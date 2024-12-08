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Ночью в Курске, Курчатове, Таганроге и Ростове раздавались взрывы. ВИДЕО

В ночь на 8 декабря в некоторых регионах РФ прогремели взрывы. Россияне заявили о ракетной атаке.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на российские СМИ.

Так, около 3 часов ночи в жители Курска и Курчатова сообщили о мощных взрывах.

"В Курске включена сирена, раздаются взрывы, работает ПВО", - написал российский Telegram-канал "ВЧК-ОГПУ" в 3.12 и опубликовал кадры ракетной атаки.

"Жители Курска и Курчатова сообщают о громких взрывах. В эти минуты активно работает ПВО, уже сбито несколько воздушных целей. В регионе объявлена ракетная опасность", - сообщил в 3.25 еще один российский информационный ресурс SHOT.

Как рассказали ему местные жители, впервые "крепко громыхнуло" около 4 ночи (3 часа по киевскому времени) - в одном из районов в домах затряслись стекла, а у машин во дворе сработала сигнализация. Затем было слышно еще несколько мощных взрывов с интервалом в 1-2 минуты, также в городе включили тревожную сирену. Информации о последствиях на земле пока не было.

Также по данным "ВЧК-ОГПУ" около полуночи жители Таганрога слышали над городом шесть мощных взрывов. До этого были звуки, характерные для БПЛА.

В соцсетях активно распространяются кадры, на которых видны вспышки и слышны глухие звуки ударов. Официальных заявлений от российских властей пока не поступало, а источник взрывов остается неизвестным.

Губернатор Ростовской области Юрий Слюсар также сообщил о сбивании в районе Новошахтинска двух Беспилотников.

Из-за падения одного из них разбиты стекла в магазинах. По первой информации, пострадавших нет, следы возгорания отсутствуют. Силы и средства ПВО продолжают отражать воздушную атаку", - отметил он.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: В российской Адыгее ночью раздавались взрывы, - СМИ

Автор: 

беспилотник (3586) россия (95502) атака (374)


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Топ комментарии
+13
Иди Сирию спасать! Здесь не наливают!
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08.12.2024 08:20
+11
Ми зі своїми гнидами самі розбиремося. Марш на болота квакать на ворон.
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08.12.2024 08:36
+7
сподіваюсь по обом аеродромам у Таганорзі прилетіло.
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08.12.2024 07:57
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Иди Сирию спасать! Здесь не наливают!
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08.12.2024 08:20 Ответить
Ми зі своїми гнидами самі розбиремося. Марш на болота квакать на ворон.
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08.12.2024 08:36 Ответить
Кацапе! "Хайло заткни..." Подякуй, що сьогодні - вихідний, і адмін "розслабився"... Тільки тому ти ще на форумі "живий"... Але твоя гавкотня вже нікому не цікава - тебе вже "прорахували"...
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08.12.2024 08:49 Ответить
Кацапе! Йди в сраку!
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08.12.2024 09:30 Ответить
апять пахоже на висакаточниє асколкі...
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08.12.2024 07:51 Ответить
сподіваюсь по обом аеродромам у Таганорзі прилетіло.
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08.12.2024 07:57 Ответить
"РАКЕТНА" атака - це добре... Невже модернізованих "Нептунів" не пожаліли для кацапських аеродромів? Та й удар по Курчатову радує... Не все ж кацапні нас і всю Європу Запорізькою АЕС лякать... Хай тепер і Курщину потрясе... КАЕС - не гірша... І ракети , якщо "бункерний" надумає застосувать "ядрьону" по Україні - долетять і до Курської АЕС...
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08.12.2024 08:54 Ответить
є великі сумніви щодо "ракетної" атаки. А у Курчатов вже восени прилітало, хоча там і нема ні одного підприємства ВПК. Один раз по складу (хтось злив) б\к на березі Курчатовського водосховища прямо у місті, і у серпні на ПС "Южная" (лінія АЕС 330 кВ) що у Пряміцино між Курчатовом і Курськом. Тоді піврегіона без світла сиділо. А по АЕС нема сенсу бити, та і це не в наших інтересах. Ефективно буде по ПС Южная і ПС Курская. Тоді у регіоні буде довгий блекаут і останов потужностей на АЕС.
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08.12.2024 09:54 Ответить
Так я ж і не закликаю до удару прямо по КАЕС... Але треба враховувать кацапську психологію... Вони ж усіх "судять по собі"... Тому сумніваються - "а если "хахлы", пасле нашево удара "ядеркай" захатят, "ухадя, громка хлопнуть дверью, в атвет?..."
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08.12.2024 10:00 Ответить
для того щоб зупинити КАЕС, достатньо буде розхєрачить https://www.google.com.ua/maps/place/53%C2%B006'31.4%22N+34%C2%B002'50.4%22E/@53.1085529,34.0450455,844m/data=!3m1!1e3!4m4!3m3!8m2!3d53.1087222!4d34.0473333?hl=ru&entry=ttu&g_ep=EgoyMDI0MTIwNC4wIKXMDSoASAFQAw%3D%3D ПС "Новобрянская" у Вігоничах у Брянській області, на яку іде лінія 750 кВ з КАЕС, Але зразу МАГАТЕ збудиться.
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08.12.2024 10:16 Ответить
😱 тамже мірниє люді!!!!
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08.12.2024 07:59 Ответить
Это все сирийские сепаратисты виноваты.
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08.12.2024 08:05 Ответить
Врожай бавовни
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08.12.2024 08:06 Ответить
Хлапкі. Трава гарєла. ПВО всьо збіла.
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08.12.2024 08:10 Ответить
У ростові не вибухи, а салют!
То янукович "со товаріщі" сирійських колег "с пабєдай" зустрічає
Ну а шо?
Цілі сво досягнуті й тепер "нє нужєн нам бєрєг сірійський і Афріка нам нє нужна"
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08.12.2024 09:12 Ответить
ATACMS і Storm Shadow?
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08.12.2024 09:14 Ответить
Розбиті шибки - ну така собі перемога. Буду радий, якщо за шибками стояло пару-тройку мігів, яким теж дісталось
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08.12.2024 09:34 Ответить
Та це ж - музика!!! Браво, Маестро!!! Прошу: "на біс"!
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08.12.2024 10:24 Ответить
Треба по ,.русскому полю,, що у Таганрозі, гарненько уї....ти! Там у мене купа їбо...их родичів заховалися.
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08.12.2024 13:54 Ответить
 
 