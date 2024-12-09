Сообщено о подозрении предателю, присоединившемуся к российской группировке после плена, - СБУ
Служба безопасности разоблачила жителя Киевщины, который после добровольной сдачи в плен перешел на сторону врага.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу СБУ.
Как установило следствие, 33-летний бывший стрелок одной из десантно-штурмовых бригад Вооруженных Сил Украины во время боевых действий неподалеку Торского в Донецкой области добровольно сдался в плен.
"В 2023 году он вступил в "отряд имени Максима Кривоноса" российского добровольческого корпуса ВС РФ. Подразделение было сформировано для ведения подрывной деятельности против Украины и комплектуется военнопленными и правоохранителями, которые перешли на сторону врага", - сообщает пресс-служба.
Сейчас эта группировка участвует в боевых действиях против Сил обороны Украины на Покровском направлении.
В своих интервью для российских медиа фигурант дела заявил, что убил двух украинских военнослужащих и сжег пикап.
Следователи СБУ сообщили ему о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины - государственная измена, совершенная в условиях военного положения.
Досудебное расследование ведут сотрудники Главного управления СБУ в Донецкой и Луганской областях совместно с Департаментом военной контрразведки СБУ и Оперативно-тактической группировкой "Луганск". Процессуальное руководство осуществляет Донецкая специализированная прокуратура в сфере обороны Восточного региона.
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Нє?
Для начала можете попробовать утке или гусю шею оторвать. Потом овчарку задушить.
От простого к сложному.
Теж мені, порівняли х з п.
потрібно різати живцем дрібними шматочками , щоби інші боялись
вчиняти зраду своєі краіни 🤬
Де ваша рафінованість? Не варто різати малими шматочками. 6 кусенів вистачить. І час не змарнуєте.
Але перед тим як дати попити бідолазі. Олійки. Теплої.