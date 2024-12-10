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Новости Война
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Оккупанты трижды за день атаковали Днепропетровщину дронами-камикадзе

атака ворожих дронів

10 декабря в течение дня российские захватчики трижды атаковали Никопольщину Днепропетровской области дронами-камикадзе.

Об этом в Telegram сообщил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак, информирует Цензор.НЕТ.

Оккупанты ударили по самому Никополю и населенным пунктам Марганецкой громады.

Обошлось без пострадавших.

На других территориях области в течение дня без вражеских ударов.

Читайте также: Войска РФ обстреляли из тяжелой артиллерии Никополь и Красногригорьевскую громаду: обошлось без пострадавших

Автор: 

Никополь (1012) дроны (3887) Днепропетровская область (3933) война в Украине (3729)


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Ось і відстань вже для таких атак скоротилася(
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10.12.2024 22:09 Ответить
Нікополь на такий відстані від кацапів з березня 2022 року.
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10.12.2024 22:57 Ответить
...важко буде до 20 січня 2025 - але потрібно триматися!
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10.12.2024 22:17 Ответить
 
 