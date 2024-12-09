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Новини Війна
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Повідомлено про підозру зраднику, який приєднався до російського угруповання після полону, - СБУ

СБУ повідомила про підозру колишньому військовослужбовцю

Служба безпеки викрила мешканця Київщини, який після добровільної здачі в полон перейшов на бік ворога.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу СБУ. 

Як встановило слідство, 33-річний колишній стрілець однієї з десантно-штурмових бригад Збройних Сил України під час бойових дій неподалік Торського на Донеччині добровільно здався в полон.

"У 2023 році він вступив до "загону імені Максима Кривоноса" російського добровольчого корпусу ЗС РФ. Підрозділ був сформований для ведення підривної діяльності проти України і комплектується військовополоненими та правоохоронцями, які перейшли на бік ворога", - повідомляє пресслужба. 

Наразі це угруповання бере участь у бойових діях проти Сил оборони України на Покровському напрямку.

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У своїх інтерв’ю для російських медіа фігурант справи заявив, що вбив двох українських військовослужбовців та спалив пікап.

Слідчі СБУ повідомили йому про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України - державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану.

Досудове розслідування ведуть співробітники Головного управління СБУ в Донецькій та Луганській областях спільно з Департаментом військової контррозвідки СБУ та Оперативно-тактичним угрупованням "Луганськ". Процесуальне керівництво здійснює Донецька спеціалізована прокуратура у сфері оборони Східного регіону.

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Автор: 

СБУ (12797) Донецька область (8401) державна зрада (1681) підозра (759)


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Топ коментарі
+8
Чергова мерзенна мерзота...
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09.12.2024 13:57
+6
Ну що ж, ця війна виявить ще багато чого і багато кого проявить, як той лакмусовий папірець - вся пляснява, весь людський шлак, всі покидьки суспільства - спливуть на поверхню. Головне, не забути жодного подонка і примусити сплатити повну ціну за все.
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09.12.2024 14:00
+3
З 25-ки персонаж. В 22-му поліграф проходили, щоб вступити до добробатів. А зараз усіх підряд. І думай - чи не прихована гнида перед тобою?
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09.12.2024 14:22
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Чергова мерзенна мерзота...
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09.12.2024 13:57 Відповісти
Дійсно, підозріла поведінка!
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09.12.2024 13:58 Відповісти
Ну що ж, ця війна виявить ще багато чого і багато кого проявить, як той лакмусовий папірець - вся пляснява, весь людський шлак, всі покидьки суспільства - спливуть на поверхню. Головне, не забути жодного подонка і примусити сплатити повну ціну за все.
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09.12.2024 14:00 Відповісти
Я гуманіст і категорично прлти смертної кари. У багатьох країнах, навіть демократичних для гвалтівників і педофілів передбачена хімічна кастрація. А для таких вбивць і зрадників пропоную ввести хімічну ампутацію квнціаок - за зраду- ногу, в умовах воєнного стану - дві, за вбивство - руку, якщо вбив більше однієї людини - дві руки. Таких ампутантів і самоварів в обов'язковому порядку відправляти на болота, створюючи тиск на кацапський б' юджет і на кацапську психіку.
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09.12.2024 14:17 Відповісти
А чому хімічна ампутація? Аби вам особисто дали ржаву пилку для дров - ви б не змогли навести порядок з падлюкою? Змогли б чи засцяли б?
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09.12.2024 14:41 Відповісти
Это ловушка с вашей стороны? Не сможет он. И никто не сможет. Только по суставу. Пилкой по дереву кость не перепилить. Я использовал болгарку и круг 230-й по металлу. Но тогда заражение может пойти.
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09.12.2024 15:09 Відповісти
Да, зараженіє - це серйозно. Щоб не заражалось - присиплем поварєнной солью.
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09.12.2024 15:23 Відповісти
Пилкой? Я б засцяв. Став би руками давити.
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09.12.2024 15:09 Відповісти
Тю? А яке задоволення? От пилочкою -вжик-вжик. Ааааа! Терпи, бидловине. Ааааа!
Нє?
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09.12.2024 15:22 Відповісти
Для этого анатомию знать надо. И на манекене тренироваться. Без хорошей практики так просто, здорового человека, лицом к лицу руками не задушите. Не верьте тому писаке Шекспиру.
Для начала можете попробовать утке или гусю шею оторвать. Потом овчарку задушить.
От простого к сложному.
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09.12.2024 15:36 Відповісти
Ну як можна порівняти вутку чи вівчарку з кацапом? Ніяким вуткам і і пір"їну ен висмикну. Вівчарку не зобиджу.
Теж мені, порівняли х з п.
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09.12.2024 17:29 Відповісти
Не робив би такого. Я вкрай бережливо ставлюся до власної психіки - не слухаю мявкання котів, сварки жінок, виття собак і тим паче кацапів. У мене нервова система і без того серйозно порушена і мені зовсім не хочеться руйнувати її далі.
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09.12.2024 16:22 Відповісти
А чим порушена у Вас нервова система? І то ж прекрасна терапія - забаранити ворога.
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09.12.2024 17:28 Відповісти
Житям, шановний, 😊 життям порушена. Живу довго. Найбільше життю несе шкоди власге життя. А я ще планую побачити розпад кацапії і їхні "хражданскіє войни" між улусами. Тому мені нерви треба берегти. 😊
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09.12.2024 19:25 Відповісти
З 25-ки персонаж. В 22-му поліграф проходили, щоб вступити до добробатів. А зараз усіх підряд. І думай - чи не прихована гнида перед тобою?
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09.12.2024 14:22 Відповісти
Падлюку , ( якщо вдастя виловити) ,
потрібно різати живцем дрібними шматочками , щоби інші боялись
вчиняти зраду своєі краіни 🤬
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09.12.2024 14:40 Відповісти
Ви злий і не гуманний. Що значить різати шматочками? На салат олів"є?
Де ваша рафінованість? Не варто різати малими шматочками. 6 кусенів вистачить. І час не змарнуєте.
Але перед тим як дати попити бідолазі. Олійки. Теплої.
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09.12.2024 14:43 Відповісти
 
 