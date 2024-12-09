Повідомлено про підозру зраднику, який приєднався до російського угруповання після полону, - СБУ
Служба безпеки викрила мешканця Київщини, який після добровільної здачі в полон перейшов на бік ворога.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу СБУ.
Як встановило слідство, 33-річний колишній стрілець однієї з десантно-штурмових бригад Збройних Сил України під час бойових дій неподалік Торського на Донеччині добровільно здався в полон.
"У 2023 році він вступив до "загону імені Максима Кривоноса" російського добровольчого корпусу ЗС РФ. Підрозділ був сформований для ведення підривної діяльності проти України і комплектується військовополоненими та правоохоронцями, які перейшли на бік ворога", - повідомляє пресслужба.
Наразі це угруповання бере участь у бойових діях проти Сил оборони України на Покровському напрямку.
У своїх інтерв’ю для російських медіа фігурант справи заявив, що вбив двох українських військовослужбовців та спалив пікап.
Слідчі СБУ повідомили йому про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України - державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану.
Досудове розслідування ведуть співробітники Головного управління СБУ в Донецькій та Луганській областях спільно з Департаментом військової контррозвідки СБУ та Оперативно-тактичним угрупованням "Луганськ". Процесуальне керівництво здійснює Донецька спеціалізована прокуратура у сфері оборони Східного регіону.
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Для начала можете попробовать утке или гусю шею оторвать. Потом овчарку задушить.
От простого к сложному.
Теж мені, порівняли х з п.
потрібно різати живцем дрібними шматочками , щоби інші боялись
вчиняти зраду своєі краіни 🤬
Де ваша рафінованість? Не варто різати малими шматочками. 6 кусенів вистачить. І час не змарнуєте.
Але перед тим як дати попити бідолазі. Олійки. Теплої.