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Российские оккупанты установили в Бердянске дедлайн для получения паспортов РФ, - ГВА

Паспорт РФ

В оккупированном Бердянске (Запорожская область) россияне усиливают давление на местных жителей, заставляя их получать паспорта РФ.

Об этом сообщили в Бердянской ГВА, передает Цензор.НЕТ.

"Новая волна паспортного террора набирает обороты - оккупационные власти установили дедлайн до 31 декабря 2024 года. За отказ от получения российского паспорта захватчики угрожают перевести украинцев в статус "иностранцев" на их же родной земле. Это будет означать принудительную постановку на миграционный учет и необходимость получения разрешений на проживание в собственном городе.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В оккупированном Бердянске прогремели взрывы, - ГВА

Но этим давление не ограничивается. Оккупанты готовят масштабную кампанию лишения базовых прав: прекращение социальных выплат, отказ в медицинской помощи, создание препятствий в трудоустройстве и даже повышение налогов. Особенно цинично это выглядит в отношении пенсионеров и социально уязвимых групп населения.

Важно понимать: принудительная паспортизация - это грубое нарушение международного права и часть политики русификации оккупированных территорий", - говорится в сообщении.

Бердянська МВА про російську паспортизацію

Автор: 

Бердянск (445) гражданство (1317) оккупация (10202) россия (96267)


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Топ комментарии
+5
Так дурнуваті, але ресурсу у них шалена купа і вагон.
Попри мега-розпил ФНБ на потреби впк, ще багато грошей завдяки нафтодоларам перепадає населенню тої вигрібухи - поки наші регочуть старі жарти про "сортири з диркою в полу" та "ніщую відсталу рашку" .....
Нажаль загралися в марахвон замість плану порятунку країни
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27.10.2024 01:41 Ответить
+4
Дедлайн
Оф корз!
Усі андестендують ******* українську ленгвідж!
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27.10.2024 01:04 Ответить
+2
А вишиватникам не поясниш, що там - головне вижити!! Як можеш - гуманітарка, гойсійська "пенсія" і т.д. а будиш позерствувати, фе відкрито демонструвати - можеш зникнути...
Ця " влада" сама визнала що провалила політику - літні люди та інваліди тікають знову на ТОТ, бо за ЩО лікуватись, жити, житло знімати, навчати дітей тощо...
А окупанти грамотно міксують пропаганду і грошові вливання, поки ще вони є у них, завдяки нафті та гуттеріашу
Мрію плюнути в морду нашим "вишиватникам" з селищної ради, які з Львова вчать як тут "копротівлятися" а самі поскупдяли квартири ще до вторгення і байстрюкам своїм також... 👺
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27.10.2024 01:38 Ответить
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Кацапи дурнуваті , не лякайте їжака голою дупою
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27.10.2024 00:40 Ответить
Так дурнуваті, але ресурсу у них шалена купа і вагон.
Попри мега-розпил ФНБ на потреби впк, ще багато грошей завдяки нафтодоларам перепадає населенню тої вигрібухи - поки наші регочуть старі жарти про "сортири з диркою в полу" та "ніщую відсталу рашку" .....
Нажаль загралися в марахвон замість плану порятунку країни
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27.10.2024 01:41 Ответить
Цікавий нік у дописувача: AZLK - АВТОМОБІЛЬНИЙ ЗАВОД імені ЛЄНІНСКАВА КАМСАМОЛА. В Мацьквє неподалік мешкаєш, троляка кацапський? Дивіться, як м"яко стелить українською мовою, випрадовуючи повернення на окуповані території ватників=переселенців. На ТОТ кацапські окупанти роздають мальчішам-плохішам і варєньє, і пєчєньє, і кацапську пенсію, бо грошей у кацапів багато ресурс невичерпний. В слова які вживає: марахвон, вишеватники, плюнути в морду, поскуповували квартири у Львові, Задумайтеся, своя людина, українець-патріот буде у такому контексті писати ??? На цьому сайті діє ціла зграя тролів, впроваджуючи кацапську ІПСО. Агов, модератори !!! У цей важкий час для України має бути запроваджено жорсткий контроль в інформаційному полі, бокацапські козли тут пасуться, як у себе на болотах.
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27.10.2024 09:38 Ответить
Дедлайн
Оф корз!
Усі андестендують ******* українську ленгвідж!
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27.10.2024 01:04 Ответить
це неминуче
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27.10.2024 03:16 Ответить
А вишиватникам не поясниш, що там - головне вижити!! Як можеш - гуманітарка, гойсійська "пенсія" і т.д. а будиш позерствувати, фе відкрито демонструвати - можеш зникнути...
Ця " влада" сама визнала що провалила політику - літні люди та інваліди тікають знову на ТОТ, бо за ЩО лікуватись, жити, житло знімати, навчати дітей тощо...
А окупанти грамотно міксують пропаганду і грошові вливання, поки ще вони є у них, завдяки нафті та гуттеріашу
Мрію плюнути в морду нашим "вишиватникам" з селищної ради, які з Львова вчать як тут "копротівлятися" а самі поскупдяли квартири ще до вторгення і байстрюкам своїм також... 👺
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27.10.2024 01:38 Ответить
Ватан, успокойся
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27.10.2024 03:02 Ответить
Відповідай по суті...вишивата вона така ж дурна як і вата
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27.10.2024 05:09 Ответить
Ще гірша. Повні імбецили, в основному дрочать на Гундоса, що показує їх рівень розвитку.
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27.10.2024 06:35 Ответить
Дурноваті вперто засирають українську мову. Як не кацапізмами, так засруть англіцизмами і будуть цим пишатись, тупі потвори.
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27.10.2024 08:03 Ответить
Отримуйте пачпорти і вперьод - родіну защіщать
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27.10.2024 09:31 Ответить
І палив автівки американських війсбкових!
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27.10.2024 10:38 Ответить
 
 