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Новости Война
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Людей на Сумщине эвакуируют из более чем 190 населенных пунктов, - ОВА

Евакуація на Сумщині

На Сумщине расширяют зону эвакуации, людей эвакуируют из более чем 190 населенных пунктов.

Об этом сообщается на сайте Сумской ОГА, передает Цензор.НЕТ.

"Враг, к сожалению, увеличивает количество обстрелов. За 2024 год было совершено более 18 тыс. обстрелов (в 2023 году - 8 тысяч обстрелов). Растет и количество раненых и убитых. За 2024 год пострадало более 50 детей", - сообщил начальник Сумской ОГА Владимир Артюх.

По его данным, в Сумской области на сегодня эвакуированы более 40 тыс. человек, более 7200 - дети.

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"Сегодня вместе с ВСУ, громадами мы принимаем решение о расширении зоны эвакуации: из более 190 населенных пунктов мы эвакуируем людей", - добавил Артюх.

По словам начальника ОГА, сегодня немного сумчан выезжают за пределы области. Они перемещаются от линии столкновения в глубину. Более 93 тысяч переселенцев насчитывается в Сумской области. И большинство из них это жители Сумщины (63 тысячи человек).

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Автор: 

Сумская область (3102) эвакуация (2069) война в Украине (3729)


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Артюх, а що там із будівництвом укріплень? НЕ хочеш відзвітувати?
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11.12.2024 11:49 Ответить
То - страшена таємниця, щоб кацапи не дізнались.
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11.12.2024 11:57 Ответить
Жодні укріплення не захищають від снарядів.
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11.12.2024 12:43 Ответить
але без укріплень може так статися, що до 190 н.п. може добавитися ще ...н.п.. нажаль
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11.12.2024 12:53 Ответить
Куди?
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11.12.2024 12:56 Ответить
У Татарова будинок 600 метрів, там село можна розмістити
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11.12.2024 13:09 Ответить
Тобто за рахунок України, як в голос мріяли росіяни, створюється сіра зона
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11.12.2024 13:08 Ответить
схоже - саме так
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11.12.2024 16:11 Ответить
так клоун киздів ,що після вторгнення ЗСУ у Курську обл. обстріли Сумської обл значно скоротилися
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11.12.2024 13:23 Ответить
 
 