www.tagesschau.de/ausland/uswahl/uswahl-trump-project2025-100.html

Хто не знає німецьку може в андроїді через вбудований гугл перекладач почитати.
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06.11.2024 16:26 Відповісти
а хіба Трамп пише німецькою свої плани?
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07.11.2024 18:12 Відповісти
Страж мира ***,под слегка заржавевшими хозяевами.
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06.11.2024 16:31 Відповісти
А в Плесецьку і ракета, і пускова шахта наказали довго жити ...

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06.11.2024 16:42 Відповісти
Одна надія на мощі "святої матрони" ...
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06.11.2024 16:46 Відповісти
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06.11.2024 16:48 Відповісти
Коли були вибори в Штатах, у Москві була глибока ніч. Чому б не вгатити болванкою по центру Червоної Площі? Це і була б відповідь Штатів на війну в Україні. "Якісь російські ППО щось там повтручались у натівські випробування". Ніхто не загинув? Так. Дупка у цапів жим-жим? Так. Навіть можна було б дати цапам компенсацію за ремонт бруківки. Найняти якусь російську строй фірму і за ціною не нового Форда вони б за добу впорались. Але цілий день цей Мінітмент стирчав би, як penis посередині моцькви(бруківка для ремонту має бути жовта і блакитна. Іншої не було )

Оце був би крок, який безболісно для світу припинив би цю війну і купірував би решту терористичних бажань для декого
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06.11.2024 17:40 Відповісти
болванка в Дубаях відсиджується, і чекає коли вибори в Україні почнуться, щоб вищати з кожної праски про все пропало.
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07.11.2024 18:15 Відповісти
але можна вОну х..лу подарувати, може азовців віддасть, вОна всеодно нікому не потрібна, а азовці герої.
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07.11.2024 18:16 Відповісти
 
 