Громада Луцка отправила 25 квадрокоптеров Mavic подразделениям ВСУ на Покровское и Торецкое направления

Громада Луцка отправила в подразделения, которые воюют на Покровском и Торецком направлениях, 25 квадрокоптеров Mavic.

Об этом сообщил городской голова Луцка Игорь Полищук, информирует Цензор.НЕТ.

"Для 32-й ОМБр и 155-й ОМБр на одно из самых сложных на сегодня Покровское направление отправили 15 штук DJI Mavic 3 Pro.

Также для мотопехотного батальона 100-й ОМБр на Торецкое направление отправлено девять квадрокоптеров DJI Mavic 3 Pro и один квадрокоптер DJI Mavic 3Т", - написал мэр Луцка в фейсбуке.

Напоминаем, ранее главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов сообщил о недостатке дронов у пехоты на Покровском направлении и призвал к срочной помощи подразделениям.

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