В окупованому Бердянську пролунали вибухи, - МВА
У тимчасово окупованому Бердянську Запорізької області ввечері 25 жовтня пролунали вибухи.
Про це в Телеграмі повідомила Бердянська МВА, передає Цензор.НЕТ.
"У Бердянську гучно!
Мешканці тимчасово окупованого Бердянська повідомляють про звуки вибухів.
Зокрема, містяни повідомляють про гучні звуки, які чули в різних частинах міста, зокрема в мікрорайоні Колонія та в Нагірний частині.
- Будинок трухануло!
- Аж вікна затремтіли, - пишуть бердянці", - йдеться в повідомленні.
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