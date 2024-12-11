Сутки на Харьковщине: под вражескими ударами 3 района, есть раненые: в Златополе количество пострадавших возросло до 17 человек

За прошедшие сутки, 10 декабря 2024 года, войска РФ продолжали наносить удары по территории Харьковской области.

Об этом сообщил в телеграм-канале председатель Харьковской ОГА Олег Синегубов, информирует Цензор.НЕТ.

Как отмечается, в 14:40 под удар попало с. Ивашки Богодуховского района. Зафиксирован обстрел FPV-дронами. Уничтожен один частный дом, повреждены два частных дома, хозяйственные постройки. Пострадала 59-летняя женщина.

В 10:00 в с. Западное Купянского района в результате обстрела пострадал 63-летний мужчина.

Также утром 10 декабря враг нанес ракетные удары по г. Златополь Лозовского района. В результате ракетных обстрелов повреждены 16 жилых домов, административное здание, 4 хозяйственные постройки и 2 автомобиля. Пострадали 17 человек.

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По данным ОГА, в результате усиления мероприятий по эвакуации с Купянского и Боровского направлений за сутки эвакуированы 42 человека.

Ранее Цензор.НЕТ сообщал, что войска РФ нанесли ракетные удары по Златополю на Харьковщине: 10 человек пострадали. В результате атак повреждены частные жилые дома, банковское учреждение, административные здания, автомобили.