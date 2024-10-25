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В окупованому Бердянську пролунали вибухи, - МВА

Вибух

У тимчасово окупованому Бердянську Запорізької області ввечері 25 жовтня пролунали вибухи.

Про це в Телеграмі повідомила Бердянська МВА, передає Цензор.НЕТ.

"У Бердянську гучно!

Мешканці тимчасово окупованого Бердянська повідомляють про звуки вибухів.

Зокрема, містяни повідомляють про гучні звуки, які чули в різних частинах міста, зокрема в мікрорайоні Колонія та в Нагірний частині.

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- Будинок трухануло!
- Аж вікна затремтіли, - пишуть бердянці", - йдеться в повідомленні.

Бердянська МВА про вибухи у місті

Автор: 

Бердянськ (472) вибух (4527)


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"....Бердянська МВА..." - і всі "при ділах" Не інваліди?
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25.10.2024 20:15 Відповісти
Гарне було українське місто. Після кацапів ще доовго смердітиме
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25.10.2024 20:16 Відповісти
Як бувший мешканець того міста можу сказати що нічого там гарного не було. Місцеві на 70 проц сепари. Після повномасштабного пів міста виїхало, решта дуже щастливі. Кацапи вирішили зробити з міста «образцово-показатєльноє». Врубали високі зарплатні, дійшло до маразму, зі всіляких ростових кацапи на заробітки їздять. Пенси у оргазмі-дві пенсії, комуналка копійки.
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25.10.2024 20:43 Відповісти
може бути. Але для мене шкільні спогади про це місто. У той час, не було сепарів, ждунів та колобасів
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25.10.2024 21:00 Відповісти
 
 