Россияне угрожают лишить права на жительство украинцев без паспорта РФ, - ЦНС

Российские оккупанты на временно оккупированных территориях продолжают принудительную паспортизацию украинцев.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Центра национального сопротивления.

Как сообщается, начиная с января 2025 года, захватчики планируют лишать права на проживание тех, кто не принял паспорт РФ.

В так называемых "законах" враг приравнивает граждан Украины, которые не взяли российские документы, к "нелегальным мигрантам". Это означает, что людей фактически делают "лицами без гражданства" в собственных домах. После такого статуса оккупанты угрожают ограничить доступ к медицине, работе и социальным льготам.

Кроме того, оккупационные администрации уже сейчас распространяют на предприятия приказы об обязательной паспортизации работников. В случае отказа людям угрожают увольнением.

"Центр национального сопротивления формирует списки всех причастных к принудительной паспортизации и отмечает, что за все преступления против украинского народа придется отвечать", - отмечают в пресс-службе.

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