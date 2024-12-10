РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9368 посетителей онлайн
Новости
467 4

Громада Луцка отправила 25 квадрокоптеров Mavic подразделениям ВСУ на Покровское и Торецкое направления

Громада Луцка отправила в подразделения, которые воюют на Покровском и Торецком направлениях, 25 квадрокоптеров Mavic.

Об этом сообщил городской голова Луцка Игорь Полищук, информирует Цензор.НЕТ.

дрони від громади Луцька на Покровський напрямок

"Для 32-й ОМБр и 155-й ОМБр на одно из самых сложных на сегодня Покровское направление отправили 15 штук DJI Mavic 3 Pro.

Также для мотопехотного батальона 100-й ОМБр на Торецкое направление отправлено девять квадрокоптеров DJI Mavic 3 Pro и один квадрокоптер DJI Mavic 3Т", - написал мэр Луцка в фейсбуке.

Напоминаем, ранее главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов сообщил о недостатке дронов у пехоты на Покровском направлении и призвал к срочной помощи подразделениям.

мер Луцька про передачу коптерів до ЗСУ

Читайте также: Генералы не понимают возможностей подразделений и не ориентируются в ситуации на линии столкновения, - комбат "Вовків Да Вінчі" Филимонов о Покровском направлении

Автор: 

Луцк (583) дроны (3887) Покровск (586)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
На Амазоне в США они от 1.200 до 3.900 .долларов. Интересно какой комплектаций.
показать весь комментарий
10.12.2024 22:25 Ответить
ты не о том , их должно быть 250 недельный расход
показать весь комментарий
11.12.2024 00:11 Ответить
ак и не понял : не название и коробка от дрона воюет а устройство и её комплектация ,которая улутшает работу оператора дронами.
показать весь комментарий
11.12.2024 03:31 Ответить
И сколько стоят эти дроны в Украине ?.
показать весь комментарий
11.12.2024 03:33 Ответить
 
 