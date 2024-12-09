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Новости Война
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Сообщено о подозрении предателю, присоединившемуся к российской группировке после плена, - СБУ

СБУ повідомила про підозру колишньому військовослужбовцю

Служба безопасности разоблачила жителя Киевщины, который после добровольной сдачи в плен перешел на сторону врага.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу СБУ.

Как установило следствие, 33-летний бывший стрелок одной из десантно-штурмовых бригад Вооруженных Сил Украины во время боевых действий неподалеку Торского в Донецкой области добровольно сдался в плен.

"В 2023 году он вступил в "отряд имени Максима Кривоноса" российского добровольческого корпуса ВС РФ. Подразделение было сформировано для ведения подрывной деятельности против Украины и комплектуется военнопленными и правоохранителями, которые перешли на сторону врага", - сообщает пресс-служба.

Сейчас эта группировка участвует в боевых действиях против Сил обороны Украины на Покровском направлении.

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В своих интервью для российских медиа фигурант дела заявил, что убил двух украинских военнослужащих и сжег пикап.

Следователи СБУ сообщили ему о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины - государственная измена, совершенная в условиях военного положения.

Досудебное расследование ведут сотрудники Главного управления СБУ в Донецкой и Луганской областях совместно с Департаментом военной контрразведки СБУ и Оперативно-тактической группировкой "Луганск". Процессуальное руководство осуществляет Донецкая специализированная прокуратура в сфере обороны Восточного региона.

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Автор: 

СБУ (19890) Донецкая область (9636) государственная измена (1539) подозрение (490)


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Топ комментарии
+8
Чергова мерзенна мерзота...
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09.12.2024 13:57
+6
Ну що ж, ця війна виявить ще багато чого і багато кого проявить, як той лакмусовий папірець - вся пляснява, весь людський шлак, всі покидьки суспільства - спливуть на поверхню. Головне, не забути жодного подонка і примусити сплатити повну ціну за все.
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09.12.2024 14:00
+3
З 25-ки персонаж. В 22-му поліграф проходили, щоб вступити до добробатів. А зараз усіх підряд. І думай - чи не прихована гнида перед тобою?
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09.12.2024 14:22
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Чергова мерзенна мерзота...
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09.12.2024 13:57 Ответить
Дійсно, підозріла поведінка!
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09.12.2024 13:58 Ответить
Ну що ж, ця війна виявить ще багато чого і багато кого проявить, як той лакмусовий папірець - вся пляснява, весь людський шлак, всі покидьки суспільства - спливуть на поверхню. Головне, не забути жодного подонка і примусити сплатити повну ціну за все.
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09.12.2024 14:00 Ответить
Я гуманіст і категорично прлти смертної кари. У багатьох країнах, навіть демократичних для гвалтівників і педофілів передбачена хімічна кастрація. А для таких вбивць і зрадників пропоную ввести хімічну ампутацію квнціаок - за зраду- ногу, в умовах воєнного стану - дві, за вбивство - руку, якщо вбив більше однієї людини - дві руки. Таких ампутантів і самоварів в обов'язковому порядку відправляти на болота, створюючи тиск на кацапський б' юджет і на кацапську психіку.
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09.12.2024 14:17 Ответить
А чому хімічна ампутація? Аби вам особисто дали ржаву пилку для дров - ви б не змогли навести порядок з падлюкою? Змогли б чи засцяли б?
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09.12.2024 14:41 Ответить
Это ловушка с вашей стороны? Не сможет он. И никто не сможет. Только по суставу. Пилкой по дереву кость не перепилить. Я использовал болгарку и круг 230-й по металлу. Но тогда заражение может пойти.
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09.12.2024 15:09 Ответить
Да, зараженіє - це серйозно. Щоб не заражалось - присиплем поварєнной солью.
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09.12.2024 15:23 Ответить
Пилкой? Я б засцяв. Став би руками давити.
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09.12.2024 15:09 Ответить
Тю? А яке задоволення? От пилочкою -вжик-вжик. Ааааа! Терпи, бидловине. Ааааа!
Нє?
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09.12.2024 15:22 Ответить
Для этого анатомию знать надо. И на манекене тренироваться. Без хорошей практики так просто, здорового человека, лицом к лицу руками не задушите. Не верьте тому писаке Шекспиру.
Для начала можете попробовать утке или гусю шею оторвать. Потом овчарку задушить.
От простого к сложному.
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09.12.2024 15:36 Ответить
Ну як можна порівняти вутку чи вівчарку з кацапом? Ніяким вуткам і і пір"їну ен висмикну. Вівчарку не зобиджу.
Теж мені, порівняли х з п.
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09.12.2024 17:29 Ответить
Не робив би такого. Я вкрай бережливо ставлюся до власної психіки - не слухаю мявкання котів, сварки жінок, виття собак і тим паче кацапів. У мене нервова система і без того серйозно порушена і мені зовсім не хочеться руйнувати її далі.
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09.12.2024 16:22 Ответить
А чим порушена у Вас нервова система? І то ж прекрасна терапія - забаранити ворога.
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09.12.2024 17:28 Ответить
Житям, шановний, 😊 життям порушена. Живу довго. Найбільше життю несе шкоди власге життя. А я ще планую побачити розпад кацапії і їхні "хражданскіє войни" між улусами. Тому мені нерви треба берегти. 😊
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09.12.2024 19:25 Ответить
З 25-ки персонаж. В 22-му поліграф проходили, щоб вступити до добробатів. А зараз усіх підряд. І думай - чи не прихована гнида перед тобою?
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09.12.2024 14:22 Ответить
Падлюку , ( якщо вдастя виловити) ,
потрібно різати живцем дрібними шматочками , щоби інші боялись
вчиняти зраду своєі краіни 🤬
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09.12.2024 14:40 Ответить
Ви злий і не гуманний. Що значить різати шматочками? На салат олів"є?
Де ваша рафінованість? Не варто різати малими шматочками. 6 кусенів вистачить. І час не змарнуєте.
Але перед тим як дати попити бідолазі. Олійки. Теплої.
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09.12.2024 14:43 Ответить
 
 