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В оккупированном Бердянске прогремели взрывы, - ГВА

Вибух

Во временно оккупированном Бердянске Запорожской области вечером 25 октября прогремели взрывы.

Об этом в телеграм-канале сообщила Бердянская ГВА, передает Цензор.НЕТ. 

В сообщении сказано: "В Бердянске громко!

Жители временно оккупированного Бердянска сообщают о звуках взрывов.

В частности, горожане сообщают о громких звуках, которые слышали в разных частях города, в частности в микрорайоне Колония и в Нагорной части.

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- Дом тряхнуло!
- Аж окна задрожали, - пишут бердянцы".

Бердянська МВА про вибухи у місті

Автор: 

Бердянск (445) взрыв (6815)


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"....Бердянська МВА..." - і всі "при ділах" Не інваліди?
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25.10.2024 20:15 Ответить
Гарне було українське місто. Після кацапів ще доовго смердітиме
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25.10.2024 20:16 Ответить
Як бувший мешканець того міста можу сказати що нічого там гарного не було. Місцеві на 70 проц сепари. Після повномасштабного пів міста виїхало, решта дуже щастливі. Кацапи вирішили зробити з міста «образцово-показатєльноє». Врубали високі зарплатні, дійшло до маразму, зі всіляких ростових кацапи на заробітки їздять. Пенси у оргазмі-дві пенсії, комуналка копійки.
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25.10.2024 20:43 Ответить
може бути. Але для мене шкільні спогади про це місто. У той час, не було сепарів, ждунів та колобасів
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25.10.2024 21:00 Ответить
 
 