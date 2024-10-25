В оккупированном Бердянске прогремели взрывы, - ГВА

Во временно оккупированном Бердянске Запорожской области вечером 25 октября прогремели взрывы.

Об этом в телеграм-канале сообщила Бердянская ГВА, передает Цензор.НЕТ.

В сообщении сказано: "В Бердянске громко!

Жители временно оккупированного Бердянска сообщают о звуках взрывов.

В частности, горожане сообщают о громких звуках, которые слышали в разных частях города, в частности в микрорайоне Колония и в Нагорной части.

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- Дом тряхнуло!

- Аж окна задрожали, - пишут бердянцы".