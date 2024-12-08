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Вночі у Курську, Курчатові, Таганрозі та Ростові лунали вибухи. ВIДЕО

У ніч проти 8 грудня у деяких регіонах РФ пролунали вибухи. Росіяни заявили про ракетну атаку.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на російські ЗМІ.

Так, близько 3 години ночі мешканці Курська та Курчатова повідомили про потужні вибухи.

"У Курську включено сирену, лунають вибухи, працює ППО", - написав російський Telegram-канал "ВЧК-ОГПУ" о 3.12 і опублікував кадри ракетної атаки.

"Мешканці Курська та Курчатова повідомляють про гучні вибухи. У ці хвилини активно працює ППО, вже збито кілька повітряних цілей. У регіоні оголошено ракетну небезпеку", - повідомив о 3.25 ще один російський інформаційний ресурс SHOT.

Як розповіли йому місцеві жителі, вперше "міцно гримнуло" близько 4 ночі (3 години за київським часом) — в одному з районів у будинках затряслися шибки, а біля машин на подвір'ї спрацювала сигналізація. Потім було чути ще кілька потужних вибухів з інтервалом у 1-2 хвилини, також у місті включили тривожну сирену. Інформації про наслідки на землі поки що не було.

Також, за даними "ВЧК-ОГПУ", приблизно опівночі жителі Таганрогу чули над містом шість потужних вибухів. До цього були звуки, характерні для БПЛА.

У соцмережах активно поширюються кадри, на яких видно спалахи і чути глухі звуки ударів. Офіційних заяв від російської влади поки що не надходило, а джерело вибухів залишається невідомим.

 Губернатор Ростовської області Юрій Слюсар також повідомив про збиття у районі Новошахтинська двох безпілотників. 

Через падіння одного з них розбито скло в магазинах. За першою інформацією, постраждалих немає, сліди загоряння відсутні. Сили і засоби ППО продовжують відбивати повітряну атаку", - зазначив він.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": У російській Адигеї вночі лунали вибухи, - ЗМІ. ВІДЕО+ФОТО

Автор: 

безпілотник (4133) росія (65052) атака (339)


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Топ коментарі
+13
Иди Сирию спасать! Здесь не наливают!
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08.12.2024 08:20
+11
Ми зі своїми гнидами самі розбиремося. Марш на болота квакать на ворон.
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08.12.2024 08:36
+7
сподіваюсь по обом аеродромам у Таганорзі прилетіло.
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08.12.2024 07:57
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Иди Сирию спасать! Здесь не наливают!
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08.12.2024 08:20 Відповісти
Ми зі своїми гнидами самі розбиремося. Марш на болота квакать на ворон.
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08.12.2024 08:36 Відповісти
Кацапе! "Хайло заткни..." Подякуй, що сьогодні - вихідний, і адмін "розслабився"... Тільки тому ти ще на форумі "живий"... Але твоя гавкотня вже нікому не цікава - тебе вже "прорахували"...
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08.12.2024 08:49 Відповісти
Кацапе! Йди в сраку!
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08.12.2024 09:30 Відповісти
апять пахоже на висакаточниє асколкі...
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08.12.2024 07:51 Відповісти
сподіваюсь по обом аеродромам у Таганорзі прилетіло.
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08.12.2024 07:57 Відповісти
"РАКЕТНА" атака - це добре... Невже модернізованих "Нептунів" не пожаліли для кацапських аеродромів? Та й удар по Курчатову радує... Не все ж кацапні нас і всю Європу Запорізькою АЕС лякать... Хай тепер і Курщину потрясе... КАЕС - не гірша... І ракети , якщо "бункерний" надумає застосувать "ядрьону" по Україні - долетять і до Курської АЕС...
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08.12.2024 08:54 Відповісти
є великі сумніви щодо "ракетної" атаки. А у Курчатов вже восени прилітало, хоча там і нема ні одного підприємства ВПК. Один раз по складу (хтось злив) б\к на березі Курчатовського водосховища прямо у місті, і у серпні на ПС "Южная" (лінія АЕС 330 кВ) що у Пряміцино між Курчатовом і Курськом. Тоді піврегіона без світла сиділо. А по АЕС нема сенсу бити, та і це не в наших інтересах. Ефективно буде по ПС Южная і ПС Курская. Тоді у регіоні буде довгий блекаут і останов потужностей на АЕС.
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08.12.2024 09:54 Відповісти
Так я ж і не закликаю до удару прямо по КАЕС... Але треба враховувать кацапську психологію... Вони ж усіх "судять по собі"... Тому сумніваються - "а если "хахлы", пасле нашево удара "ядеркай" захатят, "ухадя, громка хлопнуть дверью, в атвет?..."
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08.12.2024 10:00 Відповісти
для того щоб зупинити КАЕС, достатньо буде розхєрачить https://www.google.com.ua/maps/place/53%C2%B006'31.4%22N+34%C2%B002'50.4%22E/@53.1085529,34.0450455,844m/data=!3m1!1e3!4m4!3m3!8m2!3d53.1087222!4d34.0473333?hl=ru&entry=ttu&g_ep=EgoyMDI0MTIwNC4wIKXMDSoASAFQAw%3D%3D ПС "Новобрянская" у Вігоничах у Брянській області, на яку іде лінія 750 кВ з КАЕС, Але зразу МАГАТЕ збудиться.
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08.12.2024 10:16 Відповісти
😱 тамже мірниє люді!!!!
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08.12.2024 07:59 Відповісти
Это все сирийские сепаратисты виноваты.
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08.12.2024 08:05 Відповісти
Врожай бавовни
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08.12.2024 08:06 Відповісти
Хлапкі. Трава гарєла. ПВО всьо збіла.
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08.12.2024 08:10 Відповісти
У ростові не вибухи, а салют!
То янукович "со товаріщі" сирійських колег "с пабєдай" зустрічає
Ну а шо?
Цілі сво досягнуті й тепер "нє нужєн нам бєрєг сірійський і Афріка нам нє нужна"
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08.12.2024 09:12 Відповісти
ATACMS і Storm Shadow?
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08.12.2024 09:14 Відповісти
Розбиті шибки - ну така собі перемога. Буду радий, якщо за шибками стояло пару-тройку мігів, яким теж дісталось
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08.12.2024 09:34 Відповісти
Та це ж - музика!!! Браво, Маестро!!! Прошу: "на біс"!
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08.12.2024 10:24 Відповісти
Треба по ,.русскому полю,, що у Таганрозі, гарненько уї....ти! Там у мене купа їбо...их родичів заховалися.
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08.12.2024 13:54 Відповісти
 
 