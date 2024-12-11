Ночная атака на Таганрог: повреждена котельная, более 20 многоэтажек без тепла
В результате атаки на Таганрог Ростовской области РФ повреждена котельная, ряд домов остались без тепла.
Об этом российским пропагандистским СМИ сообщили местные власти, информирует Цензор.НЕТ.
"Котельная повреждена в Таганроге после ракетной атаки, теплоснабжения нет в 27 многоквартирных домах", сообщила мэр города Светлана Камбулова.
Ранее Цензор.НЕТ информировал, что в российском Таганроге гремели взрывы: местные власти говорят о ракетной атаке и повреждении промпредприятия. Также сообщалось, в Брянской области пожар после серии взрывов, власти сообщили о сбитии 10 беспилотников.
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+18 Yurii #596422
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+11 Alex K #531926
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От шоб ще без електроенергії вісь отой Таганій ріг залишився.
Тобто "російські пропагандистські ЗМІ" зробили вигляд що атака була на котельню, а не на авіазавод а наші тут же з готовністю це розповсюдили...