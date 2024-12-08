Ночью в Курске, Курчатове, Таганроге и Ростове раздавались взрывы. ВИДЕО

В ночь на 8 декабря в некоторых регионах РФ прогремели взрывы. Россияне заявили о ракетной атаке.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на российские СМИ.

Так, около 3 часов ночи в жители Курска и Курчатова сообщили о мощных взрывах.

"В Курске включена сирена, раздаются взрывы, работает ПВО", - написал российский Telegram-канал "ВЧК-ОГПУ" в 3.12 и опубликовал кадры ракетной атаки.

"Жители Курска и Курчатова сообщают о громких взрывах. В эти минуты активно работает ПВО, уже сбито несколько воздушных целей. В регионе объявлена ракетная опасность", - сообщил в 3.25 еще один российский информационный ресурс SHOT.

Как рассказали ему местные жители, впервые "крепко громыхнуло" около 4 ночи (3 часа по киевскому времени) - в одном из районов в домах затряслись стекла, а у машин во дворе сработала сигнализация. Затем было слышно еще несколько мощных взрывов с интервалом в 1-2 минуты, также в городе включили тревожную сирену. Информации о последствиях на земле пока не было.

Также по данным "ВЧК-ОГПУ" около полуночи жители Таганрога слышали над городом шесть мощных взрывов. До этого были звуки, характерные для БПЛА.

В соцсетях активно распространяются кадры, на которых видны вспышки и слышны глухие звуки ударов. Официальных заявлений от российских властей пока не поступало, а источник взрывов остается неизвестным.

Губернатор Ростовской области Юрий Слюсар также сообщил о сбивании в районе Новошахтинска двух Беспилотников.

Из-за падения одного из них разбиты стекла в магазинах. По первой информации, пострадавших нет, следы возгорания отсутствуют. Силы и средства ПВО продолжают отражать воздушную атаку", - отметил он.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: В российской Адыгее ночью раздавались взрывы, - СМИ