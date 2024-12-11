РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9464 посетителя онлайн
Новости Война
851 11

Суд вынес приговор двум крымским "судьям" за государственную измену - 13 лет лишения свободы, - прокуратура

Кримських

Суд заочно признал двух крымских "судей" виновными в госизмене.

Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Автономной Республики Крым, информирует Цензор.НЕТ.

Двое бывших судей из Крыма, которые после оккупации полуострова перешли на сторону РФ, заочно приговорены к 13 годам заключения с конфискацией имущества.

"В суде доказали, что после оккупации полуострова осужденные изменили присяге на верность народу Украины и перешли на сторону врага. В частности, одна из них заняла должность "судьи" в оккупационном Верховном Суде Республики Крым, а другой - в "Черноморском районном суде Республики Крым", - говорится в сообщении.

Прокуратура доказала, что они обеспечивали работу оккупационной судебной системы и способствовали проведению подрывной деятельности против Украины, чем нарушили статью 111 Уголовного кодекса Украины (государственная измена).

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Сообщено о подозрении предателю, который присоединился к российской группировке после плена, - СБУ

Автор: 

Крым (26376) прокуратура (5009) судья (2646) государственная измена (1537)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Топ комментарии
+8
"- Мойша, ви такі знаєтє, что про вас говорят когда вас нєт?
- Ціля, когда мєня нєт, то можетє мєня даже біть" (С)
показать весь комментарий
11.12.2024 11:30
+6
Заочно? Потужно.....
показать весь комментарий
11.12.2024 11:31
+4
а скільки засуджено колишніх кримських СБУ-шників, які зрадили та перейшли на службу до фсби?
скільки з цих пі@арів ліквідовано?
показать весь комментарий
11.12.2024 11:30
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
"- Мойша, ви такі знаєтє, что про вас говорят когда вас нєт?
- Ціля, когда мєня нєт, то можетє мєня даже біть" (С)
показать весь комментарий
11.12.2024 11:30 Ответить
а скільки засуджено колишніх кримських СБУ-шників, які зрадили та перейшли на службу до фсби?
скільки з цих пі@арів ліквідовано?
показать весь комментарий
11.12.2024 11:30 Ответить
99% колишніх кримських СБУ-шників зрадили присязі ....
показать весь комментарий
11.12.2024 11:41 Ответить
та перейшли до фсби, у т.ч. військова контррозвідка, нажаль...
показать весь комментарий
11.12.2024 11:42 Ответить
їх до 2014 в Криму і підбирали із такою метою....
показать весь комментарий
11.12.2024 11:45 Ответить
Заочно? Потужно.....
показать весь комментарий
11.12.2024 11:31 Ответить
Отличная работа,заочный приговор предателям,все довольны,тупое быдло - думает что идет работа с агентурой ботокса,а левоохранители штампуют ничего не значащие приговоры имитируя бурную работу и выписывая себе за нее жирные премии.
показать весь комментарий
11.12.2024 11:37 Ответить
потрібно вводити санкціїї на такиї персонажей, заборонити виносити рішення і кататись по світу. тоді такий суддя автоматично стане непотрібен.
показать весь комментарий
11.12.2024 11:42 Ответить
Вони виносять вироки тим, кому ті вироки до сраки. А настоящі зрадники та корупціоненри спокійно гуляють ів них під носом. Крупа, наприклад. Чи хтось вірить, що вона буде покарана? 100% що ні.
показать весь комментарий
11.12.2024 11:44 Ответить
потужна робота проведена - кожному по премії 100 тисяч. Піднімемо середньостатистичну ЗП до 30ки
показать весь комментарий
11.12.2024 12:21 Ответить
Заочна процедура засудження застосовується в усьому світі.
показать весь комментарий
11.12.2024 12:46 Ответить
 
 