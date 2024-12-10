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Новости Война
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Захватчики хотят создать мусорную свалку вблизи Олешковских песков на Херсонщине, - ЦНС

Загарбники хочуть створити сміттєзвалище поблизу Олешківських пісків

Российские захватчики продолжают уничтожать экологию на оккупированных территориях Херсонской области.

Об этом сообщает Центр национального сопротивления, информирует Цензор.НЕТ.

Оккупационная администрация заявила о своем намерении создать свалку вблизи Алешковских песков. Таким образом оккупанты якобы хотят "разгрузить" переполненные крымские свалки, куда сейчас свозят отходы с левобережной Херсонщины.

Похожая ситуация и на временно оккупированных территориях Донетчины, где россияне обустраивают свалки, которые будут обслуживать даже Ростовскую область.

Еще одну зону отходов захватчики обустраивают на территории оккупированного Крыма.

"Россия продолжает использовать украинскую землю как ресурс для своих нужд, не считаясь с природой или людьми", - добавляют в ЦНС.

Читайте также: Оккупированные территории Россия превращает в свалку

Автор: 

мусор (490) оккупация (10133) экология (1608) Алёшки (42) Центр национального сопротивления (563) Херсонская область (4745) война в Украине (3729)


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ЦНС - сміттєзвалище для виплати коштів із налогів громадян України!
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10.12.2024 21:14 Ответить
Податків.
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11.12.2024 09:30 Ответить
соррі!!!
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11.12.2024 11:06 Ответить
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10.12.2024 21:15 Ответить
І створять. Їм дистанційні судові ухвали до ''одного місця''.
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10.12.2024 21:20 Ответить
Не зовсім так, якщо ухвалу доставить Хаймарс.
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10.12.2024 21:24 Ответить
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10.12.2024 21:24 Ответить
Так званий "русський мір"- засрати все що можливо.
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10.12.2024 21:22 Ответить
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10.12.2024 21:41 Ответить
 
 