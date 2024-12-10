Оккупанты трижды за день атаковали Днепропетровщину дронами-камикадзе

10 декабря в течение дня российские захватчики трижды атаковали Никопольщину Днепропетровской области дронами-камикадзе.

Об этом в Telegram сообщил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак, информирует Цензор.НЕТ.

Оккупанты ударили по самому Никополю и населенным пунктам Марганецкой громады.

Обошлось без пострадавших.

На других территориях области в течение дня без вражеских ударов.

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