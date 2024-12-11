Суд вынес приговор двум крымским "судьям" за государственную измену - 13 лет лишения свободы, - прокуратура

Суд заочно признал двух крымских "судей" виновными в госизмене.

Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Автономной Республики Крым, информирует Цензор.НЕТ.

Двое бывших судей из Крыма, которые после оккупации полуострова перешли на сторону РФ, заочно приговорены к 13 годам заключения с конфискацией имущества.

"В суде доказали, что после оккупации полуострова осужденные изменили присяге на верность народу Украины и перешли на сторону врага. В частности, одна из них заняла должность "судьи" в оккупационном Верховном Суде Республики Крым, а другой - в "Черноморском районном суде Республики Крым", - говорится в сообщении.

Прокуратура доказала, что они обеспечивали работу оккупационной судебной системы и способствовали проведению подрывной деятельности против Украины, чем нарушили статью 111 Уголовного кодекса Украины (государственная измена).

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