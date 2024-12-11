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Ночная атака на Таганрог: повреждена котельная, более 20 многоэтажек без тепла

пожежа після вибухів у Таганрозі 11 грудня

В результате атаки на Таганрог Ростовской области РФ повреждена котельная, ряд домов остались без тепла.

Об этом российским пропагандистским СМИ сообщили местные власти, информирует Цензор.НЕТ.

"Котельная повреждена в Таганроге после ракетной атаки, теплоснабжения нет в 27 многоквартирных домах", сообщила мэр города Светлана Камбулова.

Ранее Цензор.НЕТ информировал, что в российском Таганроге гремели взрывы: местные власти говорят о ракетной атаке и повреждении промпредприятия. Также сообщалось, в Брянской области пожар после серии взрывов, власти сообщили о сбитии 10 беспилотников.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Ночью в Курске, Курчатове, Таганроге и Ростове раздавались взрывы. ВИДЕО

Автор: 

обстрел (27057) Тарифы на отопление (721) россия (95467)


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Топ комментарии
+18
і мальчік в трусиках замерз
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11.12.2024 07:03
+14
Ви що! А якже ООН та інші правозахисники?
Не боїтесь занепокоєнь та рішучих засуджень?
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11.12.2024 06:56
+11
В Таганрозі там тепло,треба по Брянську,Калузі пи₴дануть хай почухаються.
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11.12.2024 07:21
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Ви що! А якже ООН та інші правозахисники?
Не боїтесь занепокоєнь та рішучих засуджень?
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11.12.2024 06:56 Ответить
В Таганрозі там тепло,треба по Брянську,Калузі пи₴дануть хай почухаються.
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11.12.2024 07:21 Ответить
У Таганрозі сильна хмарність, +3°C
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11.12.2024 07:28 Ответить
і мальчік в трусиках замерз
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11.12.2024 07:03 Ответить
🤣🤣🤣
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11.12.2024 07:16 Ответить
Ну котєльня то таке ..що там з авіазаводом?
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11.12.2024 07:33 Ответить
І нащо? Краще б по якомусь військовому аеродрому чи заводу вдарити?
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11.12.2024 07:43 Ответить
Вдарили по заводу Бєрієва, а будинки, напевно, до котельної підключені.
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11.12.2024 07:53 Ответить
Тобто, котельня була на території заводу?
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11.12.2024 08:14 Ответить
Мається на увазі типова заводська котельня, що її потужності вистачає на завод та на кілька будинків поблизу. Звичайно так й роблять. Не факт, що зараз саме такий випадок, але цілком можливо.
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11.12.2024 08:29 Ответить
Телеграм-канал ASTRA публікує кадри пожежі у Таганрозі та із посиланням на місцевих мешканців зазначає, що під атаку міг потрапити ПАТ "Таганрозький авіаційний науково-технічний комплекс імені Г.Г.М.Берієва". Джерело: https://censor.net/ua/n3524464
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11.12.2024 09:56 Ответить
«фсє украінскіє біспілотнікє сбіти» (с) 🤣🤣🤣
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11.12.2024 07:51 Ответить
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11.12.2024 08:10 Ответить
Дуже файно.
От шоб ще без електроенергії вісь отой Таганій ріг залишився.
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11.12.2024 08:24 Ответить
Про це російським пропагандистським ЗМІ повідомила місцева влада....

Тобто "російські пропагандистські ЗМІ" зробили вигляд що атака була на котельню, а не на авіазавод а наші тут же з готовністю це розповсюдили...
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11.12.2024 08:27 Ответить
Тупость безгранична, в безприделах неразумного.)))
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11.12.2024 13:07 Ответить
Украина здесь ни при чем. Это дело рук повстанцев Ростовской Народной Республики.
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11.12.2024 08:42 Ответить
Скорее, что Кубанской. А что, КНР - звучит неплохо.
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11.12.2024 12:50 Ответить
Какая погода в Таганроге?)
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11.12.2024 11:56 Ответить
На две недели - https://www.meteoprog.com/pl/weather/Taganrog/
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11.12.2024 13:10 Ответить
 
 