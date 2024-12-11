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Новости Война
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Россияне угрожают лишить права на жительство украинцев без паспорта РФ, - ЦНС

Росіяни погрожують позбавити права на проживання українців без паспорта РФ

Российские оккупанты на временно оккупированных территориях продолжают принудительную паспортизацию украинцев.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Центра национального сопротивления.

Как сообщается, начиная с января 2025 года, захватчики планируют лишать права на проживание тех, кто не принял паспорт РФ.

В так называемых "законах" враг приравнивает граждан Украины, которые не взяли российские документы, к "нелегальным мигрантам". Это означает, что людей фактически делают "лицами без гражданства" в собственных домах. После такого статуса оккупанты угрожают ограничить доступ к медицине, работе и социальным льготам.

Кроме того, оккупационные администрации уже сейчас распространяют на предприятия приказы об обязательной паспортизации работников. В случае отказа людям угрожают увольнением.

"Центр национального сопротивления формирует списки всех причастных к принудительной паспортизации и отмечает, что за все преступления против украинского народа придется отвечать", - отмечают в пресс-службе.

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гражданство (1314) оккупация (10133) Центр национального сопротивления (563)


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Головне, коли візмуть цей паспорт, не забути, що це аусвайс. Німці на окупованих теріторіях також роздавали паспорти.
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11.12.2024 11:00 Ответить
ну все вірно - зібрати статистику .. і всіх 18+ чоловіків в табори і потім м'ясом проти ЗСУ
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11.12.2024 11:25 Ответить
Не забываем за пенсионеров. Самая уязвимая часть общества. Им деваться некуда. Жить абсолютно не за что без паспорта кацапского. И проблемы с поликлиникой и больницей при заболевании.
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11.12.2024 14:40 Ответить
Трампу це не болить. Він більше переймається тим, що окупанти дохнуть.
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12.12.2024 00:50 Ответить
 
 