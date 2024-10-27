Российские оккупанты установили в Бердянске дедлайн для получения паспортов РФ, - ГВА
В оккупированном Бердянске (Запорожская область) россияне усиливают давление на местных жителей, заставляя их получать паспорта РФ.
Об этом сообщили в Бердянской ГВА, передает Цензор.НЕТ.
"Новая волна паспортного террора набирает обороты - оккупационные власти установили дедлайн до 31 декабря 2024 года. За отказ от получения российского паспорта захватчики угрожают перевести украинцев в статус "иностранцев" на их же родной земле. Это будет означать принудительную постановку на миграционный учет и необходимость получения разрешений на проживание в собственном городе.
Но этим давление не ограничивается. Оккупанты готовят масштабную кампанию лишения базовых прав: прекращение социальных выплат, отказ в медицинской помощи, создание препятствий в трудоустройстве и даже повышение налогов. Особенно цинично это выглядит в отношении пенсионеров и социально уязвимых групп населения.
Важно понимать: принудительная паспортизация - это грубое нарушение международного права и часть политики русификации оккупированных территорий", - говорится в сообщении.
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Попри мега-розпил ФНБ на потреби впк, ще багато грошей завдяки нафтодоларам перепадає населенню тої вигрібухи - поки наші регочуть старі жарти про "сортири з диркою в полу" та "ніщую відсталу рашку" .....
Нажаль загралися в марахвон замість плану порятунку країни
Оф корз!
Усі андестендують ******* українську ленгвідж!
Ця " влада" сама визнала що провалила політику - літні люди та інваліди тікають знову на ТОТ, бо за ЩО лікуватись, жити, житло знімати, навчати дітей тощо...
А окупанти грамотно міксують пропаганду і грошові вливання, поки ще вони є у них, завдяки нафті та гуттеріашу
Мрію плюнути в морду нашим "вишиватникам" з селищної ради, які з Львова вчать як тут "копротівлятися" а самі поскупдяли квартири ще до вторгення і байстрюкам своїм також... 👺