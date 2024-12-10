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Россияне атаковали FPV-дронами Ивашки на Харьковщине: ранена женщина, разрушен дом, повреждена ЛЭП. ФОТОРЕПОРТАЖ

Вследствие вражеской атаки на село Ивашки в Харьковской области пострадала мирная жительница.

Об этом сообщили в Харьковской областной прокуратуре, передает Цензор.НЕТ.

"10 декабря около 14:40 российская армия атаковала FPV-дронами с. Ивашки Богодуховского района. Разрушен жилой дом. Два частных домовладения, хозяйственные постройки, линии электросетей получили повреждения", - говорится в сообщении.

Сообщается, что ранения получила 59-летняя женщина, медики оказали ей помощь на месте.

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Атака на Івашки на Харківщині 10 грудня
Атака на Івашки на Харківщині 10 грудня
Атака на Івашки на Харківщині 10 грудня

Автор: 

обстрел (27057) Харьковская область (751) Ивашки (8) война в Украине (3729)


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