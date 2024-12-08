Вночі у Курську, Курчатові, Таганрозі та Ростові лунали вибухи. ВIДЕО

У ніч проти 8 грудня у деяких регіонах РФ пролунали вибухи. Росіяни заявили про ракетну атаку.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на російські ЗМІ.

Так, близько 3 години ночі мешканці Курська та Курчатова повідомили про потужні вибухи.

"У Курську включено сирену, лунають вибухи, працює ППО", - написав російський Telegram-канал "ВЧК-ОГПУ" о 3.12 і опублікував кадри ракетної атаки.

"Мешканці Курська та Курчатова повідомляють про гучні вибухи. У ці хвилини активно працює ППО, вже збито кілька повітряних цілей. У регіоні оголошено ракетну небезпеку", - повідомив о 3.25 ще один російський інформаційний ресурс SHOT.

Як розповіли йому місцеві жителі, вперше "міцно гримнуло" близько 4 ночі (3 години за київським часом) — в одному з районів у будинках затряслися шибки, а біля машин на подвір'ї спрацювала сигналізація. Потім було чути ще кілька потужних вибухів з інтервалом у 1-2 хвилини, також у місті включили тривожну сирену. Інформації про наслідки на землі поки що не було.

Також, за даними "ВЧК-ОГПУ", приблизно опівночі жителі Таганрогу чули над містом шість потужних вибухів. До цього були звуки, характерні для БПЛА.

У соцмережах активно поширюються кадри, на яких видно спалахи і чути глухі звуки ударів. Офіційних заяв від російської влади поки що не надходило, а джерело вибухів залишається невідомим.

Губернатор Ростовської області Юрій Слюсар також повідомив про збиття у районі Новошахтинська двох безпілотників.

Через падіння одного з них розбито скло в магазинах. За першою інформацією, постраждалих немає, сліди загоряння відсутні. Сили і засоби ППО продовжують відбивати повітряну атаку", - зазначив він.

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