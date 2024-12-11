Ночная атака на Таганрог: повреждена котельная, более 20 многоэтажек без тепла

В результате атаки на Таганрог Ростовской области РФ повреждена котельная, ряд домов остались без тепла.

Об этом российским пропагандистским СМИ сообщили местные власти, информирует Цензор.НЕТ.

"Котельная повреждена в Таганроге после ракетной атаки, теплоснабжения нет в 27 многоквартирных домах", сообщила мэр города Светлана Камбулова.

Ранее Цензор.НЕТ информировал, что в российском Таганроге гремели взрывы: местные власти говорят о ракетной атаке и повреждении промпредприятия. Также сообщалось, в Брянской области пожар после серии взрывов, власти сообщили о сбитии 10 беспилотников.

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