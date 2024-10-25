В окупованому Бердянську пролунали вибухи, - МВА

У тимчасово окупованому Бердянську Запорізької області ввечері 25 жовтня пролунали вибухи.

Про це в Телеграмі повідомила Бердянська МВА, передає Цензор.НЕТ.

"У Бердянську гучно!

Мешканці тимчасово окупованого Бердянська повідомляють про звуки вибухів.

Зокрема, містяни повідомляють про гучні звуки, які чули в різних частинах міста, зокрема в мікрорайоні Колонія та в Нагірний частині.

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- Будинок трухануло!

- Аж вікна затремтіли, - пишуть бердянці", - йдеться в повідомленні.