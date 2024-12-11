Более 1,2 млн дронов передано Силам обороны в 2024 году, еще 100 тыс. поступят до конца декабря, - Минобороны
Министерство обороны за 11 месяцев 2024 года передало Силам обороны более 1,2 миллиона дронов различных типов, в том числе разведывательные, ударные и FPV-дроны-камикадзе.
Об этом сообщили в Минобороны, передает Цензор.НЕТ.
В частности, в Силы обороны поступило более 40 тыс. разведывательных мультироторных дронов, среди которых - более 12 тыс. "ночных", а также 5 тыс. разведывательных БПЛА самолетного типа, таких как Shark, ГОР и Фурия.
Как отмечается, ударные дроны глубинного поражения представлены более 6 тыс. единиц, среди которых - Ан-196 "Лютый", Firepoint и другие.
Кроме того, поставлено более 2 тыс. многоразовых ударных БПЛА, таких как Nemesis, Кажан, Вампир, а также более 5 тыс. FPV-коптеров многоразового использования.
Еще 1,1 млн FPV-дронов-камикадзе, по заказу Минобороны в соответствии с потребностями боевых подразделений, было передано Госспецсвязью.
В Минобороны также сообщили, что до конца года планируется передать еще около 100 тыс. беспилотников.
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На кожного солдата по ДЕСЯТЬ дронів!
І де же вони усі?
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А так, все тихесенько. Переданий дрон стоїть десь, під футляром для звітності.