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Новости Война
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Россияне обстреляли Сумщину 38 раз, поврежден многоквартирный дом

Обстріли Сумщини

10 декабря россияне совершили 38 обстрелов приграничных территорий и населенных пунктов Сумской области. Зафиксировано 88 взрывов.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Сумской ОВА.

Обстрелам подверглись, в частности:

  • Хотинская громада: враг бил из РСЗО (6 взрывов), гранатометов (21 взрыв) и сбросил ВОГ с БпЛА (12 взрывов). Также нанесена атака FPV-дронами (3 взрыва).
  • Краснопольская громада: 7 мин сбросили россияне на территорию громады. Также был сброс ВОГ с БпЛА (4 взрыва).
  • Белопольская громада: 1 мину сбросил враг на территорию громады. Также состоялся сброс ВОГ с БпЛА (1 взрыв).
  • Миропольская громада: россияне ударили из артиллерии (6 взрывов).
  • Середино-Будская громада: осуществлены минометные обстрелы (12 взрывов), атака FPV-дронами (3 взрыва). В результате атаки повреждены многоквартирный жилой дом и легковой автомобиль.
  • Шалыгинская громада: 5 мин сбросили россияне на территорию громады.
  • Великописаревская громада: произошла атака FPV-дронами (4 взрыва), артобстрел (3 взрыва).

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обстрел (27057) Сумская область (3102) война в Украине (3729)


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хенерал Артюх не бажає відповісти про "бусифікацію" фахівців комунальної сфери м. Конотоп! ? Не на часі?
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10.12.2024 22:05 Ответить
 
 