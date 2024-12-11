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Новости Война
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Более 1,2 млн дронов передано Силам обороны в 2024 году, еще 100 тыс. поступят до конца декабря, - Минобороны

дрони для Сил оборони від Міноборони

Министерство обороны за 11 месяцев 2024 года передало Силам обороны более 1,2 миллиона дронов различных типов, в том числе разведывательные, ударные и FPV-дроны-камикадзе.

Об этом сообщили в Минобороны, передает Цензор.НЕТ.

В частности, в Силы обороны поступило более 40 тыс. разведывательных мультироторных дронов, среди которых - более 12 тыс. "ночных", а также 5 тыс. разведывательных БПЛА самолетного типа, таких как Shark, ГОР и Фурия.

Как отмечается, ударные дроны глубинного поражения представлены более 6 тыс. единиц, среди которых - Ан-196 "Лютый", Firepoint и другие.

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Кроме того, поставлено более 2 тыс. многоразовых ударных БПЛА, таких как Nemesis, Кажан, Вампир, а также более 5 тыс. FPV-коптеров многоразового использования.

Еще 1,1 млн FPV-дронов-камикадзе, по заказу Минобороны в соответствии с потребностями боевых подразделений, было передано Госспецсвязью.

В Минобороны также сообщили, что до конца года планируется передать еще около 100 тыс. беспилотников.

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Автор: 

Минобороны (9314) поставки (220) дроны (3887) война в Украине (3729)


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Топ комментарии
+9
Клас, гроші попиляли, ЗСУ весь час просить дрони у українців, хтось написав що Міноборони взагалі на 24 рік не замовляло дронів , але вони їх передали!!! Вищий пілотаж!!!
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11.12.2024 10:23
+8
Хтось перевіряв цей *******?
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11.12.2024 10:19
+8
Ну ппц.
На кожного солдата по ДЕСЯТЬ дронів!
І де же вони усі?
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11.12.2024 10:20
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Хто передав?
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11.12.2024 10:18 Ответить
Волонтери.
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11.12.2024 10:37 Ответить
Хтось перевіряв цей *******?
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11.12.2024 10:19 Ответить
А як же. Рахункова палата N 6 ім. В. О. Зеленського.
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11.12.2024 10:39 Ответить
Перевіряється по площі звільнених територій.
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11.12.2024 11:19 Ответить
Ну ппц.
На кожного солдата по ДЕСЯТЬ дронів!
І де же вони усі?
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11.12.2024 10:20 Ответить
Це як супутник від Притули ..на папері і на слуху він є...але його ніхто не бачив...😉
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11.12.2024 10:22 Ответить
Клас, гроші попиляли, ЗСУ весь час просить дрони у українців, хтось написав що Міноборони взагалі на 24 рік не замовляло дронів , але вони їх передали!!! Вищий пілотаж!!!
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11.12.2024 10:23 Ответить
віримо, але чому ми все ще збираємо на ці дрони та збираємо..., а на покровському напрямку, як пишуть, їх зовсім немає...., може вони не такі як треба, може їх просто складують та й усе...
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11.12.2024 10:24 Ответить
якщо б міноборони постачало дрони, то всі б про це вже почули. як почули про міни, ним поставлені.
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11.12.2024 10:30 Ответить
А ми постійно про них чуємо. Значну кількість дронів, поставлених МО, доводиться на місці "допилювати", бо вони приходять непридатними до застосування.
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11.12.2024 11:17 Ответить
Брехня. Мільярд саджанців вже перетворились у непрохідні чащі.
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11.12.2024 10:33 Ответить
Так, на місці колишнього Каховського водосховища. Близько 140 000 гектарів...
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11.12.2024 11:19 Ответить
Ви хочете тропічний ліс ? То це до дЄрмака! Це ж для нього ... черговий план.
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11.12.2024 12:36 Ответить
Цей неголений ларьочнік в піжамі напланує...
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11.12.2024 12:38 Ответить
Знову годують українців відосами і обіцянками (навчилися від ОПи і Верховного)...мов левову частину передадуть до кінця грудня цього року. А самі вранці поїли, і в обід і на вечерю пожерли щось, чи будете чекати кінця грудня? Дрони потрібні були ще позавчора, як і снаряди, міни, РЕБ, ракети.
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11.12.2024 10:36 Ответить
Хто передаст?
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11.12.2024 10:53 Ответить
Дрони на папері, гроші у кишені. Угу, віримо... Поки хоча б з декілька десятків таких корупционерів не посадять на довічне, х#р я цій владі повірю!
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11.12.2024 11:12 Ответить
Якщо якість як у мін, то треба почекати радіти. Тим паче що... Міністерством оборони України на чолі з Рустемом Умєровим керує група людей, поєднаних спільним бізнесом. Українська правда
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11.12.2024 11:15 Ответить
Лише до чого тут Міністерство оборони. Воно виготовлення дроні провалило повністю.
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11.12.2024 11:46 Ответить
Міноборони звітує про чужі досягнення.
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11.12.2024 11:50 Ответить
А хто ці дрони передав? Часом не волонтери? Чи разом з волонтерскими дронів 2 млн. чи навіть більше?
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11.12.2024 12:57 Ответить
Синок,вихователька каже що ти матюкаєшся,це правда?
*******
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11.12.2024 13:48 Ответить
Стерненко якось висловився про брак, так його майже до списку додали. Список, де робиться виконання смертної кари шляхом заслання в пристріляні окопи.
А так, все тихесенько. Переданий дрон стоїть десь, під футляром для звітності.
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11.12.2024 14:20 Ответить
 
 