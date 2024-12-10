Захватчики хотят создать мусорную свалку вблизи Олешковских песков на Херсонщине, - ЦНС

Российские захватчики продолжают уничтожать экологию на оккупированных территориях Херсонской области.

Об этом сообщает Центр национального сопротивления, информирует Цензор.НЕТ.

Оккупационная администрация заявила о своем намерении создать свалку вблизи Алешковских песков. Таким образом оккупанты якобы хотят "разгрузить" переполненные крымские свалки, куда сейчас свозят отходы с левобережной Херсонщины.

Похожая ситуация и на временно оккупированных территориях Донетчины, где россияне обустраивают свалки, которые будут обслуживать даже Ростовскую область.

Еще одну зону отходов захватчики обустраивают на территории оккупированного Крыма.

"Россия продолжает использовать украинскую землю как ресурс для своих нужд, не считаясь с природой или людьми", - добавляют в ЦНС.

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