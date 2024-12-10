Россияне обстреляли Сумщину 38 раз, поврежден многоквартирный дом
10 декабря россияне совершили 38 обстрелов приграничных территорий и населенных пунктов Сумской области. Зафиксировано 88 взрывов.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Сумской ОВА.
Обстрелам подверглись, в частности:
- Хотинская громада: враг бил из РСЗО (6 взрывов), гранатометов (21 взрыв) и сбросил ВОГ с БпЛА (12 взрывов). Также нанесена атака FPV-дронами (3 взрыва).
- Краснопольская громада: 7 мин сбросили россияне на территорию громады. Также был сброс ВОГ с БпЛА (4 взрыва).
- Белопольская громада: 1 мину сбросил враг на территорию громады. Также состоялся сброс ВОГ с БпЛА (1 взрыв).
- Миропольская громада: россияне ударили из артиллерии (6 взрывов).
- Середино-Будская громада: осуществлены минометные обстрелы (12 взрывов), атака FPV-дронами (3 взрыва). В результате атаки повреждены многоквартирный жилой дом и легковой автомобиль.
- Шалыгинская громада: 5 мин сбросили россияне на территорию громады.
- Великописаревская громада: произошла атака FPV-дронами (4 взрыва), артобстрел (3 взрыва).
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Luk Viktor
показать весь комментарий10.12.2024 22:05 Ответить Мне нравится 0
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