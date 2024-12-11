Людей на Сумщине эвакуируют из более чем 190 населенных пунктов, - ОВА

На Сумщине расширяют зону эвакуации, людей эвакуируют из более чем 190 населенных пунктов.

Об этом сообщается на сайте Сумской ОГА, передает Цензор.НЕТ.

"Враг, к сожалению, увеличивает количество обстрелов. За 2024 год было совершено более 18 тыс. обстрелов (в 2023 году - 8 тысяч обстрелов). Растет и количество раненых и убитых. За 2024 год пострадало более 50 детей", - сообщил начальник Сумской ОГА Владимир Артюх.

По его данным, в Сумской области на сегодня эвакуированы более 40 тыс. человек, более 7200 - дети.

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"Сегодня вместе с ВСУ, громадами мы принимаем решение о расширении зоны эвакуации: из более 190 населенных пунктов мы эвакуируем людей", - добавил Артюх.

По словам начальника ОГА, сегодня немного сумчан выезжают за пределы области. Они перемещаются от линии столкновения в глубину. Более 93 тысяч переселенцев насчитывается в Сумской области. И большинство из них это жители Сумщины (63 тысячи человек).

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