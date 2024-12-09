Повідомлено про підозру зраднику, який приєднався до російського угруповання після полону, - СБУ

Служба безпеки викрила мешканця Київщини, який після добровільної здачі в полон перейшов на бік ворога.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу СБУ.

Як встановило слідство, 33-річний колишній стрілець однієї з десантно-штурмових бригад Збройних Сил України під час бойових дій неподалік Торського на Донеччині добровільно здався в полон.

"У 2023 році він вступив до "загону імені Максима Кривоноса" російського добровольчого корпусу ЗС РФ. Підрозділ був сформований для ведення підривної діяльності проти України і комплектується військовополоненими та правоохоронцями, які перейшли на бік ворога", - повідомляє пресслужба.

Наразі це угруповання бере участь у бойових діях проти Сил оборони України на Покровському напрямку.

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У своїх інтерв’ю для російських медіа фігурант справи заявив, що вбив двох українських військовослужбовців та спалив пікап.

Слідчі СБУ повідомили йому про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України - державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану.

Досудове розслідування ведуть співробітники Головного управління СБУ в Донецькій та Луганській областях спільно з Департаментом військової контррозвідки СБУ та Оперативно-тактичним угрупованням "Луганськ". Процесуальне керівництво здійснює Донецька спеціалізована прокуратура у сфері оборони Східного регіону.

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