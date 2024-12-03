У листопаді на Сумщині 171 людина постраждала від російських обстрілів. Це в 2,5 раза більше, аніж у жовтні

У листопаді зафіксовано на 600 обстрілів менше, ніж в жовтні, але кількість постраждалих людей на Сумщині збільшилась у 2,5 раза.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив начальник Сумської ОВА Володимир Артюх.

"У жовтні від ударів росіян постраждало 60 людей, а в листопаді 171 (тому числі 16 дітей), що у 2,5 раза більше до попереднього місяця", - йдеться в повідомленні.

Артюх підкреслив, що у листопаді було на 600 обстрілів менше, ніж в жовтні.

"За минулу добу росіяни здійснили 86 обстрілів. Били в основному по території Сумського, Шосткинського і Конотопського районів. Найбільше населені пункти в цих районах постраждали за цю добу. На щастя, уже другу добу загиблих і поранених на Сумщині ми не фіксуємо", – повідомив очільник області.

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