Оккупанты трижды за день атаковали Днепропетровщину дронами-камикадзе
10 декабря в течение дня российские захватчики трижды атаковали Никопольщину Днепропетровской области дронами-камикадзе.
Об этом в Telegram сообщил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак, информирует Цензор.НЕТ.
Оккупанты ударили по самому Никополю и населенным пунктам Марганецкой громады.
Обошлось без пострадавших.
На других территориях области в течение дня без вражеских ударов.
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Igor Grytselyak
показать весь комментарий10.12.2024 22:09 Ответить Мне нравится 1
zloj pens #587166
показать весь комментарий10.12.2024 22:57 Ответить Мне нравится 0
Luk Viktor
показать весь комментарий10.12.2024 22:17 Ответить Мне нравится 0
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