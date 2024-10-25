В оккупированном Бердянске прогремели взрывы, - ГВА
Во временно оккупированном Бердянске Запорожской области вечером 25 октября прогремели взрывы.
Об этом в телеграм-канале сообщила Бердянская ГВА, передает Цензор.НЕТ.
В сообщении сказано: "В Бердянске громко!
Жители временно оккупированного Бердянска сообщают о звуках взрывов.
В частности, горожане сообщают о громких звуках, которые слышали в разных частях города, в частности в микрорайоне Колония и в Нагорной части.
- Дом тряхнуло!
- Аж окна задрожали, - пишут бердянцы".
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Luk Viktor
показать весь комментарий25.10.2024 20:15 Ответить Мне нравится 0 Ссылка
Frol Fedoroff
показать весь комментарий25.10.2024 20:16 Ответить Мне нравится 4 Ссылка
Viktor Mozhaiev
показать весь комментарий25.10.2024 20:43 Ответить Мне нравится 1 Ссылка
Frol Fedoroff
показать весь комментарий25.10.2024 21:00 Ответить Мне нравится 0 Ссылка
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль