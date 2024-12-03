В ноябре в Сумской области 171 человек пострадал от российских обстрелов. Это в 2,5 раза больше, чем в октябре
В ноябре зафиксировано на 600 обстрелов меньше, чем в октябре, но количество пострадавших людей на Сумщине увеличилось в 2,5 раза.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил начальник Сумской ОГА Владимир Артюх.
"В октябре от ударов россиян пострадало 60 человек, а в ноябре 171 (в том числе 16 детей), что в 2,5 раза больше к предыдущему месяцу", - говорится в сообщении.
Артюх подчеркнул, что в ноябре было на 600 обстрелов меньше, чем в октябре.
"За минувшие сутки россияне совершили 86 обстрелов. Били в основном по территории Сумского, Шосткинского и Конотопского районов. Больше всего населенные пункты в этих районах пострадали за эти сутки. К счастью, уже вторые сутки погибших и раненых на Сумщине мы не фиксируем", - сообщил глава области.
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